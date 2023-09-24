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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
Читтаделла
0:3
Конец матча
Комо
0'
0:1
2' Гол
Иоанну Николас
0:2
32' Гол
Кутроне Патрик
0:3
50' Гол
Кутроне Патрик
53' Желтая карточка
Federico Giraudo
71' Желтая карточка
Одентал Кас
77' Желтая карточка
Барба Федерико
90'+5
36
Кастари
Элхан
24
Кариссони
Лоренцо
26
Паван
Никола
15
Фраре
Доменико
98
Federico
Giraudo
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
5
Мастрантонио
Валерио
18
Тессьоре
Андреа
11
Filippo
Pittarello
7
Пандольфи
Лука
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
44
Иоанну
Николас
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
28
Абильдгор
Оливер
33
Да
Кунья
Лукас
90
Верди
Симоне
10
Кутроне
Патрик
Читтаделла
4-3-1-2
Комо
4-4-2

История личных встреч

Читтаделла
Комо

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
2:0
СB
1:2
СB
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бранка Симоне 1 0.17
Andrea Magrassi 1 0.17
Паван Никола 1 0.17
Francesco Amatucci 1 0.17
Кариссони Лоренцо 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоанну Николас 2 0.4
Кутроне Патрик 2 0.4
Одентал Кас 2 0.4
Черри Альберто 1 0.2
Барба Федерико 1 0.2
Иовин Алессио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 2 0
Federico Giraudo 2 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Фраре Доменико 2 0
Маистрелло Томми 1 0
Вита Алессио 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Filippo Pittarello 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 3 0
Барба Федерико 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Курто Марко 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Одентал Кас 1 0
Мустафа Сулиман 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Комо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Комо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0
Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3
Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0
Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0

Результаты матчей

Читтаделла
Комо

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 6 4 2 0 12 - 2 14
2.
Венеция
 6 3 3 0 7 - 2 12
3.
Модена
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Катанзаро
 6 3 2 1 11 - 11 11
5.
Палермо
 5 3 1 1 7 - 2 10
6.
Комо
 5 3 1 1 8 - 6 10
7.
Зюйдтироль
 5 2 3 0 11 - 7 9
8.
Козенца
 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Читтаделла
 6 2 2 2 4 - 7 8
10.
Бари
 6 1 5 0 5 - 4 8
11.
Брешия
 3 2 1 0 3 - 0 7
12.
Пиза
 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Кремонезе
 6 1 4 1 6 - 6 7
14.
Реджо-Аудаче
 6 1 3 2 7 - 9 6
15.
Сампдория
 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Асколи
 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Тернана
 6 0 2 4 4 - 8 2
18.
Лекко
 3 0 1 2 3 - 6 1
19.
Специя
 5 0 1 4 4 - 10 1
20.
ФералпиСало
 6 0 1 5 1 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Венеция
 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Катанзаро
 3 2 0 1 5 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 2 1 1 0 6 - 4 4
6.
Комо
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Козенца
 3 1 1 1 6 - 4 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Асколи
 2 1 0 1 3 - 1 3
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Реджо-Аудаче
 2 0 1 1 3 - 5 1
17.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Специя
 2 0 0 2 1 - 3 0
19.
Лекко
 2 0 0 2 3 - 6 0
20.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Пиза
 3 2 0 1 3 - 2 6
5.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Сампдория
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Бари
 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Модена
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Кремонезе
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
14.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 4 4
15.
Брешия
 1 1 0 0 2 - 0 3
16.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
19.
Тернана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
ФералпиСало
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 4
Парма Бенедычак Адриан 4
Модена Стриццоло Лука 3
Зюйдтироль Одогву Рафаэль 3
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 2
Парма Кулибали Войо 1 2
Кремонезе Квальята Джакомо 1 2
Сампдория Верре Валерио 3
ФералпиСало Чеппители Лука 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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