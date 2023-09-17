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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Катанзаро
0:4
Второй тайм: 70'
Парма
0'
0:1
18' Гол
Ман Деннис
23' Желтая карточка
Кулибали Войо
24' Желтая карточка
Сконьямилло Стефано
0:2
25' Пенальти
Бенедычак Адриан
0:3
40' Гол
Бенедычак Адриан
45' Желтая карточка
Эстевес Науэль
0:4
47' Гол
Партипило Антони
67' Желтая карточка
Чиркати Алессандро

Ход матча

18'
0:1
Ман Деннис
(Бонни Анж-Йоан)
23'
 
Кулибали Войо
24'
Сконьямилло Стефано
 
25'
0:2
Бенедычак Адриан
40'
0:3
Бенедычак Адриан
(Кулибали Войо)
45'
 
Эстевес Науэль
46'
 
Партипило Антони
Ман Деннис
46'
 
Эрнани Азеведо
Бенедычак Адриан
46'
Бриньола Энрико
Бьяши Томмазо
 
46'
Доннарумма Альфредо
Сунас Димитрис
 
47'
0:4
Партипило Антони
(Зом Симон)
61'
 
Ансальди Кристиан
Кулибали Войо
61'
Помпетти Марко
Понтиссо Симоне
 
61'
Davide Veroli
Крайнц Лука
 
67'
 
Чолак Антонио-Мирко
Бонни Анж-Йоан
67'
 
Чиркати Алессандро

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Парма
36.00
3.37
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
24
Сунас
Димитрис
18
Гион
Андреа
20
Понтиссо
Симоне
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
15
Дель
Прато
Энрико
39
Чиркати
Алессандро
47
Загаритис
Василиос
10
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
Катанзаро
4-4-2
Парма
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 2 (1) 0.4
Бьяши Томмазо 2 0.4
Йемелло Пьетро 1 0.2
Помпетти Марко 1 0.2
Доннарумма Альфредо 1 0.2
Верна Лука 1 0.2
Сунас Димитрис 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 4 (3) 0.8
Бернабе Адриан 2 0.4
Ман Деннис 1 0.2
Бонни Анж-Йоан 1 0.2
Партипило Антони 1 0.2
Чолак Антонио-Мирко 1 0.2
Зом Симон 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Кулибали Войо 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 2 0
Оливери Андреа 0 1
Шитум Марио 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Panos Katseris 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Войо 2 1
Эстевес Науэль 2 0
Партипило Антони 1 0
Эрнани Азеведо 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Парма
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Парма
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0
Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4
Парма
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0
Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0

Результаты матчей

Катанзаро
Парма

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
3
1
2
2
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4:0 5 4 1 0 10 - 1 13
2.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Модена
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Катанзаро
 0:4 5 3 1 1 9 - 8 10
6.
Зюйдтироль
 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
8.
Брешия
 2 2 0 0 3 - 0 6
9.
Кремонезе
 5 1 3 1 4 - 4 6
10.
Читтаделла
 4 1 2 1 2 - 3 5
11.
Комо
 0:0 4 1 2 1 3 - 5 5
12.
Козенца
 5 1 2 2 7 - 6 5
13.
Пиза
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
15.
Асколи
 5 1 0 4 4 - 8 3
16.
Реджо-Аудаче
 5 0 3 2 5 - 8 3
17.
Тернана
 0:0 5 0 2 3 2 - 5 2
18.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 1 - 11 1
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Катанзаро
 0:4 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
8.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Комо
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
ФералпиСало
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тернана
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 4:0 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Катанзаро
 0:4 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Комо
 0:0 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Тернана
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 5 (2)
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Венеция Пьерини Николас 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Эстевес Науэль получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Кулибали Войо сделал результативную передачу.
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    Катанзаро
    Ничья
    Парма
    36.00
    3.37
    3.50
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