0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаГерреро Паоло
14' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
21' Желтая карточкаAgustin Sant'Anna
24' Желтая карточкаПратто Лукас
33' Желтая карточкаЛуис Франциско Зубелдиа
45' Желтая карточкаСото Алексис
90' Желтая карточкаСолари Сантьяго
90'+6
Ход матча
24'
45'
90'
11
Gaston
Togni
18
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniНападающий
-
18 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
-
-
-
19 Jose Angulo1
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
67
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|8
|0.67
|Gaston Togni
|5
|0.42
|Agustin Sant'Anna
|2
|0.17
|Julian Alejo Lopez
|2
|0.17
|Солари Сантьяго
|1
|0.08
|David Barbona
|1
|0.08
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.08
|Сото Алексис
|1
|0.08
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Паоло
|3
|0.25
|Хулио Джоян
|3
|0.25
|Lisandro Alzugaray
|2
|0.17
|Jose Angulo1
|2
|0.17
|Гонсалес Себастьян
|1
|0.08
|Ибарра Ренато
|1
|0.08
|Мартинес Маурисио
|1
|0.08
|Juan Luis Anangono
|1
|0.08
|Lucas Piovi
|1
|0.08
|Альварадо Александер
|1
|0.08
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.08
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сото Алексис
|3
|0
|Facundo Gutierrez
|3
|0
|Julian Alejo Lopez
|3
|0
|Солари Сантьяго
|2
|0
|David Barbona
|2
|0
|Agustin Sant'Anna
|2
|0
|Gaston Togni
|2
|0
|Пратто Лукас
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Fernandez I
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ад Рикардо
|4
|0
|Киньонес Лионель
|4
|0
|Альварадо Александер
|2
|1
|Гонсалес Себастьян
|3
|0
|Домингес Александер
|3
|0
|Хулио Джоян
|3
|0
|Герреро Паоло
|2
|0
|Lucas Piovi
|2
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Луис Франциско Зубелдиа
|2
|0
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Дефенса и Хустисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
9
14
Дефенса и Хустисия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
ЛДУ Кито
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (9)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
9
15
Голы по времени матча
Забито
13
4
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
25%
31-45
3
23%
2
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
4
29%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
5
36%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
3
75%
76-90
Забито
22
18
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
9%
1
6%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
5
23%
5
28%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
6
33%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
1
8%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0
Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 1:1 Дефенса и Хустисия - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Эмелек 1:0 Эмелек - Дефенса и Хустисия 1:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Сармьенто 3:0 Дефенса и Хустисия - Сентро Эспаньол 1:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:2 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:2 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Тигре 1:0
ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 ЛДУ Кито - Оренсе 1:0 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Гуаякиль Сити 2:0
Сан-Паулу - ЛДУ Кито 1:0 Гуаласео - ЛДУ Кито 1:3 ЛДУ Кито - Сан-Паулу 2:1 ЛДУ Кито - Эль-Насьональ Кито 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 0:0 ЛДУ Кито - Ньюбленсе 2:3 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 2:0 Ньюбленсе - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Сесар Вальехо 3:0 Мушук Руна - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 0:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 ЛДУ Кито - Либертад Лоха 4:2 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 2:3 Магальянес - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
51
24
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
75
66
48
39
111
111
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|9
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|8
|Эстудиантес Ла Плата
|Рольхейсер Бенхамин
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|6
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 5
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|2 3
|Сан-Паулу
|Rodrigo Nestor
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 3
|Университарио Депортес Лима
|Matias Di Benedetto
|1 3