Тур: 8. Стадион: Ренцо Барбера.
2:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаСегре Джакопо
33' Желтая карточкаШтулац Лео
0:1
38' ГолКиерво Риккардо
40' Желтая карточкаКуомо Джузеппе
43' Желтая карточкаПолуцци Джакомо
1:1
48' ГолЧеккарони Пьетро
61' Желтая карточкаКулибали Мамаду
2:1
89' ГолАурелио Джузеппе
90' Желтая карточкаАурелио Джузеппе
90' Желтая карточкаКаньяно Андреа
90' Желтая карточкаГомес Клаудио
90'+8
Ход матча
21'
33'
38'
0:1
40'
43'
48'
61'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
13 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
480 Количество передач 329
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
37
Матею
Алеш
20
Aljosa
Vasic
21
Тайт
Фабиан
15
Бро
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Aljosa VasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
26 Чиско АндреаНападающий
-
-
-
-
18 Ровер Маттео
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Палермо
Зюйдтироль
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|3 (1)
|0.43
|Манкузо Леонардо
|1
|0.14
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.14
|Солери Эдоардо
|1
|0.14
|Сегре Джакопо
|1
|0.14
|Лучиони Фабио
|1
|0.14
|Инсинье Роберто
|1
|0.14
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.14
|Штулац Лео
|1
|0.14
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.14
|Хендерсон Лиам
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Nicolo Valente
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|6 (4)
|0.86
|Одогву Рафаэль
|3
|0.43
|Silvio Merkaj
|2
|0.29
|Киерво Риккардо
|1
|0.14
|Раути Никола
|0
|0
|Simone Davi
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Кулибали Мамаду
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Лучиони Фабио
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Nicolo Valente
|1
|0
|Брунори Маттео
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Мазиелло Андреа
|2
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Полуцци Джакомо
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Куомо Джузеппе
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
|Emanuele Pecorino
|1
|0
|Джорджини Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Зюйдтироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Палермо
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Зюйдтироль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
6
Палермо
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
12
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
5
42%
4
33%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0
Реджо-Аудаче - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1 Болонья - Палермо 2:2 Палермо - Виртус Верона 0:1 Палермо - Брешия 2:2 Кальяри - Палермо 2:1 Палермо - СПАЛ 2:1 Комо - Палермо 1:1 Палермо - Беневенто 1:1 Венеция - Палермо 3:2 Палермо - Козенца 0:0 Парма - Палермо 2:1
Зюйдтироль
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1
ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1
Результаты матчей
Палермо
Зюйдтироль
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Палермо
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
43
34
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|6
|2
|0
|16 - 4
|20
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 13
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|12.
|8
|1
|6
|1
|7 - 7
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|8
|1
|4
|3
|7 - 12
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|14.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|1:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|18.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4
|Козенца
|Канотто Луиджи
|4