Тур: 6. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
0:3
Второй тайм: 83'
0'
0:1
2' ГолИоанну Николас
0:2
32' ГолКутроне Патрик
0:3
50' ГолКутроне Патрик
53' Желтая карточкаFederico Giraudo
71' Желтая карточкаОдентал Кас
77' Желтая карточкаБарба Федерико
Ход матча
2'
0:1
32'
50'
0:3
53'
71'
77'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Читтаделла
Комо
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бранка Симоне
|1
|0.17
|Andrea Magrassi
|1
|0.17
|Паван Никола
|1
|0.17
|Francesco Amatucci
|1
|0.17
|Кариссони Лоренцо
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоанну Николас
|2
|0.4
|Кутроне Патрик
|2
|0.4
|Одентал Кас
|2
|0.4
|Черри Альберто
|1
|0.2
|Барба Федерико
|1
|0.2
|Иовин Алессио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|2
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Кариссони Лоренцо
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Маистрелло Томми
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Filippo Pittarello
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Курто Марко
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0
Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3
Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0
Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0
Результаты матчей
Читтаделла
Комо
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|7 - 2
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|2:2
|6
|3
|2
|1
|11 - 11
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|6.
|3:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|7.
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|0:3
|6
|2
|2
|2
|4 - 7
|8
|10.
|2:2
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|11.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|15.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 8
|2
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|1 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|2:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 6
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|3:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|1:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|3:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|2:2
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|14.
|0:3
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|16.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|4
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Модена
|Стриццоло Лука
|3
|Зюйдтироль
|Одогву Рафаэль
|3
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 2
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2
|Кремонезе
|Квальята Джакомо
|1 2
|Сампдория
|Верре Валерио
|3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|3