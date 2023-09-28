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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023
Флуминенсе
2:2
Второй тайм: 82'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
10' Гол
Кано Херман
40' Желтая карточка
Samuel VII
43' Желтая карточка
Джонни
45' Вторая желтая карточка
Samuel VII
1:1
45' Гол
Мальо Уго
1:2
65' Гол
Патрик Алан
2:2
78' Гол
Кано Херман
80' Желтая карточка
Lucca

Ход матча

10'
Кано Херман
1:0
40'
Samuel VII
 
43'
 
Джонни
45'
Samuel VII
 
45'
1:1
Мальо Уго
46'
Марлон
Мело Фелипе
 
46'
Alexsander Gomes
Гансо Пауло
 
46'
Guga3
Джон Кеннеди
 
46'
 
Ромуло
Джонни
65'
1:2
Патрик Алан
66'
 
Энрике Бруно
Арангис Чарлес
75'
 
Lucca
Патрик Алан
75'
 
Далберт Эстеван
José Maurisio3
78'
Кано Херман
2:2
80'
 
Lucca
Прогноз на матч от Liveresult
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Флуминенсе
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
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1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
9
Джон
Кеннеди
33
Рочет
Серхио
44
Витао
2
Мальо
Уго
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
20
Арангис
Чарлес
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
Флуминенсе
4-1-3-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед

34 матча

35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.6%
55.9%
26.5%
6 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

СA
2:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:3
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:2
КСМР
2:2
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
0:0
ММ(
2:1
ММ(
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.41
0.88

Среднее время на гол

63
102

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Среднее время на гол

63
76

Всего голов

48
35

Голов в среднем за матч

1.41
1.03

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

63
87

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 10 0.91
Джон Кеннеди 2 0.18
Samuel VII 2 0.18
Ариас Джон 2 0.18
Андре 1 0.09
Vitor Mendes 1 0.09
Нино III 1 0.09
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Алан 5 (1) 0.45
Валенсия Эннер 4 0.36
Адриано Луис 3 0.27
Меркадо Габриэль 2 0.18
Мальо Уго 1 0.09
Де Пена Карлос 1 0.09
Alexandre Zurawski 1 0.09
José Maurisio3 1 0.09

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel VII 3 1
Мело Фелипе 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Нино III 3 0
Марсело Виера 1 1
Андре 2 0
Кано Херман 2 0
Ариас Джон 2 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Фабио Лопес 1 0
Vinicius Lima 1 0
Vitor Mendes 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик Алан 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Nicolas Hernandez2 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Джонни 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Витао 2 0
Энрике Педро 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Baralhas 1 0
José Maurisio3 1 0
Мартинс Родригес 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Флуминенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
10
Флуминенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
50%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
57%
3
30%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
3
17%
5
31%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
7
39%
4
25%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

8
9
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
4.5
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1/4 финала
5 Флуминенсе
1 Олимпия Асунсьон
0 Боливар
3 Интернасьонал Порту Алегре
4 Бока Хуниорс
1 Расинг Авельянеда
0 Депортиво Перейра
4 Палмейрас Сан-Паулу
1/2 финала
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
Бока Хуниорс
Палмейрас Сан-Паулу
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 10
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Интернасьонал Порту Алегре Патрик Алан 5
Интернасьонал Порту Алегре Валенсия Эннер 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Боливар Ronnie Fernandez2 5
Боливар Вильямиль Габриэль 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Мартинс Родригес сделал результативную передачу.
    • 50'
      Г О О О О Л - Мальо Уго бьет в цель!
    • 45'
      Самуэль получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 43'
      Джонни получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Джон Кеннеди сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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