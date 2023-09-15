Тур: 5. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Хупер Саймон
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эвертон
Арсенал
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
35 матчей
20%
20%
60%
7 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
5 побед 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.24
0.72
Среднее время на гол
72
124
Всего голов
42
30
Голов в среднем за матч
2.33
1.76
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
63
43
Голов в среднем за матч
1.8
1.23
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|1
|0.25
|Данджума Арно
|1
|0.25
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|2 (1)
|0.5
|Нкетиа Эдди
|2
|0.5
|Эдегор Мартин
|2 (1)
|0.5
|Жезус Габриэл
|1
|0.25
|Райс Деклан
|1
|0.25
|Виейра Фабиу
|0
|0
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Салиба Вильям
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Дукуре Абдулай
|1
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Чермити Юссеф
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томиясу Такэхиро
|1
|1
|Артета Микель
|1
|0
|Жезус Габриэл
|1
|0
|Хаверц Кай
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Тимбер Юрриен
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
7
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Арсенал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0
Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1
Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1
Результаты матчей
Эвертон
Арсенал
Точный счет
0:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Брайтон
|Фергюсон Эван
|4
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ноттингем Форест
|Авонийи Тайво
|3 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|3 (1)
|Ноттингем Форест
|Эйна Ола
|3
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|3
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|3
|Челси
|Джексон Николас
|3
|Фулхэм
|Рим Тим
|1 1
Прогнозы на матч Эвертон - Арсенал
Исход игры
Эвертон
1.7% (1)
Ничья
1.7% (1)
Арсенал
96.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
69.64% (39)
Меньше
30.36% (17)
Обе команды забьют
Да
67.86% (38)
Нет
32.14% (18)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
53.3% (32)
0:2 Арсенал
15% (9)
0:1 Арсенал
11.7% (7)
1:3 Арсенал
5% (3)
0:3 Арсенал
3.3% (2)
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