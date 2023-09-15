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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Венеция
1:0
Конец матча
Специя
0'
20' Желтая карточка
Дзампано Франческо
1:0
56' Гол
Похьянпало Йоэль
62' Желтая карточка
Кассата Франческо
72' Желтая карточка
Похьянпало Йоэль
73' Желтая карточка
Николау Димитрис
85' Желтая карточка
Giovanni Corradini
90'+6

Ход матча

20'
Дзампано Франческо
 
46'
Андерсен Магнус
Тессманн Таннер
 
56'
Похьянпало Йоэль
1:0
60'
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Лелла Нунцио
 
60'
Гюткьяр Кристиан
Пьерини Николас
 
61'
 
Элия Сальваторе
Бертола Николо
62'
 
Кассата Франческо
69'
 
Rachid Kouda
Бандинелли Филиппо
69'
 
Журковски Шимон
Кассата Франческо
72'
Похьянпало Йоэль
 
73'
 
Николау Димитрис
78'
 
Кроллис Раймондс
Антонуччи Мирко
78'
 
Эспозито Франческо
Моро Лука
79'
Бьярксон Бьярки Стейнн
Похьянпало Йоэль
 
85'
 
Giovanni Corradini
88'
Модоло Марко
Дзампано Франческо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 378 Количество передач 560
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йоронен
Йессе
7
Дзампано
Франческо
15
Альтаре
Джорджо
4
Идзес
Джей
33
Сверко
Марин
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
24
Лелла
Нунцио
10
Пьерини
Николас
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
69
Дронговски
Бартломей
27
Амьен-Аду
Кельвен
77
Бертола
Николо
43
Николау
Димитрис
13
Реца
Аркадиуш
29
Кассата
Франческо
10
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
99
Верде
Даниэле
24
Моро
Лука
48
Антонуччи
Мирко
Венеция
4-3-3
Специя
4-3-3

История личных встреч

Венеция
Специя

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
100%
1 победа 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:2
СA
1:0
СA
1:2
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.78
0.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

115
115

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 3 0.6
Похьянпало Йоэль 2 0.4
Гюткьяр Кристиан 1 0.2
Тессманн Таннер 1 0.2
Дзампано Франческо 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Кандела Антонио 0 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Лука 2 0.5
Реца Аркадиуш 1 0.25
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Rachid Kouda 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Похьянпало Йоэль 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Кассата Франческо 2 0
Мюль Лукас 2 0
Дронговски Бартломей 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Giovanni Corradini 1 0
Rachid Kouda 1 0

Результаты матчей

Венеция
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Венеция
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Специя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0
Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 Дженоа - Венеция 1:4 Кальяри - Венеция 2:1 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Перуджа 3:2 Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2
Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3 Сассуоло - Специя 2:3 Специя - Верона 1:3 Рома - Специя 2:1 Специя - Торино 0:4 Лечче - Специя 0:0 Специя - Милан 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Аталанта - Специя 3:2 Специя - Монца 0:2 Сампдория - Специя 1:1 Специя - Лацио 0:3 Фиорентина - Специя 1:1 Специя - Салернитана 1:1

Результаты матчей

Венеция
Специя

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Венеция
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Катанзаро
 4 3 1 0 9 - 4 10
3.
Парма
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Модена
 3 3 0 0 5 - 1 9
5.
Палермо
 3 2 1 0 6 - 1 7
6.
Зюйдтироль
 3 2 1 0 8 - 4 7
7.
Бари
 4 1 3 0 2 - 1 6
8.
Кремонезе
 4 1 2 1 2 - 2 5
9.
Читтаделла
 4 1 2 1 2 - 3 5
10.
Комо
 3 1 1 1 3 - 5 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 5 - 4 4
12.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
14.
Пиза
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Асколи
 4 1 0 3 4 - 7 3
16.
Реджо-Аудаче
 4 0 2 2 3 - 6 2
17.
Тернана
 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
Лекко
 1 0 0 1 3 - 4 0
20.
ФералпиСало
 4 0 0 4 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Катанзаро
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Асколи
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Козенца
 2 1 0 1 4 - 2 3
11.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
13.
Комо
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Пиза
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Лекко
 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Реджо-Аудаче
 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
ФералпиСало
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Бари
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Парма
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Кремонезе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
12.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 4 (2)
Модена Стриццоло Лука 3
Венеция Пьерини Николас 3
Асколи Мендеш Педру 3
Зюйдтироль Silvio Merkaj 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список
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    • 46'
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    • Судья начинает матч
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