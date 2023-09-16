Тур: 5. Стадион: Estadio Sao Luis. Главный судья: Antonio Nobre
0'
1:0
31' ГолДуарте Бруно
36' Желтая карточкаМоутинью Жоау
37' Желтая карточкаСилва Гонсалу
2:0
44' ГолКошта Руи
50' Желтая карточкаРуис Абель
2:0
52' Не забитый пенальтиКошта Руи
2:1
56' ГолБанза Симон
3:1
58' ГолБеллуми Мохамед
64' Желтая карточкаТалоша Жоау
71' Желтая карточкаКошта Руи
82' Желтая карточкаПаулу Оливейра
86' Желтая карточкаСаласар Родриго
90' Желтая карточкаЖорж Артур
90' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
90'+8
Ход матча
31'
1:0
36'
37'
44'
2:0
50'
52'
2:0
56'
2:1
58'
64'
71'
82'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пастор
31
Талоша
Жоау
19
Кошта
Руи
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
28 ПасторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кошта РуиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Матиаш МаркуНападающий
-
91 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
-
Главный тренер: Мота Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Фаренсе
Брага
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.25
0
Среднее время на гол
360
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кошта Руи
|2
|0.4
|Беллуми Мохамед
|2
|0.4
|Матеус де Андраде
|1
|0.2
|Исидоро Фабрисио
|1
|0.2
|Мускат Зак
|1
|0.2
|Фалькао Клаудио
|1
|0.2
|Дуарте Бруно
|1
|0.2
|Талоша Жоау
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|3
|0.6
|Орта Рикарду
|2
|0.4
|Джало Альваро
|1
|0.2
|Пицци Луиш
|1
|0.2
|Брума Арминду
|1
|0.2
|Лопеш Рони
|1
|0.2
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.2
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Руис Абель
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матиаш Марку
|2
|0
|Талоша Жоау
|2
|0
|Кошта Руи
|2
|0
|Фалькао Клаудио
|2
|0
|Мускат Зак
|0
|1
|Силва Гонсалу
|1
|0
|Пастор
|1
|0
|Матеус де Андраде
|1
|0
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0
|Беллуми Мохамед
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|2
|1
|Жорж Артур
|2
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Ньякате Сику
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
0
1
Фаренсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
1
Фаренсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Брага
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
71%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
9
10
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
11%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Фамаликан - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Шавиш 5:0 Порту - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Каса Пия 0:3
Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Фаренсе - Рома 2:4 Фаренсе - Оливейренсе 3:2 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Фаренсе 5:1 Фаренсе - Тондела 3:1 Бенфика-2 - Фаренсе 0:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 0:1 Фаренсе - Порту-2 2:0 Фейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Пенафьел 2:1 Оливейренсе - Фаренсе 1:2 Фаренсе - Морейренсе 3:1 Трофенсе - Фаренсе 2:1 Фаренсе - Белененсеш 4:0 Вилафранкенше - Фаренсе 1:1
Брага
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1
Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4 Брага - Фамаликан 1:2 Брага - Бачка-Топола 3:0 Брага - Ницца 2:0 Брага - Рома 1:1 Бристоль Роверс - Брага 2:3 Брага - Кардифф Сити 1:0 Брага - Боавишта 2:0 Брага - Торренше 4:0 Брага - Порту 0:2 Брага - Пасуш де Феррейра 3:0 Боавишта - Брага 1:1 Брага - Санта-Клара 5:3 Бенфика - Брага 1:0 Брага - Портимоненсе 4:1
Результаты матчей
Фаренсе
Брага
Точный счет
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
23
23
14
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|2:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|0:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|0:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (3)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|4
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Брага
|Моутинью Жоау
|1 2
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Брага
|Жорж Артур
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фаренсе 3:1 Брага
Исход игры
Фаренсе
0.9% (1)
Ничья
5.3% (6)
Брага
93.9% (107)
Тотал 2.5
Больше
63.96% (71)
Меньше
36.04% (40)
Обе команды забьют
Да
65.77% (73)
Нет
34.23% (38)
Популярный счёт
1:2 Брага
53.5% (61)
0:1 Брага
16.7% (19)
0:2 Брага
13.2% (15)
1:3 Брага
6.1% (7)
1:1 Ничья
3.5% (4)
0:3 Брага
1.8% (2)
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