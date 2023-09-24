  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Бари
2:2
Конец матча
Катанзаро
0'
1:0
28' Гол
Куцупиас Илиас
1:1
30' Гол
Сунас Димитрис
1:2
45' Гол
Верна Лука
54' Желтая карточка
Davide Veroli
2:2
57' Гол
Куцупиас Илиас
77' Желтая карточка
Дьяв Давиде
81' Желтая карточка
Миранда Кевин
83' Вторая желтая карточка
Миранда Кевин
83' Желтая карточка
Гион Андреа
90'+6

Ход матча

28'
Куцупиас Илиас
1:0
30'
1:1
Сунас Димитрис
(Вандепутте Яри)
45'
1:2
Верна Лука
(Panos Katseris)
46'
Моракьоли Грегорио
Эджума Малком
 
54'
 
Davide Veroli
57'
 
Стоппа Маттео
Доннарумма Альфредо
57'
Куцупиас Илиас
2:2
67'
Дьяв Давиде
Сибилли Джузеппе
 
67'
Пучино Раффаэле
Куцупиас Илиас
 
67'
 
Бриньола Энрико
Сунас Димитрис
68'
 
Гион Андреа
Помпетти Марко
76'
 
Йемелло Пьетро
Бьяши Томмазо
76'
 
Миранда Кевин
Panos Katseris
77'
Дьяв Давиде
 
78'
Майта Маттиа
Акампора Дженнаро
 
81'
 
Миранда Кевин
83'
 
Миранда Кевин
83'
 
Гион Андреа
90'
Ismail Achik
Дорваль Мехди
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 366 Количество передач 477
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
99
Фработта
Джанлука
26
Куцупиас
Илиас
17
Майелло
Раффаэле
44
Акампора
Дженнаро
20
Сибилли
Джузеппе
24
Эджума
Малком
9
Насти
Марко
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
24
Сунас
Димитрис
21
Помпетти
Марко
8
Верна
Лука
27
Вандепутте
Яри
98
Доннарумма
Альфредо
28
Бьяши
Томмазо
Бари
4-3-2-1
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Бари
Катанзаро

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СC
1:2
СC
2:1
СC
2:0
СC
1:0
СC
1:1
СC
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
135

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцупиас Илиас 2 0.33
Сибилли Джузеппе 1 0.17
Насти Марко 1 0.17
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.17
Дорваль Мехди 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 2 (1) 0.33
Бьяши Томмазо 2 0.33
Верна Лука 2 0.33
Йемелло Пьетро 1 0.17
Сунас Димитрис 1 0.17
Помпетти Марко 1 0.17
Доннарумма Альфредо 1 0.17
Panos Katseris 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 2 1
Бренно 2 0
Насти Марко 2 0
Майта Маттиа 0 1
Майелло Раффаэле 1 0
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Акампора Дженнаро 1 0
Риччи Джакомо 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Кевин 1 1
Сконьямилло Стефано 2 0
Оливери Андреа 0 1
Шитум Марио 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Гион Андреа 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Davide Veroli 1 0
Panos Katseris 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
4
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Катанзаро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1
Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1
Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Авеллино 4:1

Результаты матчей

Бари
Катанзаро

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бари
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Катанзаро
 6 3 2 1 11 - 11 11
5.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
6.
Комо
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
8.
Козенца
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 7 8
10.
Бари
 6 1 5 0 5 - 4 8
11.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
12.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Кремонезе
 6 1 4 1 6 - 6 7
14.
Реджо-Аудаче
 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Лекко
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Специя
 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 6 0 1 5 1 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Специя
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Сампдория
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 4
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Дорваль Мехди уходит с поля. Ismail Achik выходит вместо него
  • 83'
    Гион Андреа получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Kevin Miranda получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 81'
    Kevin Miranda получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Акампора Дженнаро уходит с поля. Майта Маттиа выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Panos Katseris сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Верна Лука бьет в цель!
    • 30'
      Вандепутте Яри сделал результативную передачу.
    • 30'
      Г О О О О Л - Сунас Димитрис бьет в цель!
    Прогноз на матч от Liveresult
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