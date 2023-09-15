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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Эштрела
0:1
Конец матча
Порту
0'
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Пепе Кеплер
10' Желтая карточка
Гаспар Киалонга
17' Желтая карточка
Лео Родригес
0:1
29' Гол
Тареми Мехди
45' Желтая карточка
Geraldo Wendel2
48' Желтая карточка
Пепе Кеплер
52' Желтая карточка
Алосио
56' Желтая карточка
Боржеш Гонсалу
63' Желтая карточка
Виера Серхио
67' Желтая карточка
Франко Андре
90' Желтая карточка
Карму Давид
90'+7

Ход матча

5'
 
Пепе Кеплер
8'
 
Geraldo Wendel2
Маркано Иван
10'
Гаспар Киалонга
 
15'
 
Тареми Мехди
Эванилсон
17'
Лео Родригес
 
29'
0:1
Тареми Мехди
(Пепе Кеплер)
45'
 
Geraldo Wendel2
46'
Мансур
Омурва Джонстон
 
48'
 
Пепе Кеплер
52'
Алосио
 
56'
 
Боржеш Гонсалу
60'
Лео Родригес
Алосио
 
60'
Са Педру
Н'До Режис
 
63'
Виера Серхио
 
67'
 
Франко Андре
70'
 
Хайме Иван
Франко Андре
70'
 
Эуштакиу Стивен
Пепе Акино
70'
 
Ромариу
Боржеш Гонсалу
73'
Ндур Алиун
Тавареш Роналду
 
88'
Кикаш
Лопеш Мигел
 
90'
 
Карму Давид
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Эштрела 0% (0)
X 0% (0)
Порту 100% (115)
0
выиграет Порту, со счетом 1:2
так хочется
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Брижидо
Бруно
2
Омурва
Джонстон
13
Лопеш
Мигел
4
Гаспар
Киалонга
27
Сантос
Хеверттон
22
Кордейру
Леонарду
6
Алосио
17
Рейш
Жоау
8
Лео
Родригес
9
Тавареш
Роналду
90
Перейра
Рональд
99
Кошта
Диогу
3
Пепе
Кеплер
4
Карму
Давид
5
Маркано
Иван
70
Боржеш
Гонсалу
17
Хайме
Иван
22
Варела
Алан
20
Франко
Андре
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
21
Франсиско
Мартинес
Эштрела
3-4-3
Порту
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тавареш Роналду 1 0.2
Кордейру Леонарду 1 0.2
Перейра Рональд 1 0.2
Алмейда Фелипе 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркано Иван 2 0.4
Мартинес Антонио III 2 0.4
Галено Вандерсон 1 (1) 0.2
Венделл Боргес 1 0.2
Тареми Мехди 1 0.2
Эванилсон 1 0.2
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виера Серхио 1 1
Кикаш 2 0
Лео Родригес 2 0
Алосио 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Перейра Рональд 2 0
Лопеш Мигел 0 1
Мансур 1 0
Рейш Жоау 1 0
Тавареш Роналду 1 0
Ндур Алиун 1 0
Гаспар Киалонга 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Венделл Боргес 2 1
Нико Гонсалес 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Кардозу Фабиу 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Мартинес Антонио III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0
Боржеш Гонсалу 1 0
Варела Алан 1 0

Результаты матчей

Эштрела
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Порту
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Эштрела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Порту
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Эштрела
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
4
50%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1
Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2 Эштрела - Белененсеш 2:0 Вилафранкенше - Эштрела 0:1 Эштрела - Мафра 2:2 Спортинг Ковилья - Эштрела 0:2 Эштрела - Торренше 1:0 Лейшоэш - Эштрела 1:1 Академику Визеу - Эштрела 1:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2
Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0 Брага - Порту 0:2 Порту - Витория Гимарайнш 3:0 Фамаликан - Порту 2:4 Порту - Каса Пия 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2

Результаты матчей

Эштрела
Порту

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
7.
Фамаликан
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Арока
 Заявка 4 1 3 0 8 - 7 6
9.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Риу Аве
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
15.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 6 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
10.
Фаренсе
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12.
Риу Аве
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Брага
 Заявка 2 2 0 0 7 - 4 6
4.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Шавиш Ногейра 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 115
    Эштрела 0% (0)
    X 0% (0)
    Порту 100% (115)
    0
    выиграет Порту, со счетом 1:2
    так хочется
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эштрела 0:1 Порту

    Исход игры
    Эштрела
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Порту
    100% (115)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (45)
    Меньше
    58.33% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    35.19% (38)
    Нет
    64.81% (70)
    Популярный счёт
    0:2 Порту
    45.2% (52)
    1:2 Порту
    28.7% (33)
    0:1 Порту
    9.6% (11)
    0:3 Порту
    6.1% (7)
    1:3 Порту
    4.3% (5)
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