  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Комо
2:1
Конец матча
Тернана
0'
45' Желтая карточка
Кутроне Патрик
0:1
74' Гол
Раймондо Антонио
76' Желтая карточка
Коне Бенджамин
1:1
83' Гол
Одентал Кас
84' Желтая карточка
Лабойко Якуб
90' Желтая карточка
Ди Стефано Филиппо
2:1
90' Гол
Одентал Кас
90'+7
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
3
Сала
Марко
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
94
Коне
Бенджамин
90
Верди
Симоне
9
Габриеллони
Алессандро
10
Кутроне
Патрик
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
13
Мантовани
Валерио
15
Касасола
Тиаго
71
Луперини
Грегорио
25
Лабойко
Якуб
27
Фавазули
Костантино
91
Коррадо
Никколо
17
Фавилли
Андреа
10
Фалетти
Сесар
Комо
4-4-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Комо
Тернана

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

СB
3:1
СB
0:3
СB
1:1
СB
1:2
СCС
0:3
СB
1:2
СB
4:0
СCA
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одентал Кас 2 0.5
Черри Альберто 1 0.25
Барба Федерико 1 0.25
Иоанну Николас 1 0.25
Иовин Алессио 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раймондо Антонио 2 0.4
Ди Стефано Филиппо 1 0.2
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 3 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Курто Марко 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалетти Сесар 3 0
Диаките Салим 2 0
Соренсен Фредерик 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Ди Стефано Филиппо 1 0
Фавазули Костантино 1 0

Результаты матчей

Комо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тернана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тернана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
0
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тернана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0
Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0
Тернана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2
Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1

Результаты матчей

Комо
Тернана

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Комо
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 4 1 0 11 - 1 13
2.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Модена
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 9 10
6.
Зюйдтироль
 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Комо
 4 2 1 1 5 - 6 7
8.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
9.
Брешия
 2 2 0 0 3 - 0 6
10.
Кремонезе
 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Читтаделла
 4 1 2 1 2 - 3 5
12.
Козенца
 5 1 2 2 7 - 6 5
13.
Пиза
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Сампдория
 4 1 1 2 4 - 6 4
15.
Асколи
 5 1 0 4 4 - 8 3
16.
Реджо-Аудаче
 5 0 3 2 5 - 8 3
17.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Тернана
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 1 - 11 1
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
ФералпиСало
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Сампдория
 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
13.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Читтаделла
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 5 (2)
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Венеция Пьерини Николас 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Кутроне Патрик получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Г О О О О Л - Луперини Грегорио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Комо 2:1 Тернана онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     