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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Палермо
0:1
Конец матча
Козенца
0'
58' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
89' Желтая карточка
Сегре Джакопо
0:1
90' Гол
Канотто Луиджи
90' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
90' Желтая карточка
Канотто Луиджи
90'+9

Ход матча

46'
Хансен Кристоффер Лунн
Аурелио Джузеппе
 
53'
 
Сгарби Филиппо
Мерони Андреа
58'
 
Д'Орацио Томмазо
67'
Aljosa Vasic
Хендерсон Лиам
 
67'
Гомес Клаудио
Штулац Лео
 
69'
 
Вивиани Маттиа
Дзуккон Федерико
70'
 
Рисполи Андреа
Baldovino Cimino
76'
Инсинье Роберто
Ди Мариано Франческо
 
81'
Манкузо Леонардо
Ди Франческо Федерико
 
85'
 
Канотто Луиджи
Маррас Мануэль
85'
 
Вока Идриз
Тутино Дженнаро
89'
Сегре Джакопо
 
90'
0:1
Канотто Луиджи
(Вока Идриз)
90'
 
Тутино Дженнаро
90'
 
Канотто Луиджи

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 544 Количество передач 335
  • 62 Владение мячом, % 38
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
31
Аурелио
Джузеппе
53
Хендерсон
Лиам
6
Штулац
Лео
8
Сегре
Джакопо
10
Ди
Мариано
Франческо
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
1
Микай
Алессандро
17
Baldovino
Cimino
13
Мерони
Андреа
23
Вентури
Майкл
11
Д'Орацио
Томмазо
98
Дзуккон
Федерико
14
Кало
Джакомо
7
Маррас
Мануэль
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
10
Форте
Франческо
Палермо
4-3-3
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Палермо
Козенца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Солери Эдоардо 1 0.2
Сегре Джакопо 1 0.2
Лучиони Фабио 1 0.2
Манкузо Леонардо 1 0.2
Инсинье Роберто 1 0.2
Ди Франческо Федерико 1 0.2
Штулац Лео 1 0.2
Хендерсон Лиам 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Чеккарони Пьетро 0 0
Nicolo Valente 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.33
Маццокки Симоне 1 0.17
Вока Идриз 1 0.17
Канотто Луиджи 1 0.17
Вентури Майкл 1 0.17
Ариоли Алессандро 1 0.17
Massimo Zilli 1 0.17
Маррас Мануэль 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсинье Роберто 1 0
Ivan Marconi 1 0
Сегре Джакопо 1 0
Nicolo Valente 1 0
Брунори Маттео 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Аурелио Джузеппе 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кало Джакомо 3 0
Канотто Луиджи 2 0
Вентури Майкл 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Тутино Дженнаро 1 0
Маррас Мануэль 1 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Вивиани Маттиа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Дзуккон Федерико 1 0
Фонтанаросса Алессандро 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Палермо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
5
Палермо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1
Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3
Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1
Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1

Результаты матчей

Палермо
Козенца

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Палермо
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
2
1
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
2
4
2
3
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 4 1 0 11 - 1 13
2.
Венеция
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
Модена
 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
5.
Катанзаро
 5 3 1 1 9 - 9 10
6.
Зюйдтироль
 4 2 2 0 10 - 6 8
7.
Читтаделла
 5 2 2 1 4 - 4 8
8.
Козенца
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Комо
 4 2 1 1 5 - 6 7
10.
Бари
 5 1 4 0 3 - 2 7
11.
Брешия
 2 2 0 0 3 - 0 6
12.
Кремонезе
 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Пиза
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Сампдория
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Асколи
 5 1 0 4 4 - 8 3
16.
Реджо-Аудаче
 5 0 3 2 5 - 8 3
17.
Специя
 4 0 1 3 3 - 8 1
18.
Тернана
 5 0 1 4 3 - 7 1
19.
ФералпиСало
 5 0 1 4 1 - 11 1
20.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Читтаделла
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Кремонезе
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
16.
ФералпиСало
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Тернана
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Специя
 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Катанзаро
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Сампдория
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Венеция
 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
12.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
13.
Пиза
 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Комо
 2 1 0 1 1 - 3 3
15.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
17.
Лекко
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Асколи
 3 0 0 3 1 - 7 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 5 (2)
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Венеция Пьерини Николас 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Тернана Фалетти Сесар 3
Весь список
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