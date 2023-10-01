Тур: 8. Стадион: Сан Никола.
0'
22' Желтая карточкаНасти Марко
32' Желтая карточкаКоне Бенджамин
45' Желтая карточкаКассандро Томмазо
50' Вторая желтая карточкаКоне Бенджамин
Ход матча
22'
32'
50'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
22
Бренно
49
Араму
Маттиа
26
Одентал
Кас
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дьяв ДавидеНападающий
-
11 Ismail Achik
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Виньяли ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бари
Комо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куцупиас Илиас
|2
|0.25
|Насти Марко
|2
|0.25
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.13
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.13
|Араму Маттиа
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоанну Николас
|3
|0.43
|Кутроне Патрик
|2
|0.29
|Одентал Кас
|2
|0.29
|Черри Альберто
|1
|0.14
|Барба Федерико
|1
|0.14
|Иовин Алессио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Коне Бенджамин
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|3
|1
|Насти Марко
|3
|0
|Бренно
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Майта Маттиа
|0
|1
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Акампора Дженнаро
|1
|0
|Риччи Джакомо
|1
|0
|Дьяв Давиде
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Бенджамин
|4
|1
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Да Кунья Лукас
|2
|0
|Барба Федерико
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Курто Марко
|1
|0
|Одентал Кас
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Комо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
5
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
1
25%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
17%
2
22%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
2
33%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0
Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1
Комо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1
Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2
Результаты матчей
Бари
Комо
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бари
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
16
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|2.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|3.
|2:1
|8
|4
|3
|1
|14 - 13
|15
|4.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|1:1
|7
|2
|5
|0
|12 - 8
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|8 - 7
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|11.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|5 - 9
|9
|12.
|0:0
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|8
|1
|4
|3
|7 - 12
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|1:2
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|20.
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|8.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|13.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|20.
|1:2
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|9.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|1:2
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|18.
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 3
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4
|Козенца
|Канотто Луиджи
|4
|Специя
|Николау Димитрис
|4