Тур: 6. Стадион: Сан Никола.
0'
1:0
28' ГолКуцупиас Илиас
1:1
30' ГолСунас Димитрис
1:2
45' ГолВерна Лука
54' Желтая карточкаDavide Veroli
2:2
57' ГолКуцупиас Илиас
77' Желтая карточкаДьяв Давиде
81' Желтая карточкаМиранда Кевин
83' Вторая желтая карточкаМиранда Кевин
83' Желтая карточкаГион Андреа
90'+6
Ход матча
28'
1:0
30'
1:1
45'
1:2
54'
57'
2:2
77'
81'
83'
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
366 Количество передач 477
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бренно
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
- Нападающий
-
-
11 Ismail Achik
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Бари
Катанзаро
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Среднее время на гол
67
270
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
135
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куцупиас Илиас
|2
|0.33
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.17
|Насти Марко
|1
|0.17
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.17
|Дорваль Мехди
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|2 (1)
|0.33
|Бьяши Томмазо
|2
|0.33
|Верна Лука
|2
|0.33
|Йемелло Пьетро
|1
|0.17
|Сунас Димитрис
|1
|0.17
|Помпетти Марко
|1
|0.17
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.17
|Panos Katseris
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|2
|1
|Бренно
|2
|0
|Насти Марко
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|Риччи Джакомо
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миранда Кевин
|1
|1
|Сконьямилло Стефано
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Шитум Марио
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Гион Андреа
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
|Davide Veroli
|1
|0
|Panos Katseris
|1
|0
Результаты матчей
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
4
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Катанзаро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1
Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1
Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1
Результаты матчей
Бари
Катанзаро
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бари
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
42
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|4
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3