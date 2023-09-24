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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Читтаделла
0:3
Второй тайм: 83'
Комо
0'
0:1
2' Гол
Иоанну Николас
0:2
32' Гол
Кутроне Патрик
0:3
50' Гол
Кутроне Патрик
53' Желтая карточка
Federico Giraudo
71' Желтая карточка
Одентал Кас
77' Желтая карточка
Барба Федерико

Ход матча

2'
0:1
Иоанну Николас
(Иовин Алессио)
32'
0:2
Кутроне Патрик
(Беллемо Алессандро)
46'
Маистрелло Томми
Пандольфи Лука
 
46'
Francesco Amatucci
Мастрантонио Валерио
 
50'
0:3
Кутроне Патрик
(Иоанну Николас)
52'
Данци Андреа
Бранка Симоне
 
53'
Federico Giraudo
 
64'
Кассано Клаудио
Тессьоре Андреа
 
66'
 
Коне Бенджамин
Верди Симоне
66'
 
Габриеллони Алессандро
Кутроне Патрик
71'
 
Одентал Кас
74'
 
Liam Kerrigan2
Беллемо Алессандро
74'
 
Базелли Даниэле
Да Кунья Лукас
77'
 
Барба Федерико
80'
Корнвиг Эмиль
Вита Алессио
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Комо
22.00
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9.50
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3.95
Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
26
Паван
Никола
15
Фраре
Доменико
98
Federico
Giraudo
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
5
Мастрантонио
Валерио
18
Тессьоре
Андреа
11
Filippo
Pittarello
7
Пандольфи
Лука
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
44
Иоанну
Николас
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
28
Абильдгор
Оливер
33
Да
Кунья
Лукас
90
Верди
Симоне
10
Кутроне
Патрик
Читтаделла
4-3-1-2
Комо
4-4-2

История личных встреч

Читтаделла
Комо

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бранка Симоне 1 0.17
Andrea Magrassi 1 0.17
Паван Никола 1 0.17
Francesco Amatucci 1 0.17
Кариссони Лоренцо 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоанну Николас 2 0.4
Кутроне Патрик 2 0.4
Одентал Кас 2 0.4
Черри Альберто 1 0.2
Барба Федерико 1 0.2
Иовин Алессио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 2 0
Federico Giraudo 2 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Фраре Доменико 2 0
Маистрелло Томми 1 0
Вита Алессио 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Filippo Pittarello 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 3 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Курто Марко 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Комо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0
Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3
Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0
Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0

Результаты матчей

Читтаделла
Комо

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Катанзаро
 2:2 6 3 2 1 11 - 11 11
5.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
6.
Комо
 3:0 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
8.
Козенца
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Читтаделла
 0:3 6 2 2 2 4 - 7 8
10.
Бари
 2:2 6 1 5 0 5 - 4 8
11.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
12.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Кремонезе
 6 1 4 1 6 - 6 7
14.
Реджо-Аудаче
 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Сампдория
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Лекко
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Специя
 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 6 0 1 5 1 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 2:2 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 3:0 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Читтаделла
 0:3 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 2:2 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Специя
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 1:1 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 1:1 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Комо
 3:0 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Катанзаро
 2:2 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Сампдория
 1:1 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бари
 2:2 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Читтаделла
 0:3 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 4
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Беллемо Алессандро сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Кутроне Патрик бьет в цель!
    • 2'
      Иовин Алессио сделал результативную передачу.
    • 2'
      Г О О О О Л - Иоанну Николас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится победой Читтаделла.
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    3.95
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