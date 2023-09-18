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  4. Серия B 2023-2024

Италия: Серия B
2023-2024

Тур: 5. Стадион: .
Сампдория
1:2
Конец матча
Читтаделла
0'
17' Желтая карточка
Риччи Матео
26' Желтая карточка
Federico Giraudo
39' Желтая карточка
Вита Алессио
1:0
43' Гол
Ла Гумина Антонино
1:1
48' Гол
Andrea Magrassi
1:2
66' Гол
Бранка Симоне
69' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
77' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
90' Желтая карточка
Мурру Никола
90'+8

Ход матча

17'
Риччи Матео
 
26'
 
Federico Giraudo
39'
 
Вита Алессио
43'
Ла Гумина Антонино
(Верре Валерио)
1:0
46'
 
Кариссони Лоренцо
Federico Giraudo
48'
1:1
Andrea Magrassi
(Кариссони Лоренцо)
57'
Джирелли Стефано
Касами Пайтим
 
61'
 
Пандольфи Лука
Andrea Magrassi
61'
 
Мастрантонио Валерио
Francesco Amatucci
66'
1:2
Бранка Симоне
69'
Ла Гумина Антонино
 
73'
Баррека Антонио
Simone Giordano
 
73'
Виейра Ронни
Риччи Матео
 
73'
Marco Delle Monache
Ла Гумина Антонино
 
73'
 
Маистрелло Томми
Filippo Pittarello
77'
 
Кариссони Лоренцо
80'
Стоянович Петар
Депаоли Фабио
 
81'
 
Данци Андреа
Бранка Симоне
90'
Мурру Никола
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 558 Количество передач 357
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
21
Simone
Giordano
14
Касами
Пайтим
8
Риччи
Матео
10
Верре
Валерио
11
Педрола
Эстанис
20
Ла
Гумина
Антонино
16
Борини
Фабио
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
15
Фраре
Доменико
26
Паван
Никола
98
Federico
Giraudo
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
16
Вита
Алессио
18
Тессьоре
Андреа
11
Filippo
Pittarello
9
Andrea
Magrassi
Сампдория
4-3-3
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Сампдория
Читтаделла

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педрола Эстанис 2 0.4
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.4
Депаоли Фабио 1 0.2
Верре Валерио 0 0
Борини Фабио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бранка Симоне 1 0.2
Andrea Magrassi 1 0.2
Паван Никола 1 0.2
Francesco Amatucci 1 0.2
Кариссони Лоренцо 0 0
Тессьоре Андреа 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 3 0
Стоянович Петар 2 0
Феррари Алекс 2 0
Виейра Ронни 2 0
Мурру Никола 1 0
Риччи Матео 1 0
Ла Гумина Антонино 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 2 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Фраре Доменико 2 0
Маистрелло Томми 1 0
Вита Алессио 1 0
Federico Giraudo 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Filippo Pittarello 1 0
Francesco Amatucci 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Сампдория
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2
Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3
Читтаделла
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0
Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1

Результаты матчей

Сампдория
Читтаделла

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 4 1 0 11 - 1 13
2.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Модена
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 9 10
6.
Зюйдтироль
 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 4 8
8.
Комо
 4 2 1 1 5 - 6 7
9.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
10.
Брешия
 2 2 0 0 3 - 0 6
11.
Кремонезе
 5 1 3 1 4 - 4 6
12.
Козенца
 5 1 2 2 7 - 6 5
13.
Пиза
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Сампдория
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Асколи
 5 1 0 4 4 - 8 3
16.
Реджо-Аудаче
 5 0 3 2 5 - 8 3
17.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Тернана
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 1 - 11 1
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Палермо
 1 1 0 0 3 - 0 3
10.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
ФералпиСало
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Козенца
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 5 (2)
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Венеция Пьерини Николас 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Andrea Magrassi бьет в цель!
    • 46'
      Federico Giraudo уходит с поля. Кариссони Лоренцо выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Верре Валерио сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Ла Гумина Антонино бьет в цель!
    • 39'
      Вита Алессио получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Federico Giraudo получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Риччи Матео получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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