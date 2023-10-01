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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Бари
0:0
Второй тайм: 62'
Комо
0'
22' Желтая карточка
Насти Марко
32' Желтая карточка
Коне Бенджамин
45' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
50' Вторая желтая карточка
Коне Бенджамин

Ход матча

22'
Насти Марко
 
32'
 
Коне Бенджамин
45'
 
Кассандро Томмазо
50'
 
Коне Бенджамин
55'
 
Беллемо Алессандро
Да Кунья Лукас
58'
Дьяв Давиде
Куцупиас Илиас
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Комо
3.35
3.00
8.93
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Все Коэффициенты
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
99
Фработта
Джанлука
26
Куцупиас
Илиас
17
Майелло
Раффаэле
44
Акампора
Дженнаро
49
Араму
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
44
Иоанну
Николас
94
Коне
Бенджамин
28
Абильдгор
Оливер
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
7
Чаджиа
Мутир
Бари
4-3-2-1
Комо
3-4-1-2

История личных встреч

Бари
Комо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
1:1
СB
3:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцупиас Илиас 2 0.25
Насти Марко 2 0.25
Сибилли Джузеппе 1 0.13
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.13
Араму Маттиа 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоанну Николас 3 0.43
Кутроне Патрик 2 0.29
Одентал Кас 2 0.29
Черри Альберто 1 0.14
Барба Федерико 1 0.14
Иовин Алессио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 3 1
Насти Марко 3 0
Бренно 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Майта Маттиа 0 1
Майелло Раффаэле 1 0
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Викари Франческо 1 0
Акампора Дженнаро 1 0
Риччи Джакомо 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 4 1
Кутроне Патрик 2 0
Да Кунья Лукас 2 0
Барба Федерико 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Курто Марко 1 0
Одентал Кас 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Кассандро Томмазо 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Комо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0
Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1
Комо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1
Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2

Результаты матчей

Бари
Комо

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бари
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 7 5 2 0 14 - 3 17
2.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Катанзаро
 2:1 8 4 3 1 14 - 13 15
4.
Палермо
 1:1 7 4 2 1 11 - 4 14
5.
Комо
 0:0 7 4 2 1 9 - 6 14
6.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
7.
Зюйдтироль
 1:1 7 2 5 0 12 - 8 11
8.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Кремонезе
 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Брешия
 5 2 3 0 4 - 1 9
11.
Читтаделла
 0:1 8 2 3 3 5 - 9 9
12.
Бари
 0:0 8 1 6 1 6 - 6 9
13.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 8 1 4 3 7 - 12 7
16.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Тернана
 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Сампдория
 1:2 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
Лекко
 1:0 5 1 1 3 5 - 8 4
20.
ФералпиСало
 8 1 1 6 4 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 0:0 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 2:1 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Зюйдтироль
 1:1 3 1 2 0 6 - 4 5
8.
Брешия
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
10.
Палермо
 1:1 3 1 1 1 4 - 2 4
11.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Читтаделла
 0:1 4 1 1 2 1 - 4 4
13.
Бари
 0:0 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Кремонезе
 4 0 3 1 3 - 4 3
15.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 1:0 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 1:2 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 1:1 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Катанзаро
 2:1 4 2 2 0 8 - 6 8
4.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Комо
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
7.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Парма
 2 2 0 0 7 - 1 6
9.
Зюйдтироль
 1:1 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Сампдория
 1:2 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 0:1 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Лекко
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
17.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
18.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
19.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Бари Ди Чезаре Валерио 1 3
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Козенца Канотто Луиджи 4
Специя Николау Димитрис 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Кассандро Томмазо получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Коне Бенджамин получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
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Бари
Ничья
Комо
3.35
3.00
8.93
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