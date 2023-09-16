  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 5584 Главный судья: Годиньо Луис
Визела
1:2
Конец матча
Бенфика
0'
0:1
9' Гол
Муса Петар
0:2
39' Гол
Ди Мария Анхель
67' Желтая карточка
Эурснес Фредрик
1:2
70' Пенальти
Гарсия Самуэль
90' Желтая карточка
Перейра Матеус
90' Желтая карточка
Вилсон Бруно
90'+13

Ход матча

9'
0:1
Муса Петар
(Силва Рафа)
39'
0:2
Ди Мария Анхель
58'
Соро Альберто
Морейра Нуну
 
58'
Сан-Луи Дилан
Лакава Матиас
 
67'
 
Эурснес Фредрик
70'
Гарсия Самуэль
1:2
70'
Наскименто Диого
Бустаманте Рафаэль
 
71'
 
Шикинью Франциску
Кекчю Оркун
86'
 
Кабрал Артур
Муса Петар
86'
 
Нерес Давид
Ди Мария Анхель
86'
Жардел
Буснич Александар
 
90'
 
Флорентину
Мариу Жоау
90'
Перейра Матеус
 
90'
Вилсон Бруно
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Визела 0% (0)
X 0% (0)
Бенфика 100% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
6
Перейра
Матеус
12
Бустаманте
Рафаэль
22
Буснич
Александар
79
Морейра
Нуну
20
Гарсия
Самуэль
17
Лакава
Матиас
99
Эссанд
Самюэль
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
30
Отаменди
Николас
4
Силва
Антониу
8
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
Визела
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Визела
Бенфика

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
К
1:2
КЛ
4:0

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 0.4
Гарсия Самуэль 2 (2) 0.4
Перейра Матеус 1 0.2
Морейра Нуну 1 0.2
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.8
Силва Рафа 3 0.6
Муса Петар 2 0.4
Эурснес Фредрик 1 0.2
Кекчю Оркун 1 0.2
Тенгстедт Каспер 1 0.2
Нерес Давид 0 0
Невеш Жоау 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 3 0
Силва Томаш 0 1
Оливейра Андерсон 1 0
Гарсия Самуэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Эшковал Жоау 1 0
Ортис Педро 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Наскименто Диого 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Муса Петар 0 1
Ди Мария Анхель 1 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Флорентину 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Кабрал Артур 1 0
Силва Антониу 1 0
Невеш Жоау 1 0

Результаты матчей

Визела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
2
Визела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бенфика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бенфика
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2
Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каса Пия 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2
Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2
Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Визела
Бенфика

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Визела
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
2.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3.
Боавишта
 Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Брага
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
8.
Арока
 Заявка 4 1 3 0 8 - 7 6
9.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 9 - 7 6
10.
Каса Пия
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Морейренсе
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
14.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 0 3 8 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
17.
Портимоненсе
 Заявка 4 0 2 2 3 - 11 2
18.
Шавиш
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
5.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Арока
 Заявка 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Визела
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
12.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
4.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Каса Пия
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
11.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Эшторил
 Заявка 2 0 0 2 4 - 6 0
17.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (3)
Боавишта Боженик Роберт 3 (1)
Каса Пия Афонсо Клейтон Мишель 3
Весь список

Топ нарушителей
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Брага Моутинью Жоау 1 2
Порту Венделл Боргес 1 2
Брага Жорж Артур 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Г О О О О Л - Ди Мария Анхель левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 9'
      Силва Рафа сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Муса Петар забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Визела 0% (0)
    X 0% (0)
    Бенфика 100% (117)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Визела 1:2 Бенфика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 1:2 Бенфика

    Исход игры
    Визела
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бенфика
    100% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.33% (58)
    Меньше
    48.67% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    45.13% (51)
    Нет
    54.87% (62)
    Популярный счёт
    0:2 Бенфика
    41% (48)
    1:2 Бенфика
    29.9% (35)
    1:3 Бенфика
    11.1% (13)
    0:1 Бенфика
    6% (7)
    0:3 Бенфика
    5.1% (6)
    2:3 Бенфика
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     