Тур: 5. Стадион: Estadio Jose Gomes. Главный судья: Пиньейру Жоау
0'
5' Undefined phrase: football_event_Пепе Кеплер
10' Желтая карточкаГаспар Киалонга
17' Желтая карточкаЛео Родригес
0:1
29' ГолТареми Мехди
45' Желтая карточкаGeraldo Wendel2
48' Желтая карточкаПепе Кеплер
52' Желтая карточкаАлосио
56' Желтая карточкаБоржеш Гонсалу
63' Желтая карточкаВиера Серхио
67' Желтая карточкаФранко Андре
90' Желтая карточкаКарму Давид
90'+7
Ход матча
5'
10'
17'
29'
0:1
45'
48'
52'
56'
60'
60'
63'
67'
88'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лопеш
Мигел
6
Алосио
17
Рейш
Жоау
99
Кошта
Диогу
17
Хайме
Иван
22
Варела
Алан
20
Франко
Андре
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 МансурЗащитник
-
12 Фелипе ЖанЗащитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
-
25 Shinga
-
Главный тренер: Sergio Vieira
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Хайме ИванПолузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
28 РомариуПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тавареш Роналду
|1
|0.2
|Кордейру Леонарду
|1
|0.2
|Перейра Рональд
|1
|0.2
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркано Иван
|2
|0.4
|Мартинес Антонио III
|2
|0.4
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.2
|Венделл Боргес
|1
|0.2
|Тареми Мехди
|1
|0.2
|Эванилсон
|1
|0.2
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виера Серхио
|1
|1
|Кикаш
|2
|0
|Лео Родригес
|2
|0
|Алосио
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Перейра Рональд
|2
|0
|Лопеш Мигел
|0
|1
|Мансур
|1
|0
|Рейш Жоау
|1
|0
|Тавареш Роналду
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Гаспар Киалонга
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Венделл Боргес
|2
|1
|Нико Гонсалес
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Мартинес Антонио III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
|Боржеш Гонсалу
|1
|0
|Варела Алан
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
0
Эштрела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Эштрела
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1
Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2
Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2
Результаты матчей
Эштрела
Порту
Точный счет
0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3 (1)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|4
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
|Шавиш
|Ногейра
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эштрела 0:1 Порту
Исход игры
Эштрела
0% (0)
Ничья
0% (0)
Порту
100% (115)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (45)
Меньше
58.33% (63)
Обе команды забьют
Да
35.19% (38)
Нет
64.81% (70)
Популярный счёт
0:2 Порту
45.2% (52)
1:2 Порту
28.7% (33)
0:1 Порту
9.6% (11)
0:3 Порту
6.1% (7)
1:3 Порту
4.3% (5)
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