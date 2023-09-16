Тур: 5. Стадион: Эштадиу ду Риу Аве. Главный судья: Bruno Pires
0'
0:1
11' ГолКадис Хондер
26' Желтая карточкаЮссуф Зейду
46' Undefined phrase: football_event_Маграо Жерсон
1:1
49' Гол в свои воротаТопич Мирко
54' Желтая карточкаТопич Мирко
64' Желтая карточкаИдрисси Амин
65' Желтая карточкаРиччели
90'+12
Ход матча
11'
26'
46'
49'
1:1
54'
62'
64'
65'
77'
78'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Алвес
Савио
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
70
Зе
Мануэль
14
Жока
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
11
Аранда
Оскар
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Алвес СавиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Зе МануэльНападающий
- Нападающий
-
14 ЖокаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Граса ЖоауНападающий
-
-
Главный тренер: Luis Freire
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Риу Аве
Фамаликан
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
73
81
Бомбардиры внутри турнира
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зе Мануэль
|1
|0.2
|Жока
|1
|0.2
|Руиз Леонардо
|1 (1)
|0.2
|Коштинья
|1 (1)
|0.2
|Алвес Савио
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|2
|0.4
|Аранда Оскар
|1
|0.2
|Родригеш Афонсу
|1
|0.2
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Карточки
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|4
|0
|Идрисси Амин
|2
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Граса Жоау
|1
|0
|Сантос Адерлан
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топич Мирко
|3
|0
|Кастро Пабло
|1
|1
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Риччели
|2
|0
|Кадис Хондер
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
|Аранда Оскар
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
Результаты матчей
Риу Аве
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фамаликан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Риу Аве
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Риу Аве
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Риу Аве
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0
Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Пасуш де Феррейра - Риу Аве 3:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 0:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2
Фамаликан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2
Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каса Пия 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0
Результаты матчей
Риу Аве
Фамаликан
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Риу Аве
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|1:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|9.
|2:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|15.
|2:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3 (1)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|4
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Брага
|Моутинью Жоау
|1 2
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Риу Аве 1:1 Фамаликан
Исход игры
Риу Аве
51.7% (60)
Ничья
39.7% (46)
Фамаликан
8.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (20)
Меньше
82.14% (92)
Обе команды забьют
Да
55.36% (62)
Нет
44.64% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (42)
1:0 Риу Аве
33.6% (39)
2:1 Риу Аве
12.1% (14)
2:0 Риу Аве
4.3% (5)
1:2 Фамаликан
4.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Фамаликан
1.7% (2)
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