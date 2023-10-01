Тур: 8. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
25' Желтая карточкаГион Андреа
32' Желтая карточкаБригенти Николо
1:0
34' ПенальтиБорини Фабио
1:1
36' ГолВандепутте Яри
40' Желтая карточкаДжирелли Стефано
1:2
45' ГолБриньола Энрико
52' Желтая карточкаБьяши Томмазо
Ход матча
25'
32'
34'
1:0
36'
1:1
40'
45'
52'
61'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
29
Мурру
Никола
16
Борини
Фабио
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Борини ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педрола Эстанис
|3
|0.38
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.25
|Борини Фабио
|1 (1)
|0.13
|Депаоли Фабио
|1
|0.13
|Верре Валерио
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|3 (1)
|0.38
|Бьяши Томмазо
|2
|0.25
|Верна Лука
|2
|0.25
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.25
|Йемелло Пьетро
|1
|0.13
|Сунас Димитрис
|1
|0.13
|Помпетти Марко
|1
|0.13
|Бриньола Энрико
|1
|0.13
|Panos Katseris
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|3
|0
|Стоянович Петар
|3
|0
|Борини Фабио
|2
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Виейра Ронни
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миранда Кевин
|1
|1
|Сконьямилло Стефано
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Оливери Андреа
|0
|1
|Шитум Марио
|1
|0
|Бригенти Николо
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Вандепутте Яри
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
|Davide Veroli
|1
|0
|Panos Katseris
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
2
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
5
Сампдория
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Катанзаро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0
Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4
Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0
Результаты матчей
Сампдория
Катанзаро
Точный счет
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|3.
|2:1
|8
|4
|3
|1
|14 - 13
|15
|4.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|1:1
|7
|2
|5
|0
|12 - 8
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|11.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|9
|12.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|8
|1
|4
|3
|7 - 12
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|1:2
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|13.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|20.
|1:2
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|9.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 3
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4
|Козенца
|Канотто Луиджи
|4
|Специя
|Николау Димитрис
|4