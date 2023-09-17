Тур: 5. Стадион: Никола Чераволо.
0'
0:1
18' ГолМан Деннис
23' Желтая карточкаКулибали Войо
24' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
0:2
25' ПенальтиБенедычак Адриан
0:3
40' ГолБенедычак Адриан
45' Желтая карточкаЭстевес Науэль
0:4
47' ГолПартипило Антони
67' Желтая карточкаЧиркати Алессандро
78' Желтая карточкаЗагаритис Василиос
0:5
84' ГолЧолак Антонио-Мирко
90'+3
Ход матча
18'
0:1
23'
25'
0:2
40'
45'
47'
0:4
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 7
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
514 Количество передач 289
-
65 Владение мячом, % 35
92
Шитум
Марио
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|2 (1)
|0.4
|Бьяши Томмазо
|2
|0.4
|Йемелло Пьетро
|1
|0.2
|Помпетти Марко
|1
|0.2
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.2
|Верна Лука
|1
|0.2
|Сунас Димитрис
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|4 (3)
|0.8
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0.4
|Бернабе Адриан
|2
|0.4
|Ман Деннис
|1
|0.2
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.2
|Партипило Антони
|1
|0.2
|Зом Симон
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Шитум Марио
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
|Panos Katseris
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Загаритис Василиос
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Парма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Катанзаро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
3
38%
2
18%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0
Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1 Юве Стабия - Катанзаро 1:4
Парма
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0
Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0
Результаты матчей
Катанзаро
Парма
Точный счет
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
41
23
14
14
14
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|5 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Тернана
|Фалетти Сесар
|3