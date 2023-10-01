  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Кремонезе
1:2
Конец матча
Парма
0'
0:1
54' Гол
Эрнани Азеведо
1:1
64' Гол
Кастаньетти Микеле
1:2
66' Гол
Ман Деннис
74' Желтая карточка
Васкес Франко
90' Желтая карточка
Михэйлэ Валентин
90'+8

Ход матча

46'
Бьянкетти Маттео
Раванелли Лука
 
54'
0:1
Эрнани Азеведо
(Бонни Анж-Йоан)
61'
Окереке Давид
Gonzalo Abrego
 
64'
Кастаньетти Микеле
1:1
66'
1:2
Ман Деннис
(Зом Симон)
69'
Квальята Джакомо
Дзанимачча Лука
 
72'
 
Партипило Антони
Ман Деннис
72'
 
Бегич Тьяс
Зом Симон
74'
Васкес Франко
 
77'
 
Чолак Антонио-Мирко
Бонни Анж-Йоан
78'
 
Михэйлэ Валентин
Бенедычак Адриан
82'
Чофани Даниэль
Коллоколо Микеле
 
82'
Майер Жан
Васкес Франко
 
87'
 
Ансальди Кристиан
Ди Кьяра Джанлука
90'
 
Михэйлэ Валентин

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 513 Количество передач 380
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
1
Сарр
Мухамаду
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
32
Gonzalo
Abrego
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
1
Чичисола
Леандро
26
Кулибали
Войо
3
Осорио
Йордан
15
Дель
Прато
Энрико
77
Ди
Кьяра
Джанлука
10
Бернабе
Адриан
27
Эрнани
Азеведо
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
13
Бонни
Анж-Йоан
Кремонезе
3-5-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Кремонезе
Парма

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
3:1
СB
1:2
СB
1:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 5 0.63
Коллоколо Микеле 2 0.25
Кастаньетти Микеле 1 0.13
Пикель Шарль 1 0.13
Васкес Франко 0 0
Серникола Леонардо 0 0
Окереке Давид 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедычак Адриан 5 (3) 0.63
Ман Деннис 2 0.25
Партипило Антони 2 0.25
Чолак Антонио-Мирко 2 0.25
Бернабе Адриан 2 0.25
Бонни Анж-Йоан 1 0.13
Эрнани Азеведо 1 0.13
Чиркати Алессандро 1 0.13
Зом Симон 0 0
Ансальди Кристиан 0 0
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Дель Прато Энрико 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Кулибали Войо 0 0
Бегич Тьяс 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квальята Джакомо 2 1
Раванелли Лука 1 1
Васкес Франко 2 0
Бьянкетти Маттео 2 0
Лочошвили Лука 2 0
Бертолаччи Андреа 1 0
Кастаньетти Микеле 1 0
Пикель Шарль 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Войо 2 1
Эстевес Науэль 2 0
Загаритис Василиос 2 0
Чичисола Леандро 1 0
Партипило Антони 1 0
Эрнани Азеведо 1 0
Ман Деннис 1 0
Дель Прато Энрико 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Парма
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Парма
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7
Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Парма
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
60%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
11%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0
Парма
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджо-Аудаче 0:0
Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1

Результаты матчей

Кремонезе
Парма

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 8 6 2 0 16 - 4 20
2.
Палермо
 7 5 1 1 12 - 4 16
3.
Венеция
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Катанзаро
 8 4 3 1 14 - 13 15
5.
Комо
 7 4 2 1 10 - 7 14
6.
Модена
 7 3 3 1 7 - 5 12
7.
Читтаделла
 8 3 3 2 7 - 9 12
8.
Козенца
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Зюйдтироль
 7 2 4 1 12 - 9 10
10.
Кремонезе
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 5 2 3 0 4 - 1 9
12.
Бари
 8 1 6 1 7 - 7 9
13.
Пиза
 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Асколи
 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджо-Аудаче
 8 1 4 3 7 - 12 7
16.
Специя
 7 1 2 4 6 - 11 5
17.
Тернана
 8 1 2 5 7 - 10 5
18.
Сампдория
 8 1 2 5 7 - 12 5
19.
ФералпиСало
 8 1 1 6 4 - 15 4
20.
Лекко
 5 0 1 4 5 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Комо
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Венеция
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Модена
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Катанзаро
 4 2 1 1 6 - 7 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 3 - 4 7
7.
Асколи
 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Палермо
 3 2 0 1 5 - 2 6
9.
Зюйдтироль
 3 1 2 0 6 - 4 5
10.
Брешия
 3 1 2 0 2 - 1 5
11.
Тернана
 5 1 2 2 5 - 4 5
12.
Козенца
 4 1 1 2 7 - 6 4
13.
Бари
 4 0 4 0 4 - 4 4
14.
Кремонезе
 5 0 3 2 4 - 6 3
15.
Реджо-Аудаче
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Пиза
 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Специя
 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
ФералпиСало
 4 0 1 3 2 - 6 1
19.
Лекко
 3 0 0 3 4 - 8 0
20.
Сампдория
 4 0 0 4 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Парма
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Венеция
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Катанзаро
 4 2 2 0 8 - 6 8
5.
Кремонезе
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Комо
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Пиза
 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Козенца
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Модена
 3 1 2 0 3 - 2 5
10.
Зюйдтироль
 4 1 2 1 6 - 5 5
11.
Сампдория
 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Бари
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Читтаделла
 4 1 2 1 4 - 5 5
14.
Реджо-Аудаче
 5 1 2 2 4 - 7 5
15.
Брешия
 2 1 1 0 2 - 0 4
16.
Специя
 4 1 1 2 5 - 8 4
17.
ФералпиСало
 4 1 0 3 2 - 9 3
18.
Асколи
 5 0 2 3 4 - 10 2
19.
Лекко
 2 0 1 1 1 - 2 1
20.
Тернана
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 6 (2)
Кремонезе Кода Массимо 5
Асколи Мендеш Педру 5
Парма Бенедычак Адриан 5
Катанзаро Вандепутте Яри 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 4
Комо Коне Бенджамин 1 4
ФералпиСало Чеппители Лука 5
Реджо-Аудаче Кабаши Элвис 4
Козенца Канотто Луиджи 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 4'
      Ман Деннис сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Зом Симон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Кремонезе 1:2 Парма онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     