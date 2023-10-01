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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Читтаделла
0:1
Второй тайм: 60'
Лекко
0'
3' Желтая карточка
Новакович Андрия
14' Желтая карточка
Alessandro Caporale
0:1
20' Гол
Ионице Артур
27' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
34' Желтая карточка
Дельи Инноченти Дуччо
45' Желтая карточка
Анжели Маттео
0:1
56' Не забитый пенальти
Filippo Pittarello
59' Желтая карточка
Сальви Алессандро

Ход матча

3'
 
Новакович Андрия
14'
 
Alessandro Caporale
20'
0:1
Ионице Артур
27'
Кариссони Лоренцо
 
34'
 
Дельи Инноченти Дуччо
45'
Анжели Маттео
 
46'
Маистрелло Томми
Тессьоре Андреа
 
46'
Кассано Клаудио
Andrea Magrassi
 
56'
Filippo Pittarello
0:1
57'
 
Крочата Джованни
Дельи Инноченти Дуччо
58'
Federico Giraudo
Кариссони Лоренцо
 
59'
Сальви Алессандро
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Лекко
5.80
3.70
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5.60
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Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
4
Анжели
Маттео
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
18
Тессьоре
Андреа
9
Andrea
Magrassi
11
Filippo
Pittarello
22
Саракко
Умберто
13
Matteo
Battistini
83
Лемменс
Матс
17
Alessandro
Caporale
44
Davide
Guglielmotti
27
Ионице
Артур
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
8
Серсанти
Алессандро
32
Лепоре
Франко
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
Читтаделла
4-3-1-2
Лекко
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кариссони Лоренцо 1 0.13
Бранка Симоне 1 0.13
Andrea Magrassi 1 0.13
Паван Никола 1 0.13
Francesco Amatucci 1 0.13
Тессьоре Андреа 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ионице Артур 1 0.2
Эусепи Умберто 1 0.2
Новакович Андрия 1 0.2
Alessandro Caporale 1 0.2
Бузо Николо 1 0.2
Лепоре Франко 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 3 0
Кариссони Лоренцо 3 0
Federico Giraudo 2 0
Фраре Доменико 2 0
Filippo Pittarello 2 0
Сальви Алессандро 1 0
Маистрелло Томми 1 0
Вита Алессио 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Анжели Маттео 1 0
Francesco Amatucci 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марроне Лука 2 0
Крочата Джованни 2 0
Дельи Инноченти Дуччо 2 0
Ионице Артур 1 0
Новакович Андрия 1 0
Matteo Battistini 1 0
Alessandro Caporale 1 0
Серсанти Алессандро 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Лекко
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лекко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

4
0
Читтаделла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лекко
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0
Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0
Лекко
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4
Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0 Лекко - ФералпиСало 0:0

Результаты матчей

Читтаделла
Лекко

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
6
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Катанзаро
 2:1 8 4 3 1 14 - 13 15
4.
Палермо
 1:1 7 4 2 1 11 - 4 14
5.
Комо
 0:0 7 4 2 1 9 - 6 14
6.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
7.
Зюйдтироль
 1:1 7 2 5 0 12 - 8 11
8.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Брешия
 5 2 3 0 4 - 1 9
11.
Читтаделла
 0:1 8 2 3 3 5 - 9 9
12.
Бари
 0:0 8 1 6 1 6 - 6 9
13.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 8 1 4 3 7 - 12 7
16.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Тернана
 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Сампдория
 1:2 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
Лекко
 1:0 5 1 1 3 5 - 8 4
20.
ФералпиСало
 8 1 1 6 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 2:1 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 1:1 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Палермо
 1:1 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Читтаделла
 0:1 4 1 1 2 1 - 4 4
13.
Бари
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 1:0 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 1:2 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 1:1 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Катанзаро
 2:1 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Комо
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
9.
Зюйдтироль
 1:1 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Сампдория
 1:2 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 0:1 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Лекко
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
17.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
19.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Козенца Канотто Луиджи 4
Специя Николау Димитрис 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Анжели Маттео получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Дельи Инноченти Дуччо получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Кариссони Лоренцо получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Г О О О О Л - Ионице Артур бьет в цель!
  • 14'
    Alessandro Caporale получил желтую карточку от судьи
  • 3'
    Новакович Андрия получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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