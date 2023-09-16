Тур: 5. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela. Зрители: 5584 Главный судья: Годиньо Луис
0'
0:1
9' ГолМуса Петар
0:2
39' ГолДи Мария Анхель
67' Желтая карточкаЭурснес Фредрик
1:2
70' ПенальтиГарсия Самуэль
90' Желтая карточкаПерейра Матеус
90' Желтая карточкаВилсон Бруно
90'+13
Ход матча
9'
0:1
39'
0:2
67'
70'
1:2
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
82
Силва
Томаш
79
Морейра
Нуну
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
33
Муса
Петар
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ЖарделНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рашид ОсамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Villar
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Жоао ВикторЗащитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Визела
Бенфика
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|2
|0.4
|Гарсия Самуэль
|2 (2)
|0.4
|Перейра Матеус
|1
|0.2
|Морейра Нуну
|1
|0.2
|Оливейра Уго
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.8
|Силва Рафа
|3
|0.6
|Муса Петар
|2
|0.4
|Эурснес Фредрик
|1
|0.2
|Кекчю Оркун
|1
|0.2
|Тенгстедт Каспер
|1
|0.2
|Нерес Давид
|0
|0
|Невеш Жоау
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|3
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Гарсия Самуэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Эшковал Жоау
|1
|0
|Ортис Педро
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
|Наскименто Диого
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Результаты матчей
Визела
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Визела
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бенфика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
5
Визела
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бенфика
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2
Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каса Пия 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2
Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2
Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0 Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2
Результаты матчей
Визела
Бенфика
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Визела
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
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- — Зона вылета
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (3)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|3 (1)
|Каса Пия
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|4
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Брага
|Моутинью Жоау
|1 2
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2
|Брага
|Жорж Артур
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 1:2 Бенфика
Исход игры
Визела
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бенфика
100% (117)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (58)
Меньше
48.67% (55)
Обе команды забьют
Да
45.13% (51)
Нет
54.87% (62)
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0:2 Бенфика
41% (48)
1:2 Бенфика
29.9% (35)
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2:3 Бенфика
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