Тур: 7. Стадион: Никола Чераволо.
1:1
Второй тайм: 65'
0'
0:1
3' ГолКариссони Лоренцо
0:1
22' Не забитый пенальтиДоннарумма Альфредо
1:1
26' ПенальтиДоннарумма Альфредо
45' Желтая карточкаСальви Алессандро
Ход матча
3'
22'
26'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
18
Гион
Андреа
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|2 (1)
|0.29
|Бьяши Томмазо
|2
|0.29
|Верна Лука
|2
|0.29
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.29
|Йемелло Пьетро
|1
|0.14
|Сунас Димитрис
|1
|0.14
|Помпетти Марко
|1
|0.14
|Panos Katseris
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.14
|Бранка Симоне
|1
|0.14
|Andrea Magrassi
|1
|0.14
|Паван Никола
|1
|0.14
|Francesco Amatucci
|1
|0.14
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миранда Кевин
|1
|1
|Сконьямилло Стефано
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Шитум Марио
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Гион Андреа
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
|Davide Veroli
|1
|0
|Panos Katseris
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|2
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Кариссони Лоренцо
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Сальви Алессандро
|1
|0
|Маистрелло Томми
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Filippo Pittarello
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
1
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
1
Катанзаро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0
Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1
Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2
Результаты матчей
Катанзаро
Читтаделла
Точный счет
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
42
15
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|7.
|6
|2
|4
|0
|11 - 7
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|10.
|1:1
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|11.
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|16.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|18.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|4.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Комо
|Иоанну Николас
|3 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|4
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|4
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|4
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2