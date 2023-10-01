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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Палермо
2:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
21' Желтая карточка
Сегре Джакопо
33' Желтая карточка
Штулац Лео
0:1
38' Гол
Киерво Риккардо
40' Желтая карточка
Куомо Джузеппе
43' Желтая карточка
Полуцци Джакомо
1:1
48' Гол
Чеккарони Пьетро
61' Желтая карточка
Кулибали Мамаду
2:1
89' Гол
Аурелио Джузеппе
90' Желтая карточка
Аурелио Джузеппе
90' Желтая карточка
Каньяно Андреа
90' Желтая карточка
Гомес Клаудио
90'+8

Ход матча

21'
Сегре Джакопо
 
33'
Штулац Лео
 
38'
0:1
Киерво Риккардо
40'
 
Куомо Джузеппе
43'
 
Полуцци Джакомо
46'
Хендерсон Лиам
Сегре Джакопо
 
48'
Чеккарони Пьетро
(Манкузо Леонардо)
1:1
58'
Кулибали Мамаду
Aljosa Vasic
 
59'
Гомес Клаудио
Штулац Лео
 
59'
Аурелио Джузеппе
Хансен Кристоффер Лунн
 
61'
Кулибали Мамаду
 
64'
 
Emanuele Pecorino
Одогву Рафаэль
72'
 
Ровер Маттео
Лунетта Габриэль
72'
 
Lorenzo Lonardi
Бро Жереми
75'
Солери Эдоардо
Манкузо Леонардо
 
86'
 
Раути Никола
Киерво Риккардо
86'
 
Гирингелли Лука
Казираги Даниэль
89'
Аурелио Джузеппе
(Хендерсон Лиам)
2:1
90'
Аурелио Джузеппе
 
90'
 
Каньяно Андреа
90'
Гомес Клаудио
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 480 Количество передач 329
  • 60 Владение мячом, % 40
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пильячелли
Мирко
37
Матею
Алеш
5
Лучиони
Фабио
32
Чеккарони
Пьетро
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
20
Aljosa
Vasic
6
Штулац
Лео
8
Сегре
Джакопо
7
Манкузо
Леонардо
9
Брунори
Маттео
17
Ди
Франческо
Федерико
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
14
Куомо
Джузеппе
55
Мазиелло
Андреа
3
Каньяно
Андреа
21
Тайт
Фабиан
8
Лунетта
Габриэль
15
Бро
Жереми
11
Киерво
Риккардо
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
Палермо
4-3-3
Зюйдтироль
4-3-3

История личных встреч

Палермо
Зюйдтироль

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 3 (1) 0.43
Манкузо Леонардо 1 0.14
Чеккарони Пьетро 1 0.14
Солери Эдоардо 1 0.14
Сегре Джакопо 1 0.14
Лучиони Фабио 1 0.14
Инсинье Роберто 1 0.14
Ди Франческо Федерико 1 0.14
Штулац Лео 1 0.14
Аурелио Джузеппе 1 0.14
Хендерсон Лиам 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Nicolo Valente 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 6 (4) 0.86
Одогву Рафаэль 3 0.43
Silvio Merkaj 2 0.29
Киерво Риккардо 1 0.14
Раути Никола 0 0
Simone Davi 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сегре Джакопо 2 0
Кулибали Мамаду 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Лучиони Фабио 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Штулац Лео 1 0
Ivan Marconi 1 0
Nicolo Valente 1 0
Брунори Маттео 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одогву Рафаэль 3 0
Мазиелло Андреа 2 0
Гирингелли Лука 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Полуцци Джакомо 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Куомо Джузеппе 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Simone Davi 1 0
Emanuele Pecorino 1 0
Джорджини Андреа 1 0

Результаты матчей

Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зюйдтироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Палермо
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
12
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
5
42%
4
33%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0
Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1
ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1

Результаты матчей

Палермо
Зюйдтироль

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Палермо
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
3
4
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 8 6 2 0 16 - 4 20
2.
Палермо
 7 5 1 1 12 - 4 16
3.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Катанзаро
 8 4 3 1 14 - 13 15
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
7.
Читтаделла
 8 3 3 2 7 - 9 12
8.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Зюйдтироль
 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Кремонезе
 1:2 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 5 2 3 0 4 - 1 9
12.
Бари
 8 1 6 1 7 - 7 9
13.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 8 1 4 3 7 - 12 7
16.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Тернана
 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Сампдория
 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
ФералпиСало
 8 1 1 6 4 - 15 4
20.
Лекко
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 3 - 4 7
7.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
9.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
10.
Брешия
 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
12.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Кремонезе
 1:2 5 0 3 2 4 - 6 3
15.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Парма
 2:1 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Катанзаро
 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Кремонезе
 1:2 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Козенца Канотто Луиджи 4
Весь список
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