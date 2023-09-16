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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Bruno Pires
Риу Аве
1:1
Конец матча
Фамаликан
0'
0:1
11' Гол
Кадис Хондер
26' Желтая карточка
Юссуф Зейду
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Маграо Жерсон
1:1
49' Гол в свои ворота
Топич Мирко
54' Желтая карточка
Топич Мирко
64' Желтая карточка
Идрисси Амин
65' Желтая карточка
Риччели
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Жосуэ Са
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Жосуэ Са
90'+12

Ход матча

11'
0:1
Кадис Хондер
(Родригес Хосе Луис)
26'
 
Юссуф Зейду
46'
Маграо Жерсон
 
49'
Топич Мирко
1:1
54'
 
Топич Мирко
62'
 
Ассунсао Густаво
Юссуф Зейду
62'
 
Лакукс Том
Топич Мирко
62'
 
Шикинью
Аранда Оскар
64'
Идрисси Амин
 
65'
 
Риччели
67'
Руиз Леонардо
Перейра Андре
 
77'
Bruno Ventura
Родригеш Гонсалу
 
77'
Граса Жоау
Жока
 
78'
Жосуэ Са
Алвес Савио
 
83'
 
Са Гуштаву
Лииматта Отсо
85'
Ломбото Жульен
Идрисси Амин
 
85'
 
Араухо Перейра
Кадис Хондер
90'
Жосуэ Са
 
90'
Жосуэ Са
 
Прогнозы 116
Риу Аве 51.7% (60)
X 39.7% (46)
Фамаликан 8.6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
82
Маграо
Жерсон
16
Алвес
Савио
33
Сантос
Адерлан
42
Панталон
Ренато
20
Коштинья
6
Родригеш
Гонсалу
10
Идрисси
Амин
77
Роналдо
Фабио
70
Зе
Мануэль
95
Перейра
Андре
14
Жока
31
Жуниор
Луис
32
Агиррегабириа
Мартин
15
Риччели
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Родригес
Хосе
Луис
18
Лииматта
Отсо
11
Аранда
Оскар
29
Кадис
Хондер
Риу Аве
3-4-3
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Риу Аве
Фамаликан

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

73
81

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зе Мануэль 1 0.2
Жока 1 0.2
Руиз Леонардо 1 (1) 0.2
Коштинья 1 (1) 0.2
Алвес Савио 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 2 0.4
Аранда Оскар 1 0.2
Родригеш Афонсу 1 0.2
Родригес Хосе Луис 0 0
Моура Франсишку 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 4 0
Идрисси Амин 2 0
Жосуэ Са 1 0
Граса Жоау 1 0
Сантос Адерлан 1 0
Жока 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Алвес Савио 1 0
Luis Freire 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топич Мирко 3 0
Кастро Пабло 1 1
Юссуф Зейду 2 0
Риччели 2 0
Кадис Хондер 1 0
Жуниор Луис 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Аранда Оскар 1 0
Араухо Перейра 1 0

Результаты матчей

Риу Аве
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фамаликан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Риу Аве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Риу Аве
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0
Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2
Фамаликан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2
Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каса Пия 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0

Результаты матчей

Риу Аве
Фамаликан

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Риу Аве
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Брага
 1:2 Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
8.
Арока
 Заявка 4 1 3 0 8 - 7 6
9.
Фаренсе
 2:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Фаренсе
 2:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
12.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Брага
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Брага
 1:2 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
15.
Фаренсе
 2:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
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Топ нарушителей
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Брага Моутинью Жоау 1 2
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
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    Риу Аве 51.7% (60)
    X 39.7% (46)
    Фамаликан 8.6% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Фамаликан

    Исход игры
    Риу Аве
    51.7% (60)
    Ничья
    39.7% (46)
    Фамаликан
    8.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.86% (20)
    Меньше
    82.14% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (62)
    Нет
    44.64% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (42)
    1:0 Риу Аве
    33.6% (39)
    2:1 Риу Аве
    12.1% (14)
    2:0 Риу Аве
    4.3% (5)
    1:2 Фамаликан
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Фамаликан
    1.7% (2)
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