Тур: 6. Стадион: Сан Никола.
0'
1:0
28' ГолКуцупиас Илиас
1:1
30' ГолСунас Димитрис
1:2
45' ГолВерна Лука
55' Желтая карточкаDavide Veroli
2:2
57' ГолКуцупиас Илиас
77' Желтая карточкаДьяв Давиде
81' Желтая карточкаМиранда Кевин
Ход матча
28'
1:0
30'
1:1
45'
1:2
55'
57'
2:2
77'
81'
83'
83'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бренно
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Нападающий
-
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бари
Катанзаро
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
135
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куцупиас Илиас
|2
|0.33
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.17
|Насти Марко
|1
|0.17
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.17
|Дорваль Мехди
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|2 (1)
|0.33
|Бьяши Томмазо
|2
|0.33
|Верна Лука
|2
|0.33
|Йемелло Пьетро
|1
|0.17
|Сунас Димитрис
|1
|0.17
|Помпетти Марко
|1
|0.17
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.17
|Panos Katseris
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|2
|1
|Бренно
|2
|0
|Насти Марко
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|Риччи Джакомо
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Шитум Марио
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
|Davide Veroli
|1
|0
|Panos Katseris
|1
|0
Результаты матчей
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
4
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Катанзаро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
2
67%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1
Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1
Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1
Результаты матчей
Бари
Катанзаро
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бари
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|2:2
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|6.
|3:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|0:3
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|10.
|2:2
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|11.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|1 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|2:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|3:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|4
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3