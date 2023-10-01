Тур: 8. Стадион: Джованни Цини.
0'
0:1
54' ГолЭрнани Азеведо
1:1
64' ГолКастаньетти Микеле
1:2
66' ГолМан Деннис
74' Желтая карточкаВаскес Франко
90' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
Ход матча
54'
0:1
64'
66'
1:2
72'
74'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
90
Кода
Массимо
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Парма
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|5
|0.63
|Коллоколо Микеле
|2
|0.25
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.13
|Пикель Шарль
|1
|0.13
|Васкес Франко
|0
|0
|Серникола Леонардо
|0
|0
|Окереке Давид
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|5 (3)
|0.63
|Ман Деннис
|2
|0.25
|Партипило Антони
|2
|0.25
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0.25
|Бернабе Адриан
|2
|0.25
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.13
|Эрнани Азеведо
|1
|0.13
|Чиркати Алессандро
|1
|0.13
|Зом Симон
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Раванелли Лука
|1
|1
|Васкес Франко
|2
|0
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Лочошвили Лука
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Парма
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Парма
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
7
Кремонезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Парма
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
60%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
13%
3
21%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
3
38%
1
7%
61-75
2
25%
4
29%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0
Парма
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджо-Аудаче 0:0
Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1
Результаты матчей
Кремонезе
Парма
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:5
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|8
|6
|2
|0
|16 - 4
|20
|2.
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|14 - 13
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|8
|3
|3
|2
|7 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|10.
|1:2
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|12.
|8
|1
|6
|1
|7 - 7
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|8
|1
|4
|3
|7 - 12
|7
|16.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|17.
|8
|1
|2
|5
|7 - 10
|5
|18.
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|4 - 15
|4
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|3 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|10.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|14.
|1:2
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|19.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|8 - 6
|8
|5.
|1:2
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|18.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4
|Козенца
|Канотто Луиджи
|4