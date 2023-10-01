  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Сампдория
1:2
Конец матча
Катанзаро
0'
25' Желтая карточка
Гион Андреа
32' Желтая карточка
Бригенти Николо
1:0
34' Пенальти
Борини Фабио
1:1
36' Гол
Вандепутте Яри
40' Желтая карточка
Джирелли Стефано
1:2
45' Гол
Бриньола Энрико
52' Желтая карточка
Бьяши Томмазо
60' Желтая карточка
Йемелло Пьетро
90'+4
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
29
Мурру
Никола
3
Баррека
Антонио
32
Джирелли
Стефано
8
Риччи
Матео
4
Виейра
Ронни
11
Педрола
Эстанис
7
Эспозито
Себастьяно
16
Борини
Фабио
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
27
Вандепутте
Яри
18
Гион
Андреа
8
Верна
Лука
17
Бриньола
Энрико
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
Сампдория
4-3-3
Катанзаро
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педрола Эстанис 3 0.38
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.25
Борини Фабио 1 (1) 0.13
Депаоли Фабио 1 0.13
Верре Валерио 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 3 (1) 0.38
Бьяши Томмазо 2 0.25
Верна Лука 2 0.25
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.25
Йемелло Пьетро 1 0.13
Сунас Димитрис 1 0.13
Помпетти Марко 1 0.13
Бриньола Энрико 1 0.13
Сконьямилло Стефано 0 0
Panos Katseris 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 3 0
Стоянович Петар 3 0
Борини Фабио 2 0
Мурру Никола 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Виейра Ронни 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Эспозито Себастьяно 1 0
Панада Симоне 1 0
Йепес Жерар 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миранда Кевин 1 1
Сконьямилло Стефано 2 0
Гион Андреа 2 0
Оливери Андреа 0 1
Йемелло Пьетро 1 0
Шитум Марио 1 0
Бригенти Николо 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Вандепутте Яри 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Davide Veroli 1 0
Panos Katseris 1 0

Результаты матчей

Сампдория
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Катанзаро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
5
Сампдория
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Катанзаро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
67%
4
50%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
1
8%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
2
29%
4
31%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1 Сампдория - Про Патрия 3:1 Сампдория - Рапперсвиль-Йона 5:1 Наполи - Сампдория 2:0 Сампдория - Сассуоло 2:2 Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Эмполи 1:1 Удинезе - Сампдория 2:0 Сампдория - Торино 0:2 Фиорентина - Сампдория 5:0
Катанзаро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4
Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - ФералпиСало 2:1 Потенца - Катанзаро 3:2 Катанзаро - Фоджа 2:1 Виртус Франкавилла - Катанзаро 2:4 Джульяно - Катанзаро 0:4 Катанзаро - Пескара 2:2 Джельбизон - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Монтерози 3:0

Результаты матчей

Сампдория
Катанзаро

Точный счет

1:2
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:2
4 раза 50%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 8 6 2 0 16 - 4 20
2.
Палермо
 7 5 1 1 12 - 4 16
3.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Катанзаро
 8 4 3 1 14 - 13 15
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
7.
Читтаделла
 8 3 3 2 7 - 9 12
8.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Зюйдтироль
 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Кремонезе
 1:2 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 5 2 3 0 4 - 1 9
12.
Бари
 8 1 6 1 7 - 7 9
13.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 8 1 4 3 7 - 12 7
16.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Тернана
 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Сампдория
 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
ФералпиСало
 8 1 1 6 4 - 15 4
20.
Лекко
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 3 - 4 7
7.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
9.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
10.
Брешия
 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
12.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Кремонезе
 1:2 5 0 3 2 4 - 6 3
15.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Парма
 2:1 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Катанзаро
 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Кремонезе
 1:2 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Козенца Канотто Луиджи 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Сампдория 1:2 Катанзаро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     