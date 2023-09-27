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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Катанзаро
1:1
Второй тайм: 65'
Читтаделла
0'
0:1
3' Гол
Кариссони Лоренцо
0:1
22' Не забитый пенальти
Доннарумма Альфредо
1:1
26' Пенальти
Доннарумма Альфредо
45' Желтая карточка
Сальви Алессандро

Ход матча

3'
0:1
Кариссони Лоренцо
22'
Доннарумма Альфредо
0:1
26'
Доннарумма Альфредо
1:1
45'
 
Сальви Алессандро
54'
 
Filippo Pittarello
Маистрелло Томми
55'
 
Данци Андреа
Кассано Клаудио
59'
Йемелло Пьетро
Доннарумма Альфредо
 
59'
Стоппа Маттео
Сунас Димитрис
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Читтаделла
3.30
3.15
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4.86
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Все Коэффициенты
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
24
Сунас
Димитрис
18
Гион
Андреа
8
Верна
Лука
27
Вандепутте
Яри
99
Доннарумма
Альфредо
28
Бьяши
Томмазо
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
9
Andrea
Magrassi
32
Маистрелло
Томми
Катанзаро
4-4-2
Читтаделла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 2 (1) 0.29
Бьяши Томмазо 2 0.29
Верна Лука 2 0.29
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.29
Йемелло Пьетро 1 0.14
Сунас Димитрис 1 0.14
Помпетти Марко 1 0.14
Panos Katseris 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кариссони Лоренцо 1 0.14
Бранка Симоне 1 0.14
Andrea Magrassi 1 0.14
Паван Никола 1 0.14
Francesco Amatucci 1 0.14
Тессьоре Андреа 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Кевин 1 1
Сконьямилло Стефано 2 0
Оливери Андреа 0 1
Шитум Марио 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Гион Андреа 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Davide Veroli 1 0
Panos Katseris 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 2 0
Federico Giraudo 2 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Фраре Доменико 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Маистрелло Томми 1 0
Вита Алессио 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Filippo Pittarello 1 0
Francesco Amatucci 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
1
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
1
Катанзаро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0
Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1
Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2

Результаты матчей

Катанзаро
Читтаделла

Точный счет

0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 7 4 3 0 13 - 3 15
2.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Комо
 1:0 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Модена
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Венеция
 7 3 3 1 8 - 5 12
6.
Катанзаро
 1:1 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
8.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Читтаделла
 1:1 7 2 3 2 5 - 8 9
10.
Бари
 1:1 7 1 6 0 6 - 5 9
11.
Брешия
 4 2 2 0 3 - 0 8
12.
Пиза
 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
14.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 10 7
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Сампдория
 0:1 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Специя
 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 5 2 3 0 6 - 2 9
2.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Комо
 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 1:1 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Читтаделла
 1:1 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 1:1 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сампдория
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Парма
 1:1 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Комо
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Бари
 1:1 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Катанзаро
 1:1 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сампдория
 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Читтаделла
 1:1 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
15.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 4
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 4
Парма Кулибали Войо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Катанзаро
Ничья
Читтаделла
3.30
3.15
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4.86
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Где смотреть матч Катанзаро 1:1 Читтаделла онлайн

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