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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Катанзаро
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
0:1
3' Гол
Кариссони Лоренцо
0:1
22' Не забитый пенальти
Доннарумма Альфредо
1:1
26' Пенальти
Доннарумма Альфредо
45' Желтая карточка
Сальви Алессандро
88' Желтая карточка
Бранка Симоне
90' Желтая карточка
Filippo Pittarello
90'+7

Ход матча

3'
0:1
Кариссони Лоренцо
22'
Доннарумма Альфредо
0:1
26'
Доннарумма Альфредо
1:1
45'
 
Сальви Алессандро
54'
 
Filippo Pittarello
Маистрелло Томми
54'
 
Данци Андреа
Кассано Клаудио
59'
Стоппа Маттео
Сунас Димитрис
 
59'
Йемелло Пьетро
Доннарумма Альфредо
 
73'
Д'Андреа Лука
Бьяши Томмазо
 
77'
 
Тессьоре Андреа
Вита Алессио
84'
Оливери Андреа
Panos Katseris
 
86'
 
Корнвиг Эмиль
Каррьеро Джузеппе
86'
 
Бальдини Энрико
Andrea Magrassi
88'
 
Бранка Симоне
90'
 
Filippo Pittarello

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 584 Количество передач 300
  • 66 Владение мячом, % 34
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Davide
Veroli
24
Сунас
Димитрис
18
Гион
Андреа
8
Верна
Лука
27
Вандепутте
Яри
99
Доннарумма
Альфредо
28
Бьяши
Томмазо
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
9
Andrea
Magrassi
32
Маистрелло
Томми
Катанзаро
4-4-2
Читтаделла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 2 (1) 0.29
Бьяши Томмазо 2 0.29
Верна Лука 2 0.29
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.29
Йемелло Пьетро 1 0.14
Сунас Димитрис 1 0.14
Помпетти Марко 1 0.14
Panos Katseris 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кариссони Лоренцо 1 0.14
Бранка Симоне 1 0.14
Andrea Magrassi 1 0.14
Паван Никола 1 0.14
Francesco Amatucci 1 0.14
Тессьоре Андреа 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Кевин 1 1
Сконьямилло Стефано 2 0
Оливери Андреа 0 1
Шитум Марио 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Гион Андреа 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Davide Veroli 1 0
Panos Katseris 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 3 0
Federico Giraudo 2 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Фраре Доменико 2 0
Filippo Pittarello 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Маистрелло Томми 1 0
Вита Алессио 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Francesco Amatucci 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
1
Катанзаро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
40%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
3
38%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0
Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0 Кротоне - Катанзаро 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1
Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2

Результаты матчей

Катанзаро
Читтаделла

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Комо
 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Модена
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Венеция
 7 3 3 1 8 - 5 12
6.
Катанзаро
 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
8.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Читтаделла
 7 2 3 2 5 - 8 9
10.
Брешия
 4 2 2 0 3 - 0 8
11.
Пиза
 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 6 8
14.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 10 7
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Сампдория
 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Специя
 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
15.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 4
Парма Кулибали Войо 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
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