Тур: 8. Стадион: Джованни Цини.
0'
0:1
54' ГолЭрнани Азеведо
1:1
64' ГолКастаньетти Микеле
1:2
66' ГолМан Деннис
74' Желтая карточкаВаскес Франко
90' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
90'+8
Ход матча
54'
0:1
64'
66'
1:2
72'
74'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
513 Количество передач 380
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
90
Кода
Массимо
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Цаджу ФранкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Парма
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|5
|0.63
|Коллоколо Микеле
|2
|0.25
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.13
|Пикель Шарль
|1
|0.13
|Васкес Франко
|0
|0
|Серникола Леонардо
|0
|0
|Окереке Давид
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|5 (3)
|0.63
|Ман Деннис
|2
|0.25
|Партипило Антони
|2
|0.25
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0.25
|Бернабе Адриан
|2
|0.25
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.13
|Эрнани Азеведо
|1
|0.13
|Чиркати Алессандро
|1
|0.13
|Зом Симон
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Раванелли Лука
|1
|1
|Васкес Франко
|2
|0
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Лочошвили Лука
|2
|0
|Бертолаччи Андреа
|1
|0
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|Пикель Шарль
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Чичисола Леандро
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Дель Прато Энрико
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Парма
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Парма
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
7
Кремонезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Парма
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
60%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
11%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
4
44%
2
13%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджо-Аудаче - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1
Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1 Кремонезе - Лумеццане 2:1 Кремонезе - Салернитана 2:0 Лацио - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Болонья 1:5 Ювентус - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Специя 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Верона 1:1 Фиорентина - Кремонезе 0:0
Парма
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджо-Аудаче 0:0
Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Парма - Бохум 1:0 Фиорентина - Парма 1:1 Парма - Кальяри 0:0 Кальяри - Парма 3:2 Парма - Венеция 2:1 СПАЛ - Парма 0:1 Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1
Результаты матчей
Кремонезе
Парма
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
62
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|6 (2)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|5
|Асколи
|Мендеш Педру
|5
|Парма
|Бенедычак Адриан
|5
|Катанзаро
|Вандепутте Яри
|3 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 4
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 4
|ФералпиСало
|Чеппители Лука
|5
|Реджо-Аудаче
|Кабаши Элвис
|4
|Козенца
|Канотто Луиджи
|4