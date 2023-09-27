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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Комо
1:0
Конец матча
Сампдория
0'
2' Желтая карточка
Борини Фабио
36' Желтая карточка
Да Кунья Лукас
52' Желтая карточка
Мурру Никола
1:0
54' Гол
Иоанну Николас
58' Желтая карточка
Стоянович Петар
78' Желтая карточка
Кутроне Патрик
82' Желтая карточка
Педрола Эстанис
87' Желтая карточка
Баррека Антонио
90'+6

Ход матча

2'
 
Борини Фабио
36'
Да Кунья Лукас
 
52'
 
Мурру Никола
54'
Иоанну Николас
(Иовин Алессио)
1:0
58'
 
Стоянович Петар
67'
Сала Марко
Иоанну Николас
 
67'
Кассандро Томмазо
Иовин Алессио
 
68'
 
Виейра Ронни
Йепес Жерар
68'
 
Де Лука Мануэль
Джирелли Стефано
74'
Абильдгор Оливер
Да Кунья Лукас
 
75'
Габриеллони Алессандро
Верди Симоне
 
78'
Кутроне Патрик
 
81'
 
Риччи Матео
Верре Валерио
82'
 
Педрола Эстанис
85'
Чаджиа Мутир
Кутроне Патрик
 
87'
 
Баррека Антонио
90'
 
Ла Гумина Антонино
Эспозито Себастьяно

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 350 Количество передач 499
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
6
Иовин
Алессио
44
Иоанну
Николас
14
Беллемо
Алессандро
94
Коне
Бенджамин
10
Кутроне
Патрик
33
Да
Кунья
Лукас
90
Верди
Симоне
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
3
Баррека
Антонио
32
Джирелли
Стефано
28
Йепес
Жерар
10
Верре
Валерио
7
Эспозито
Себастьяно
16
Борини
Фабио
11
Педрола
Эстанис
Комо
3-4-1-2
Сампдория
4-3-3

История личных встреч

Комо
Сампдория

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоанну Николас 3 0.5
Кутроне Патрик 2 0.33
Одентал Кас 2 0.33
Черри Альберто 1 0.17
Барба Федерико 1 0.17
Иовин Алессио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педрола Эстанис 3 0.43
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.29
Депаоли Фабио 1 0.14
Борини Фабио 0 0
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 3 0
Кутроне Патрик 2 0
Да Кунья Лукас 2 0
Барба Федерико 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Курто Марко 1 0
Одентал Кас 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 3 0
Стоянович Петар 3 0
Борини Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Виейра Ронни 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0
Йепес Жерар 1 0

Результаты матчей

Комо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сампдория
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
0
Комо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сампдория
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
30%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
1
17%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1 Комо - Реджо-Аудаче 2:2
Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2
Сампдория
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2
Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0 Сампдория - Специя 1:1

Результаты матчей

Комо
Сампдория

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Комо
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
1
6
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Комо
 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Модена
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Венеция
 7 3 3 1 8 - 5 12
6.
Катанзаро
 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
8.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Читтаделла
 7 2 3 2 5 - 8 9
10.
Брешия
 4 2 2 0 3 - 0 8
11.
Пиза
 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
13.
Бари
 7 1 5 1 6 - 6 8
14.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 10 7
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Сампдория
 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Специя
 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сампдория
 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Комо
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Катанзаро
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
15.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 4
Парма Кулибали Войо 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Г О О О О Л - Иоанну Николас бьет в цель!
    • 52'
      Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Да Кунья Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Борини Фабио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Комо 1:0 Сампдория онлайн

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