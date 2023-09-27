Тур: 7. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
2' Желтая карточкаБорини Фабио
36' Желтая карточкаДа Кунья Лукас
52' Желтая карточкаМурру Никола
1:0
54' ГолИоанну Николас
57' Желтая карточкаСтоянович Петар
Ход матча
2'
36'
52'
54'
1:0
57'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Верди СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Комо
Сампдория
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоанну Николас
|3
|0.5
|Кутроне Патрик
|2
|0.33
|Одентал Кас
|2
|0.33
|Черри Альберто
|1
|0.17
|Барба Федерико
|1
|0.17
|Иовин Алессио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педрола Эстанис
|3
|0.43
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.29
|Депаоли Фабио
|1
|0.14
|Борини Фабио
|0
|0
|Верре Валерио
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Да Кунья Лукас
|2
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Курто Марко
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|3
|0
|Борини Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Виейра Ронни
|2
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Педрола Эстанис
|1
|0
Результаты матчей
Комо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сампдория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
4
0
Комо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сампдория
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2
Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2
Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2
Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1
Результаты матчей
Комо
Сампдория
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Комо
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
15
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 6
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|12
|6.
|1:1
|7
|3
|3
|1
|12 - 12
|12
|7.
|6
|2
|4
|0
|11 - 7
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|10.
|1:1
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|11.
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|9 - 8
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|16.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|18.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|19.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|12.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|4.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|11.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|15.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|4
|Комо
|Иоанну Николас
|3 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|4
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|4
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|4
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2