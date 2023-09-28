2:2
Второй тайм: 82'
0'
1:0
10' ГолКано Херман
40' Желтая карточкаSamuel VII
43' Желтая карточкаДжонни
45' Вторая желтая карточкаSamuel VII
1:1
45' ГолМальо Уго
1:2
65' ГолПатрик Алан
2:2
78' ГолКано Херман
80' Желтая карточкаLucca
Ход матча
10'
1:0
40'
43'
45'
45'
1:1
46'
46'
65'
1:2
75'
78'
2:2
80'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
4 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 LeleНападающий
- Нападающий
-
22 Pedro Rangel
-
-
40 Diogo VII
-
23 Guga3
-
20 Daniel XII
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
-
21 Igor Gomes
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 8 побед
34 матча
35.3%
23.5%
41.2%
12 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.6%
55.9%
26.5%
6 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.41
0.88
Среднее время на гол
63
102
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.41
1.18
Среднее время на гол
63
76
Всего голов
48
35
Голов в среднем за матч
1.41
1.03
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
63
87
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|10
|0.91
|Джон Кеннеди
|2
|0.18
|Samuel VII
|2
|0.18
|Ариас Джон
|2
|0.18
|Андре
|1
|0.09
|Vitor Mendes
|1
|0.09
|Нино III
|1
|0.09
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Алан
|5 (1)
|0.45
|Валенсия Эннер
|4
|0.36
|Адриано Луис
|3
|0.27
|Меркадо Габриэль
|2
|0.18
|Мальо Уго
|1
|0.09
|Де Пена Карлос
|1
|0.09
|Alexandre Zurawski
|1
|0.09
|José Maurisio3
|1
|0.09
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel VII
|3
|1
|Мело Фелипе
|4
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Нино III
|3
|0
|Марсело Виера
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Кано Херман
|2
|0
|Ариас Джон
|2
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик Алан
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Джонни
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Витао
|2
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Флуминенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
10
Флуминенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
3
50%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
4
57%
3
30%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
0
0%
3
19%
1-15
3
17%
5
31%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
7
39%
4
25%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
8
9
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2 Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3
Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0
Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
5:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
55
37
19
19
19
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|10
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Патрик Алан
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Валенсия Эннер
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|5
|Боливар
|Вильямиль Габриэль
|5