да
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|5
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|0.6
|Мальейру Педро
|2
|0.4
|Агра Салвадор
|1
|0.2
|Вукотич Илия
|1
|0.2
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|0.2
|Рейзиньо Мигель
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|2
|0.4
|Виктор Пауло
|1
|0.2
|Ланга Бруну
|1
|0.2
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макута Гайус
|2
|0
|Лоуренсу Бруну II
|0
|1
|Пети Арманду
|1
|0
|Перес Себастьян
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Де Сантис Джериел
|1
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
|Берна
|1
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|2
|1
|Виктор Пауло
|3
|0
|Ланга Бруну
|1
|1
|Нвакали Келечи
|1
|0
|Родригеш Бруну
|1
|0
|Санка Леандру
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:1 Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|13 - 9
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|10 - 13
|3
|18.
|1:4 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|4:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|12 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|18.
|1:4 Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|4:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|7 - 11
|0
|18.
|1:4 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|Боавишта
|Боженик Роберт
|5 (2)
|Бенфика
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|4
|Бенфика
|Силва Рафа
|3 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|3 (1)
|Морейренсе
|Офори Лоуренс
|4
|Риу Аве
|Панталон Ренато
|4
|Шавиш
|Ногейра
|1 2
|Брага
|Моутинью Жоау
|1 2
|Порту
|Венделл Боргес
|1 2