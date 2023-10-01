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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Бари
1:1
Конец матча
Комо
0'
22' Желтая карточка
Насти Марко
32' Желтая карточка
Коне Бенджамин
45' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
50' Вторая желтая карточка
Коне Бенджамин
1:0
64' Гол
Дьяв Давиде
1:1
66' Гол
Беллемо Алессандро
68' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
90' Желтая карточка
Габриеллони Алессандро
90' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
90'+8
22
Бренно
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
99
Фработта
Джанлука
26
Куцупиас
Илиас
17
Майелло
Раффаэле
44
Акампора
Дженнаро
49
Араму
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
9
Насти
Марко
1
Шемпер
Адриан
5
Курто
Марко
26
Одентал
Кас
93
Барба
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
44
Иоанну
Николас
94
Коне
Бенджамин
28
Абильдгор
Оливер
33
Да
Кунья
Лукас
10
Кутроне
Патрик
7
Чаджиа
Мутир
Бари
4-3-2-1
Комо
3-4-1-2

История личных встреч

Бари
Комо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
1:1
СB
3:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куцупиас Илиас 2 0.25
Насти Марко 2 0.25
Сибилли Джузеппе 1 0.13
Дьяв Давиде 1 0.13
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.13
Викари Франческо 0 0
Араму Маттиа 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоанну Николас 3 0.43
Кутроне Патрик 2 0.29
Одентал Кас 2 0.29
Беллемо Алессандро 1 0.14
Черри Альберто 1 0.14
Барба Федерико 1 0.14
Иовин Алессио 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Коне Бенджамин 0 0
Абильдгор Оливер 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 4 1
Насти Марко 3 0
Майелло Раффаэле 2 0
Бренно 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Майта Маттиа 0 1
Менез Жереми 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Викари Франческо 1 0
Акампора Дженнаро 1 0
Риччи Джакомо 1 0
Дьяв Давиде 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Бенджамин 4 1
Кутроне Патрик 2 0
Да Кунья Лукас 2 0
Барба Федерико 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Иовин Алессио 1 0
Курто Марко 1 0
Одентал Кас 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Кассандро Томмазо 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Комо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Комо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
5
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Комо
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0
Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1
Комо
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Комо - Сампдория 1:0 Читтаделла - Комо 0:3 Комо - Тернана 2:1 Специя - Комо 0:1
Комо - Реджо-Аудаче 2:2 Венеция - Комо 3:0 Лечче - Комо 1:0 Комо - Пиза 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Комо - Про Патрия 1:0 Комо - Торрес 1:0 Комо - Джиллингем 0:1 Читтаделла - Комо 0:0 Комо - Тернана 3:1 Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2

Результаты матчей

Бари
Комо

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Бари
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 8 6 2 0 16 - 4 20
2.
Палермо
 7 5 1 1 12 - 4 16
3.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Катанзаро
 8 4 3 1 14 - 13 15
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
7.
Читтаделла
 8 3 3 2 7 - 9 12
8.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Зюйдтироль
 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Кремонезе
 1:2 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 5 2 3 0 4 - 1 9
12.
Бари
 8 1 6 1 7 - 7 9
13.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 8 1 4 3 7 - 12 7
16.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Тернана
 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Сампдория
 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
ФералпиСало
 8 1 1 6 4 - 15 4
20.
Лекко
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 2:1 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 3 - 4 7
7.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
9.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
10.
Брешия
 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
12.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Кремонезе
 1:2 5 0 3 2 4 - 6 3
15.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Парма
 2:1 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Катанзаро
 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Кремонезе
 1:2 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Козенца Канотто Луиджи 4
Весь список
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