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  4. Премьер-лига 2023-2024

Англия: Премьер-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Эвертон
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 59
Эвертон 1.7% (1)
X 1.7% (1)
Арсенал 96.6% (57)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Арсенал
6.31
6.30
1.55
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Эвертон
Арсенал

История личных встреч

Эвертон
Арсенал

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
54.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

35 матчей

20%
20%
60%
7 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

20%
42.9%
37.1%
7 побед 15 ничьих 13 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
5 побед 15 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.72

Среднее время на гол

72
124

Всего голов

42
30

Голов в среднем за матч

2.33
1.76

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

63
43

Голов в среднем за матч

1.8
1.23

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 1 0.25
Данджума Арно 1 0.25
Паттерсон Нэйтан 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 2 (1) 0.5
Нкетиа Эдди 2 0.5
Эдегор Мартин 2 (1) 0.5
Жезус Габриэл 1 0.25
Райс Деклан 1 0.25
Виейра Фабиу 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Салиба Вильям 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брэнтуэйт Джерред 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Дукуре Абдулай 1 0
Кин Майкл 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томиясу Такэхиро 1 1
Артета Микель 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Хаверц Кай 1 0
Уайт Бен 1 0
Сака Букайо 1 0
Тимбер Юрриен 1 0

Результаты матчей

Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арсенал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эвертон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Арсенал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Арсенал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Донкастер - Эвертон 1:2 Эвертон - Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла - Эвертон 4:0
Эвертон - Фулхэм 0:1 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Сток Сити - Эвертон 0:1 Болтон - Эвертон 0:0 Уиган - Эвертон 0:1 Стад де Ньон - Эвертон 1:2 Эвертон - Борнмут 1:0 Вулверхэмптон - Эвертон 1:1 Эвертон - Манчестер Сити 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1
Арсенал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1
Манчестер Сити - Арсенал 1:1 Арсенал - Монако 1:1 Арсенал - Барселона 5:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Все звёзды МЛС - Арсенал 0:5 Нюрнберг - Арсенал 1:1 Арсенал - Вулверхэмптон 5:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 0:3 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1

Результаты матчей

Эвертон
Арсенал

Точный счет

0:1
2 раза 100%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 2 12
2.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
Вест Хэм
 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
6.
Брайтон
 Заявка 4 3 0 1 12 - 6 9
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 0 2 8 - 9 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11.
Брентфорд
 Заявка 4 1 3 0 8 - 5 6
12.
Челси
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
14.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 0 3 7 - 7 3
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Борнмут
 Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
18.
Эвертон
 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19.
Лутон Таун
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Брайтон
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
6.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Астон Вилла
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Вест Хэм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Тоттенхэм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Брентфорд
 Заявка 3 0 3 0 5 - 5 3
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лутон Таун
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Фулхэм
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Бёрнли
 Заявка 3 0 0 3 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 1 0 9 - 4 7
2.
Вест Хэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
7.
Брайтон
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8.
Брентфорд
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
9.
Арсенал
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Астон Вилла
 Заявка 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Эвертон
 Заявка 2 0 1 1 2 - 6 1
15.
Бёрнли
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Челси
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ньюкасл
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20.
Лутон Таун
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Брайтон Фергюсон Эван 4
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ноттингем Форест Авонийи Тайво 3 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ноттингем Форест Эйна Ола 3
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 3
Ньюкасл Гордон Энтони 3
Челси Джексон Николас 3
Фулхэм Рим Тим 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 сентября 2023, осталось 2 дня 6 часов 2 минуты.

    Главный судья: Хупер Саймон

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    • Прогнозы 59
    Эвертон 1.7% (1)
    X 1.7% (1)
    Арсенал 96.6% (57)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Арсенал
    6.31
    6.30
    1.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Эвертон - Арсенал

    Исход игры
    Эвертон
    1.7% (1)
    Ничья
    1.7% (1)
    Арсенал
    96.7% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.64% (39)
    Меньше
    30.36% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (38)
    Нет
    32.14% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    53.3% (32)
    0:2 Арсенал
    15% (9)
    0:1 Арсенал
    11.7% (7)
    1:3 Арсенал
    5% (3)
    0:3 Арсенал
    3.3% (2)
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