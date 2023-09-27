Тур: 7. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
2' Желтая карточкаБорини Фабио
36' Желтая карточкаДа Кунья Лукас
52' Желтая карточкаМурру Никола
1:0
54' ГолИоанну Николас
58' Желтая карточкаСтоянович Петар
78' Желтая карточкаКутроне Патрик
82' Желтая карточкаПедрола Эстанис
87' Желтая карточкаБаррека Антонио
90'+6
Ход матча
2'
36'
52'
54'
1:0
58'
78'
82'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 5
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
350 Количество передач 499
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.40 Победой «Комо»
-
26
Одентал
Кас
90
Верди
Симоне
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
16
Борини
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Верди СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Комо
Сампдория
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоанну Николас
|3
|0.5
|Кутроне Патрик
|2
|0.33
|Одентал Кас
|2
|0.33
|Черри Альберто
|1
|0.17
|Барба Федерико
|1
|0.17
|Иовин Алессио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педрола Эстанис
|3
|0.43
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.29
|Депаоли Фабио
|1
|0.14
|Борини Фабио
|0
|0
|Верре Валерио
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Да Кунья Лукас
|2
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Курто Марко
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|3
|0
|Стоянович Петар
|3
|0
|Борини Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Виейра Ронни
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
Результаты матчей
Комо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сампдория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
4
0
Комо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сампдория
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2
Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2
Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2
Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1
Результаты матчей
Комо
Сампдория
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Комо
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
33
16
15
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Комо
|Иоанну Николас
|3 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 3
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|4
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|4
|Реджо-Аудаче
|Бьянко Алессандро
|4
|Парма
|Кулибали Войо
|1 2