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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Antonio Nobre
Фаренсе
3:1
Второй тайм: 60'
Брага
0'
1:0
31' Гол
Дуарте Бруно
37' Желтая карточка
Моутинью Жоау
37' Желтая карточка
Силва Гонсалу
2:0
44' Гол
Кошта Руи
51' Желтая карточка
Руис Абель
2:0
52' Не забитый пенальти
Кошта Руи
2:1
56' Гол
Банза Симон
3:1
58' Гол
Беллуми Мохамед

Ход матча

31'
Дуарте Бруно
(Исидоро Фабрисио)
1:0
37'
 
Моутинью Жоау
37'
Силва Гонсалу
 
44'
Кошта Руи
2:0
46'
 
Руис Абель
Моутинью Жоау
46'
 
Саласар Родриго
Борха Кристиан
51'
 
Руис Абель
52'
Кошта Руи
2:0
56'
2:1
Банза Симон
(Джало Альваро)
58'
Беллуми Мохамед
(Матеус де Андраде)
3:1
Прогнозы 114
Фаренсе 0.9% (1)
X 5.3% (6)
Брага 93.9% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фаренсе
Ничья
Брага
4.72
6.40
4.20
Все Коэффициенты
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
4
Жорж
Артур
31
Талоша
Жоау
14
Исидоро
Фабрисио
29
Фалькао
Клаудио
27
Матеус
де
Андраде
62
Беллуми
Мохамед
19
Кошта
Руи
9
Дуарте
Бруно
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
28
Моутинью
Жоау
21
Орта
Рикарду
14
Джало
Альваро
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
Фаренсе
4-3-3
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Брага

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
К
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.25
0

Среднее время на гол

360
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошта Руи 2 0.4
Беллуми Мохамед 1 0.2
Исидоро Фабрисио 1 0.2
Мускат Зак 1 0.2
Матеус де Андраде 1 0.2
Фалькао Клаудио 1 0.2
Дуарте Бруно 1 0.2
Талоша Жоау 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 2 0.4
Банза Симон 2 0.4
Джало Альваро 1 0.2
Пицци Луиш 1 0.2
Брума Арминду 1 0.2
Лопеш Рони 1 0.2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.2
Паулу Оливейра 0 0
Руис Абель 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матиаш Марку 2 0
Фалькао Клаудио 2 0
Мускат Зак 0 1
Силва Гонсалу 1 0
Пастор 1 0
Талоша Жоау 1 0
Матеус де Андраде 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Кошта Руи 1 0
Беллуми Мохамед 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 2 1
Жорж Артур 1 1
Фонте Жозе 2 0
Ньякате Сику 2 0
Борха Кристиан 1 0
Карвалью Витор 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

0
0
Фаренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
1
Фаренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Брага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
17%
1
11%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3
Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1
Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1

Результаты матчей

Фаренсе
Брага

Точный счет

0:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
4.
Бенфика
 Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Брага
 1:2 Заявка 5 2 1 2 10 - 9 7
8.
Арока
 Заявка 4 1 3 0 8 - 7 6
9.
Фаренсе
 2:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 7 6
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Визела
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Фаренсе
 2:1 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
5.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Визела
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
9.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
12.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Брага
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Брага
 1:2 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Бенфика
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
15.
Фаренсе
 2:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (2)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Бенфика Ди Мария Анхель 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Брага Моутинью Жоау 1 2
Порту Венделл Боргес 1 2
Эшторил Холсгров Джордан 3
Весь список
  • 46'
    Тактическая замена. Моутинью Жоау уходит с поля и его заменяет Руис Абель
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Кошта Руи забивает ударом с правой ноги!
  • 37'
    Силва Гонсалу получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Моутинью Жоау получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Исидоро Фабрисио сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Бруно Дуарте забивает с левой ноги!
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    • 1'
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    Прогнозы 114
    Фаренсе 0.9% (1)
    X 5.3% (6)
    Брага 93.9% (107)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фаренсе
    Ничья
    Брага
    4.72
    6.40
    4.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фаренсе 3:1 Брага онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фаренсе 3:1 Брага

    Исход игры
    Фаренсе
    0.9% (1)
    Ничья
    5.3% (6)
    Брага
    93.9% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.96% (71)
    Меньше
    36.04% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    53.5% (61)
    0:1 Брага
    16.7% (19)
    0:2 Брага
    13.2% (15)
    1:3 Брага
    6.1% (7)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    0:3 Брага
    1.8% (2)
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    Брага
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