  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Antonio Nobre
Фаренсе
3:1
Конец матча
Брага
0'
1:0
31' Гол
Дуарте Бруно
36' Желтая карточка
Моутинью Жоау
37' Желтая карточка
Силва Гонсалу
2:0
44' Гол
Кошта Руи
50' Желтая карточка
Руис Абель
2:0
52' Не забитый пенальти
Кошта Руи
2:1
56' Гол
Банза Симон
3:1
58' Гол
Беллуми Мохамед
64' Желтая карточка
Талоша Жоау
71' Желтая карточка
Кошта Руи
82' Желтая карточка
Паулу Оливейра
86' Желтая карточка
Саласар Родриго
90' Желтая карточка
Жорж Артур
90' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
90'+8

Ход матча

31'
Дуарте Бруно
(Исидоро Фабрисио)
1:0
36'
 
Моутинью Жоау
37'
Силва Гонсалу
 
44'
Кошта Руи
2:0
46'
 
Руис Абель
Моутинью Жоау
46'
 
Саласар Родриго
Борха Кристиан
50'
 
Руис Абель
52'
Кошта Руи
2:0
56'
2:1
Банза Симон
(Джало Альваро)
58'
Беллуми Мохамед
(Матеус де Андраде)
3:1
64'
Талоша Жоау
 
66'
 
Марин Адриан
Гомес Виктор
71'
Кошта Руи
 
72'
Матиаш Марку
Кошта Руи
 
75'
 
Пицци Луиш
Джало Альваро
75'
 
Лопеш Рони
Брума Арминду
76'
Зе Луиш Жозе
Дуарте Бруно
 
76'
Барбоза Рафаэл
Беллуми Мохамед
 
81'
Гонсалвеш Витор
Матеус де Андраде
 
82'
 
Паулу Оливейра
86'
 
Саласар Родриго
90'
Жорж Артур
 
90'
 
Али Мохамед Альмоатасембеллах
Прогнозы 114
Фаренсе 0.9% (1)
X 5.3% (6)
Брага 93.9% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Вельо
Рикардо
28
Пастор
37
Силва
Гонсалу
4
Жорж
Артур
31
Талоша
Жоау
14
Исидоро
Фабрисио
29
Фалькао
Клаудио
27
Матеус
де
Андраде
62
Беллуми
Мохамед
19
Кошта
Руи
9
Дуарте
Бруно
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
15
Паулу
Оливейра
26
Борха
Кристиан
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
28
Моутинью
Жоау
21
Орта
Рикарду
14
Джало
Альваро
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
Фаренсе
4-3-3
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Фаренсе
Брага

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
К
0:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.25
0

Среднее время на гол

360
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кошта Руи 2 0.4
Беллуми Мохамед 2 0.4
Матеус де Андраде 1 0.2
Исидоро Фабрисио 1 0.2
Мускат Зак 1 0.2
Фалькао Клаудио 1 0.2
Дуарте Бруно 1 0.2
Талоша Жоау 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 3 0.6
Орта Рикарду 2 0.4
Джало Альваро 1 0.2
Пицци Луиш 1 0.2
Брума Арминду 1 0.2
Лопеш Рони 1 0.2
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.2
Паулу Оливейра 0 0
Руис Абель 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матиаш Марку 2 0
Талоша Жоау 2 0
Кошта Руи 2 0
Фалькао Клаудио 2 0
Мускат Зак 0 1
Силва Гонсалу 1 0
Пастор 1 0
Матеус де Андраде 1 0
Барбоза Рафаэл II 1 0
Беллуми Мохамед 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 2 1
Жорж Артур 2 1
Фонте Жозе 2 0
Ньякате Сику 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Борха Кристиан 1 0
Карвалью Витор 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Руис Абель 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

0
1
Фаренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
1
Фаренсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

9
10
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
11%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3
Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1
Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1

Результаты матчей

Фаренсе
Брага

Точный счет

0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Бенфика
 2:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Брага
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
8.
Арока
 Заявка 4 1 3 0 8 - 7 6
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 9 - 7 6
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Визела
 0:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Визела
 0:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
12.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Бенфика
 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
5.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (3)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Брага Моутинью Жоау 1 2
Порту Венделл Боргес 1 2
Брага Жорж Артур 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Кошта Руи забивает ударом с правой ноги!
    • 37'
      Силва Гонсалу получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Моутинью Жоау получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Исидоро Фабрисио сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Бруно Дуарте забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 114
    Фаренсе 0.9% (1)
    X 5.3% (6)
    Брага 93.9% (107)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фаренсе 3:1 Брага онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фаренсе 3:1 Брага

    Исход игры
    Фаренсе
    0.9% (1)
    Ничья
    5.3% (6)
    Брага
    93.9% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.96% (71)
    Меньше
    36.04% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    53.5% (61)
    0:1 Брага
    16.7% (19)
    0:2 Брага
    13.2% (15)
    1:3 Брага
    6.1% (7)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    0:3 Брага
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     