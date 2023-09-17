Тур: 5. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Комо
Тернана
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|1
|0.25
|Барба Федерико
|1
|0.25
|Иоанну Николас
|1
|0.25
|Иовин Алессио
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раймондо Антонио
|1
|0.2
|Ди Стефано Филиппо
|1
|0.2
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Курто Марко
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Результаты матчей
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тернана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тернана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
0
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тернана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0
Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0
Тернана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2
Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1
Результаты матчей
Комо
Тернана
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Комо
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|0:4
|5
|3
|1
|1
|9 - 8
|10
|6.
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|7.
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|16.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|17.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|1 - 11
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|0:4
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|4:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:4
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|5 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Тернана
|Фалетти Сесар
|3