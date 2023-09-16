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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 5584 Главный судья: Годиньо Луис
Визела
0:2
Второй тайм: 64'
Бенфика
0'
0:1
9' Гол
Муса Петар
0:2
39' Гол
Ди Мария Анхель

Ход матча

9'
0:1
Муса Петар
(Силва Рафа)
39'
0:2
Ди Мария Анхель
58'
Соро Альберто
Морейра Нуну
 
58'
Сан-Луи Дилан
Лакава Матиас
 
Прогнозы 117
Визела 0% (0)
X 0% (0)
Бенфика 100% (117)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Бенфика
8.75
7.50
1.39
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
12
Бустаманте
Рафаэль
22
Буснич
Александар
79
Морейра
Нуну
20
Гарсия
Самуэль
17
Лакава
Матиас
99
Эссанд
Самюэль
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
Визела
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Визела
Бенфика

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
1:2
КЛ
4:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 0.4
Перейра Матеус 1 0.2
Морейра Нуну 1 0.2
Гарсия Самуэль 1 (1) 0.2
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.8
Силва Рафа 3 0.6
Муса Петар 2 0.4
Эурснес Фредрик 1 0.2
Кекчю Оркун 1 0.2
Тенгстедт Каспер 1 0.2
Нерес Давид 0 0
Невеш Жоау 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 2 0
Силва Томаш 0 1
Оливейра Андерсон 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Ортис Педро 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Наскименто Диого 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Муса Петар 0 1
Ди Мария Анхель 1 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Флорентину 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Силва Антониу 1 0
Невеш Жоау 1 0

Результаты матчей

Визела
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Визела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Визела
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бенфика
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2
Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каса Пия 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2
Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2
Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Визела
Бенфика

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Визела
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Бенфика
 2:0 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Брага
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
8.
Арока
 Заявка 4 1 3 0 8 - 7 6
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 9 - 7 6
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Визела
 0:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Визела
 0:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
12.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Бенфика
 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
4.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
5.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 0:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (3)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Брага Моутинью Жоау 1 2
Порту Венделл Боргес 1 2
Брага Жорж Артур 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Тактическая замена. Матиас Лакава уходит с поля и его заменяет Сан-Луи Дилан
  • 58'
    Тактическая замена. Морейра Нуну уходит с поля и его заменяет Соро Альберто
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Г О О О О Л - Ди Мария Анхель левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
  • 9'
    Силва Рафа сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Муса Петар забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится победой Бенфика.
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Прогнозы 117
Визела 0% (0)
X 0% (0)
Бенфика 100% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Визела
Ничья
Бенфика
8.75
7.50
1.39
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Визела 0:2 Бенфика онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Визела 0:2 Бенфика

Исход игры
Визела
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бенфика
100% (117)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (58)
Меньше
48.67% (55)
Обе команды забьют
Да
45.13% (51)
Нет
54.87% (62)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
41% (48)
1:2 Бенфика
29.9% (35)
1:3 Бенфика
11.1% (13)
0:1 Бенфика
6% (7)
0:3 Бенфика
5.1% (6)
2:3 Бенфика
1.7% (2)
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