Тур: 5. Стадион: Луиджи Феррарис.
1:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаРиччи Матео
26' Желтая карточкаFederico Giraudo
39' Желтая карточкаВита Алессио
1:0
43' ГолЛа Гумина Антонино
1:1
48' ГолAndrea Magrassi
1:2
66' ГолБранка Симоне
69' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
77' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
90' Желтая карточкаМурру Никола
90'+8
Ход матча
17'
26'
39'
43'
48'
66'
1:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
558 Количество передач 357
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
29
Мурру
Никола
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
92 Noha Lemina
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сампдория
Читтаделла
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педрола Эстанис
|2
|0.4
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.4
|Депаоли Фабио
|1
|0.2
|Верре Валерио
|0
|0
|Борини Фабио
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бранка Симоне
|1
|0.2
|Andrea Magrassi
|1
|0.2
|Паван Никола
|1
|0.2
|Francesco Amatucci
|1
|0.2
|Кариссони Лоренцо
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|3
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Виейра Ронни
|2
|0
|Мурру Никола
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Ла Гумина Антонино
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|2
|0
|Кариссони Лоренцо
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Маистрелло Томми
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Federico Giraudo
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Filippo Pittarello
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Читтаделла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Сампдория
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Читтаделла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2
Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1 Сампдория - Кремонезе 2:3
Читтаделла
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0
Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1
Результаты матчей
Сампдория
Читтаделла
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|5 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Тернана
|Фалетти Сесар
|3