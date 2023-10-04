0:0
Первый тайм: 45+'
0'
5' Желтая карточкаГерреро Паоло
14' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
21' Желтая карточкаAgustin Sant'Anna
24' Желтая карточкаПратто Лукас
33' Желтая карточкаЛуис Франциско Зубелдиа
Ход матча
24'
11
Gaston
Togni
18
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniНападающий
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
-
-
-
19 Jose Angulo1
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|8
|0.67
|Gaston Togni
|5
|0.42
|Agustin Sant'Anna
|2
|0.17
|Julian Alejo Lopez
|2
|0.17
|Солари Сантьяго
|1
|0.08
|David Barbona
|1
|0.08
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.08
|Сото Алексис
|1
|0.08
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Паоло
|3
|0.25
|Хулио Джоян
|3
|0.25
|Lisandro Alzugaray
|2
|0.17
|Jose Angulo1
|2
|0.17
|Гонсалес Себастьян
|1
|0.08
|Ибарра Ренато
|1
|0.08
|Мартинес Маурисио
|1
|0.08
|Juan Luis Anangono
|1
|0.08
|Lucas Piovi
|1
|0.08
|Альварадо Александер
|1
|0.08
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.08
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|David Barbona
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Agustin Sant'Anna
|2
|0
|Gaston Togni
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ад Рикардо
|4
|0
|Киньонес Лионель
|4
|0
|Альварадо Александер
|2
|1
|Гонсалес Себастьян
|3
|0
|Домингес Александер
|3
|0
|Хулио Джоян
|3
|0
|Герреро Паоло
|2
|0
|Lucas Piovi
|2
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|2
|0
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Дефенса и Хустисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
14
Дефенса и Хустисия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
ЛДУ Кито
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
3
23%
2
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
5
36%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
75%
76-90
Забито
22
18
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
5
23%
5
28%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
6
33%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
1
8%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0
ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 ЛДУ Кито - Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0
Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Гуаласео - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
74
65
47
38
110
110
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|9
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|8
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3