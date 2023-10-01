Тур: 8. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
2:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаНовакович Андрия
14' Желтая карточкаAlessandro Caporale
0:1
20' ГолИонице Артур
26' Желтая карточкаКариссони Лоренцо
34' Желтая карточкаДельи Инноченти Дуччо
45' Желтая карточкаАнжели Маттео
0:1
56' Не забитый пенальтиFilippo Pittarello
59' Желтая карточкаСальви Алессандро
62' Желтая карточкаБузо Николо
65' Желтая карточкаМаистрелло Томми
1:1
87' ГолFilippo Pittarello
2:1
89' ГолКассано Клаудио
90'+9
Ход матча
20'
45'
56'
62'
65'
87'
89'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
26 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
454 Количество передач 221
-
67 Владение мячом, % 33
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
74 Ahmed Sanogo
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
83 Лемменс МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
12 Luca Bonadeo
-
Главный тренер: Luciano Foschi
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.13
|Бранка Симоне
|1
|0.13
|Andrea Magrassi
|1
|0.13
|Паван Никола
|1
|0.13
|Filippo Pittarello
|1
|0.13
|Francesco Amatucci
|1
|0.13
|Кассано Клаудио
|1
|0.13
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alessandro Caporale
|1
|0.2
|Ионице Артур
|1
|0.2
|Эусепи Умберто
|1
|0.2
|Новакович Андрия
|1
|0.2
|Бузо Николо
|1
|0.2
|Лепоре Франко
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|3
|0
|Кариссони Лоренцо
|3
|0
|Сальви Алессандро
|2
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Filippo Pittarello
|2
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Анжели Маттео
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марроне Лука
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Alessandro Caporale
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Серсанти Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лекко
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лекко
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
4
0
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Лекко
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Пропущено
9
10
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
33%
1
10%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
2
22%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0
Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджо-Аудаче 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3 Читтаделла - Тренто 1:3 Читтаделла - Комо 0:0 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0
Лекко
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4
Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2 Порденоне - Лекко 1:3 Лекко - Порденоне 0:1 Лекко - Анкона 1:1 Анкона - Лекко 2:2 Лекко - Про Верчелли 0:0 Падова - Лекко 3:1 Лекко - Про Патрия 2:1 Ренате - Лекко 0:2 Лекко - Триестина 0:0 Пьяченца - Лекко 0:0 Лекко - ФералпиСало 0:0
Результаты матчей
Читтаделла
Лекко
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
32
26
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|6
|2
|0
|16 - 4
|20
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 13
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|12.
|8
|1
|6
|1
|7 - 7
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|8
|1
|4
|3
|7 - 12
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|14.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|1:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|18.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4
|Козенца
|Канотто Луиджи
|4