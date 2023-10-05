  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023
Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
ЛДУ Кито
0'
5' Желтая карточка
Герреро Паоло
14' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
21' Желтая карточка
Agustin Sant'Anna
24' Желтая карточка
Пратто Лукас
33' Желтая карточка
Луис Франциско Зубелдиа
45' Желтая карточка
Сото Алексис
90' Желтая карточка
Солари Сантьяго
90'+6
23
Болонья
Энрике
21
Минго
Сантьяго
Рамос
25
Кардона
Томас
32
Agustin
Sant'Anna
26
Dario
Caceres
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
4
Nicolas
Tripicchio
11
Gaston
Togni
18
Пратто
Лукас
19
David
Barbona
22
Домингес
Александер
33
Киньонес
Лионель
6
Facundo
Rodriguez2
4
Ад
Рикардо
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
18
Lucas
Piovi
16
Мартинес
Маурисио
26
Хулио
Джоян
21
Гонсалес
Себастьян
32
Ибарра
Ренато
24
Герреро
Паоло
Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

КС
3:0
КС
2:2
КС
1:2

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
67

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 8 0.67
Gaston Togni 5 0.42
Agustin Sant'Anna 2 0.17
Julian Alejo Lopez 2 0.17
Солари Сантьяго 1 0.08
David Barbona 1 0.08
Nicolas Tripicchio 1 0.08
Сото Алексис 1 0.08
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Паоло 3 0.25
Хулио Джоян 3 0.25
Lisandro Alzugaray 2 0.17
Jose Angulo1 2 0.17
Гонсалес Себастьян 1 0.08
Ибарра Ренато 1 0.08
Мартинес Маурисио 1 0.08
Juan Luis Anangono 1 0.08
Lucas Piovi 1 0.08
Альварадо Александер 1 0.08
Facundo Rodriguez2 1 0.08

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сото Алексис 3 0
Facundo Gutierrez 3 0
Julian Alejo Lopez 3 0
Солари Сантьяго 2 0
David Barbona 2 0
Agustin Sant'Anna 2 0
Gaston Togni 2 0
Пратто Лукас 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Fernandez I 1 0
Малатини Хулиан 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ад Рикардо 4 0
Киньонес Лионель 4 0
Альварадо Александер 2 1
Гонсалес Себастьян 3 0
Домингес Александер 3 0
Хулио Джоян 3 0
Герреро Паоло 2 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Луис Франциско Зубелдиа 2 0
Ибарра Ренато 1 0
Lisandro Alzugaray 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
Дефенса и Хустисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

9
14
Дефенса и Хустисия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
ЛДУ Кито
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

9
15

Голы по времени матча

Забито

13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
3
23%
2
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
5
36%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
75%
76-90

Забито

22
18
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
5
23%
5
28%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
6
33%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
1
8%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0
ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 ЛДУ Кито - Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0
Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Гуаласео - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
5
1
2
4
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
7
5
1.5
6
6
4
8
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11
1/8 финала
2 Коринтианс
1 Ньюэллс Олд Бойз
5 Эстудиантес Ла Плата
0 Гойяс
8 Америка Минейро
7 Ред Булл Брагантино
1 Либертад
2 Форталеза Сеара
6 Ньюбленсе
7 ЛДУ Кито
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
1 Гуарани Асунсьон
1 Эмелек
3 Дефенса и Хустисия
1/4 финала
4 Коринтианс
3 Эстудиантес Ла Плата
2 Америка Минейро
5 Форталеза Сеара
7 ЛДУ Кито
6 Сан-Паулу
2 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Дефенса и Хустисия
1/2 финала
1 Коринтианс
3 Форталеза Сеара
3 ЛДУ Кито
0 Дефенса и Хустисия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 9
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 8
Эстудиантес Ла Плата Рольхейсер Бенхамин 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 6
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 5
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 5
Депортес Толима Leider Riascos 2 3
Сан-Паулу Rodrigo Nestor 5
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 3
Университарио Депортес Лима Matias Di Benedetto 1 3
Весь список
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