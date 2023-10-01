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  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Сампдория
1:2
Второй тайм: 62'
Катанзаро
0'
25' Желтая карточка
Гион Андреа
32' Желтая карточка
Бригенти Николо
1:0
34' Пенальти
Борини Фабио
1:1
36' Гол
Вандепутте Яри
40' Желтая карточка
Джирелли Стефано
1:2
45' Гол
Бриньола Энрико
52' Желтая карточка
Бьяши Томмазо
61' Желтая карточка

Ход матча

25'
 
Гион Андреа
30'
Marco Delle Monache
Педрола Эстанис
 
32'
 
Бригенти Николо
34'
Борини Фабио
1:0
36'
1:1
Вандепутте Яри
40'
Джирелли Стефано
 
45'
1:2
Бриньола Энрико
(Йемелло Пьетро)
52'
 
Бьяши Томмазо
58'
Де Лука Мануэль
Джирелли Стефано
 
59'
 
Стоппа Маттео
Вандепутте Яри
59'
 
Д'Андреа Лука
Бьяши Томмазо
61'
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Катанзаро
8.50
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4.40
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3.35
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Все Коэффициенты
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
3
Баррека
Антонио
32
Джирелли
Стефано
8
Риччи
Матео
4
Виейра
Ронни
11
Педрола
Эстанис
7
Эспозито
Себастьяно
16
Борини
Фабио
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
27
Вандепутте
Яри
18
Гион
Андреа
8
Верна
Лука
17
Бриньола
Энрико
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Сампдория
4-3-3
Катанзаро
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педрола Эстанис 3 0.38
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.25
Борини Фабио 1 (1) 0.13
Депаоли Фабио 1 0.13
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 3 (1) 0.38
Бьяши Томмазо 2 0.25
Верна Лука 2 0.25
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.25
Йемелло Пьетро 1 0.13
Сунас Димитрис 1 0.13
Помпетти Марко 1 0.13
Бриньола Энрико 1 0.13
Panos Katseris 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 3 0
Стоянович Петар 3 0
Борини Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Виейра Ронни 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0
Йепес Жерар 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Кевин 1 1
Сконьямилло Стефано 2 0
Гион Андреа 2 0
Оливери Андреа 0 1
Шитум Марио 1 0
Бригенти Николо 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Davide Veroli 1 0
Panos Katseris 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
2
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
5
Сампдория
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Катанзаро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0
Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4
Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0

Результаты матчей

Сампдория
Катанзаро

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Катанзаро
 2:1 8 4 3 1 14 - 13 15
4.
Палермо
 1:1 7 4 2 1 11 - 4 14
5.
Комо
 0:0 7 4 2 1 9 - 6 14
6.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
7.
Зюйдтироль
 1:1 7 2 5 0 12 - 8 11
8.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Брешия
 5 2 3 0 4 - 1 9
11.
Читтаделла
 0:1 8 2 3 3 5 - 9 9
12.
Бари
 0:0 8 1 6 1 6 - 6 9
13.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 8 1 4 3 7 - 12 7
16.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Тернана
 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Сампдория
 1:2 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
Лекко
 1:0 5 1 1 3 5 - 8 4
20.
ФералпиСало
 8 1 1 6 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 2:1 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 1:1 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Палермо
 1:1 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Читтаделла
 0:1 4 1 1 2 1 - 4 4
13.
Бари
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 1:0 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 1:2 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 1:1 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Катанзаро
 2:1 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Комо
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
9.
Зюйдтироль
 1:1 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Сампдория
 1:2 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 0:1 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Лекко
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
17.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
19.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Козенца Канотто Луиджи 4
Специя Николау Димитрис 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
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