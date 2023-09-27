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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Парма
1:1
Второй тайм: 67'
Бари
0'
9' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
1:0
14' Гол
Партипило Антони
34' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
1:1
46' Гол
Насти Марко
55' Желтая карточка
Викари Франческо

Ход матча

9'
 
Сибилли Джузеппе
14'
Партипило Антони
(Михэйлэ Валентин)
1:0
34'
 
Ди Чезаре Валерио
46'
1:1
Насти Марко
(Араму Маттиа)
55'
 
Викари Франческо
58'
Ман Деннис
Михэйлэ Валентин
 
58'
Бонни Анж-Йоан
Чолак Антонио-Мирко
 
58'
Ди Кьяра Джанлука
Ансальди Кристиан
 
66'
Бернабе Адриан
Эрнани Азеведо
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Бари
4.60
3.30
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Все Коэффициенты
1
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
4
Болог
Ботонд
39
Чиркати
Алессандро
14
Ансальди
Кристиан
27
Эрнани
Азеведо
8
Эстевес
Науэль
21
Партипило
Антони
19
Зом
Симон
28
Михэйлэ
Валентин
17
Чолак
Антонио-Мирко
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
26
Куцупиас
Илиас
17
Майелло
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
49
Араму
Маттиа
9
Насти
Марко
Парма
4-2-3-1
Бари
4-3-2-1

История личных встреч

Парма
Бари

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

К
0:3
СB
4:0
К
1:0
СB
2:2
СB
1:0
СB
0:0
К
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СB
0:2
СB
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.15
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 4 (3) 0.57
Партипило Антони 2 0.29
Чолак Антонио-Мирко 2 0.29
Бернабе Адриан 2 0.29
Ман Деннис 1 0.14
Бонни Анж-Йоан 1 0.14
Чиркати Алессандро 1 0.14
Зом Симон 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Кулибали Войо 0 0
Бегич Тьяс 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцупиас Илиас 2 0.29
Насти Марко 2 0.29
Сибилли Джузеппе 1 0.14
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.14
Араму Маттиа 0 0
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Войо 2 1
Эстевес Науэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Чичисола Леандро 1 0
Партипило Антони 1 0
Эрнани Азеведо 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 3 1
Бренно 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Насти Марко 2 0
Майта Маттиа 0 1
Майелло Раффаэле 1 0
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Викари Франческо 1 0
Акампора Дженнаро 1 0
Риччи Джакомо 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Парма
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
3
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
17%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджо-Аудаче 0:0 Пиза - Парма 1:2
Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1
Бари
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1
Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0

Результаты матчей

Парма
Бари

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Парма
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 7 4 3 0 13 - 3 15
2.
Палермо
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Комо
 1:0 6 4 1 1 9 - 6 13
4.
Модена
 6 3 3 0 6 - 2 12
5.
Венеция
 7 3 3 1 8 - 5 12
6.
Катанзаро
 1:1 7 3 3 1 12 - 12 12
7.
Зюйдтироль
 6 2 4 0 11 - 7 10
8.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
9.
Читтаделла
 1:1 7 2 3 2 5 - 8 9
10.
Бари
 1:1 7 1 6 0 6 - 5 9
11.
Брешия
 4 2 2 0 3 - 0 8
12.
Пиза
 6 2 2 2 5 - 5 8
13.
Козенца
 7 2 2 3 9 - 8 8
14.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 10 7
15.
Реджо-Аудаче
 7 1 4 2 7 - 9 7
16.
Сампдория
 0:1 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
ФералпиСало
 7 1 1 5 3 - 13 4
18.
Специя
 6 0 2 4 4 - 10 2
19.
Тернана
 7 0 2 5 4 - 10 2
20.
Лекко
 4 0 1 3 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 1:1 5 2 3 0 6 - 2 9
2.
Модена
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Комо
 1:0 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Катанзаро
 1:1 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Читтаделла
 1:1 3 1 1 1 1 - 3 4
10.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
11.
Палермо
 2 1 0 1 3 - 1 3
12.
Бари
 1:1 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Тернана
 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Пиза
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 3 0 1 2 1 - 4 1
19.
Сампдория
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
20.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
4.
Парма
 1:1 2 2 0 0 7 - 1 6
5.
Комо
 1:0 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Бари
 1:1 4 1 3 0 3 - 2 6
7.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
9.
Венеция
 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Катанзаро
 1:1 3 1 2 0 6 - 5 5
11.
Сампдория
 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Реджо-Аудаче
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Читтаделла
 1:1 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
15.
Козенца
 3 1 1 1 2 - 2 4
16.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
17.
Лекко
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Специя
 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Асколи
 4 0 1 3 3 - 9 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 4
Комо Иоанну Николас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
ФералпиСало Чеппители Лука 4
ФералпиСало Davide Balestrero 4
Реджо-Аудаче Бьянко Алессандро 4
Парма Кулибали Войо 1 2
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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