Тур: 6. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
58' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
89' Желтая карточкаСегре Джакопо
0:1
90' ГолКанотто Луиджи
90' Желтая карточкаТутино Дженнаро
90' Желтая карточкаКанотто Луиджи
90'+9
Ход матча
58'
89'
90'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
544 Количество передач 335
-
62 Владение мячом, % 38
37
Матею
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Палермо
Козенца
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Солери Эдоардо
|1
|0.2
|Сегре Джакопо
|1
|0.2
|Лучиони Фабио
|1
|0.2
|Манкузо Леонардо
|1
|0.2
|Инсинье Роберто
|1
|0.2
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.2
|Штулац Лео
|1
|0.2
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Чеккарони Пьетро
|0
|0
|Nicolo Valente
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.33
|Маццокки Симоне
|1
|0.17
|Вока Идриз
|1
|0.17
|Канотто Луиджи
|1
|0.17
|Вентури Майкл
|1
|0.17
|Ариоли Алессандро
|1
|0.17
|Massimo Zilli
|1
|0.17
|Маррас Мануэль
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Брунори Маттео
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Аурелио Джузеппе
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кало Джакомо
|3
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Маррас Мануэль
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Вивиани Маттиа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Дзуккон Федерико
|1
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Палермо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
5
Палермо
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
29%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1
Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1 Палермо - Модена 5:2 Читтаделла - Палермо 3:3
Козенца
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1
Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1 Козенца - Брешия 1:0 Козенца - Кальяри 0:1 Асколи - Козенца 1:1 Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1
Результаты матчей
Палермо
Козенца
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Палермо
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
21
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
24
23
15
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|5 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Венеция
|Пьерини Николас
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3
|Тернана
|Фалетти Сесар
|3