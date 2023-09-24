Тур: 6. Стадион: Эннио Тардини.
0'
0:1
19' ГолПедрола Эстанис
35' Желтая карточкаЧичисола Леандро
35' Желтая карточкаБорини Фабио
42' Желтая карточкаПедрола Эстанис
44' Желтая карточкаДепаоли Фабио
62' Желтая карточкаЗагаритис Василиос
1:1
82' ГолЧиркати Алессандро
Ход матча
19'
0:1
35'
35'
42'
44'
81'
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
9 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Парма
Сампдория
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.4
0.73
Среднее время на гол
64
123
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.55
1.4
Среднее время на гол
58
64
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.48
1.05
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
60
85
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|4 (3)
|0.67
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0.33
|Бернабе Адриан
|2
|0.33
|Ман Деннис
|1
|0.17
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.17
|Партипило Антони
|1
|0.17
|Зом Симон
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педрола Эстанис
|3
|0.5
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.33
|Депаоли Фабио
|1
|0.17
|Борини Фабио
|0
|0
|Верре Валерио
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|3
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Виейра Ронни
|2
|0
|Борини Фабио
|1
|0
|Мурру Никола
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Педрола Эстанис
|1
|0
Результаты матчей
Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Парма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
0
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сампдория
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
18%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
100%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0
Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1
Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2
Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1
Результаты матчей
Парма
Сампдория
Точный счет
2:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Парма
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
14
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|2:2
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|6.
|3:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|0:3
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|10.
|2:2
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|11.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|1 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|2:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|3:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|4
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3