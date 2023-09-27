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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Комо
1:0
Второй тайм: 67'
Сампдория
0'
2' Желтая карточка
Борини Фабио
36' Желтая карточка
Да Кунья Лукас
52' Желтая карточка
Мурру Никола
1:0
54' Гол
Иоанну Николас
57' Желтая карточка
Стоянович Петар

Ход матча

2'
 
Борини Фабио
36'
Да Кунья Лукас
 
52'
 
Мурру Никола
54'
Иоанну Николас
(Иовин Алессио)
1:0
57'
 
Стоянович Петар

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Сампдория
3.35
4.50
Реклама, betcity.ru
3.55
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Все Коэффициенты
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
6
Иовин
Алессио
44
Иоанну
Николас
14
Беллемо
Алессандро
94
Коне
Бенджамин
10
Кутроне
Патрик
33
Да
Кунья
Лукас
90
Верди
Симоне
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
3
Баррека
Антонио
32
Джирелли
Стефано
28
Йепес
Жерар
10
Верре
Валерио
7
Эспозито
Себастьяно
16
Борини
Фабио
11
Педрола
Эстанис
Комо
3-4-1-2
Сампдория
4-3-3

История личных встреч

Комо
Сампдория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоанну Николас 3 0.5
Кутроне Патрик 2 0.33
Одентал Кас 2 0.33
Черри Альберто 1 0.17
Барба Федерико 1 0.17
Иовин Алессио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педрола Эстанис 3 0.43
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.29
Депаоли Фабио 1 0.14
Борини Фабио 0 0
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 3 0
Да Кунья Лукас 2 0
Барба Федерико 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Курто Марко 1 0
Одентал Кас 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 3 0
Борини Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Стоянович Петар 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Виейра Ронни 2 0
Риччи Матео 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0
Йепес Жерар 1 0
Педрола Эстанис 1 0

Результаты матчей

Комо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сампдория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
0
Комо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сампдория
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2
Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2
Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2
Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1

Результаты матчей

Комо
Сампдория

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Комо
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
1
5
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 7 4 3 0 13 - 3 15
2.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Комо
 1:0 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Модена
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Венеция
 7 3 3 1 8 - 5 12
6.
Катанзаро
 1:1 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
8.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Читтаделла
 1:1 7 2 3 2 5 - 8 9
10.
Бари
 1:1 7 1 6 0 6 - 5 9
11.
Брешия
 4 2 2 0 3 - 0 8
12.
Пиза
 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
14.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 10 7
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Сампдория
 0:1 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Специя
 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 5 2 3 0 6 - 2 9
2.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Комо
 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 1:1 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Читтаделла
 1:1 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 1:1 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сампдория
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Парма
 1:1 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Комо
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Бари
 1:1 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Катанзаро
 1:1 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сампдория
 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Читтаделла
 1:1 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
15.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 4
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 4
Парма Кулибали Войо 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Стоянович Петар получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Иовин Алессио сделал результативную передачу.
  • 54'
    Г О О О О Л - Иоанну Николас бьет в цель!
  • 52'
    Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Да Кунья Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Борини Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Сампдория
3.35
4.50
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