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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Парма
1:1
Конец матча
Сампдория
0'
0:1
19' Гол
Педрола Эстанис
35' Желтая карточка
Чичисола Леандро
35' Желтая карточка
Борини Фабио
42' Желтая карточка
Педрола Эстанис
44' Желтая карточка
Депаоли Фабио
62' Желтая карточка
Загаритис Василиос
81' Желтая карточка
Йепес Жерар
1:1
82' Гол
Чиркати Алессандро
84' Желтая карточка
Бернабе Адриан
90' Желтая карточка
Эспозито Себастьяно
90'+6
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
47
Загаритис
Василиос
10
Бернабе
Адриан
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
3
Баррека
Антонио
4
Виейра
Ронни
28
Йепес
Жерар
14
Касами
Пайтим
23
Депаоли
Фабио
16
Борини
Фабио
11
Педрола
Эстанис
Парма
4-2-3-1
Сампдория
4-3-3

История личных встреч

Парма
Сампдория

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.8%
42.9%
33.3%
5 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
1:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:3
СA
0:1
ТМК
2:1
СA
3:3
СA
2:0
ТМК
3:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.4
0.73

Среднее время на гол

64
123

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.55
1.4

Среднее время на гол

58
64

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.48
1.05

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

60
85

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 4 (3) 0.67
Чолак Антонио-Мирко 2 0.33
Бернабе Адриан 2 0.33
Ман Деннис 1 0.17
Бонни Анж-Йоан 1 0.17
Партипило Антони 1 0.17
Чиркати Алессандро 1 0.17
Зом Симон 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Кулибали Войо 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педрола Эстанис 3 0.5
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.33
Депаоли Фабио 1 0.17
Борини Фабио 0 0
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Войо 2 1
Эстевес Науэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Чичисола Леандро 1 0
Партипило Антони 1 0
Эрнани Азеведо 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 3 0
Стоянович Петар 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Виейра Ронни 2 0
Борини Фабио 1 0
Мурру Никола 1 0
Риччи Матео 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0
Йепес Жерар 1 0
Педрола Эстанис 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Парма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
0
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сампдория
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
50%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0
Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1
Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2
Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1 Лечче - Сампдория 1:1

Результаты матчей

Парма
Сампдория

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Парма
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Катанзаро
 6 3 2 1 11 - 11 11
5.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
6.
Комо
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
8.
Козенца
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 7 8
10.
Бари
 6 1 5 0 5 - 4 8
11.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
12.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Кремонезе
 6 1 4 1 6 - 6 7
14.
Реджо-Аудаче
 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Лекко
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Специя
 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 6 0 1 5 1 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Специя
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Сампдория
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 4
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Весь список
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