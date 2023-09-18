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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Nuno Almeida
Боавишта
4:1
Конец матча
Шавиш
0'
1:0
1' Гол
Мораиш Тиагу
2:0
5' Гол
Агра Салвадор
3:0
11' Гол
Боженик Роберт
4:0
23' Гол
Боженик Роберт
33' Желтая карточка
Ногейра
45' Желтая карточка
Виктор Пауло
4:1
71' Гол
Виктор Пауло
89' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
90' Желтая карточка
Перес Себастьян
90'+6

Ход матча

1'
Мораиш Тиагу
1:0
5'
Агра Салвадор
(Боженик Роберт)
2:0
11'
Боженик Роберт
(Мальейру Педро)
3:0
23'
Боженик Роберт
(Рейзиньо Мигель)
4:0
33'
Сантос Луис
Мальейру Педро
 
33'
 
Ногейра
37'
 
Санка Леандру
Круз Сандру
37'
 
Нвакали Келечи
Витория Стивен
45'
 
Виктор Пауло
63'
 
Педру Жоау II
Силла Хабиб
64'
 
Соуза Бернардо
Рибейру Рубен
65'
Лоуренсу Бруну
Мораиш Тиагу
 
65'
Вукотич Илия
Рейзиньо Мигель
 
71'
4:1
Виктор Пауло
82'
 
Алвес Даниэль
Виктор Пауло
82'
Де Сантис Джериел
Боженик Роберт
 
82'
Ватай Масаки
Агра Салвадор
 
89'
 
Гимарайнш Рикарду
90'
Перес Себастьян
 
Прогнозы 126
Боавишта 94.4% (119)
X 3.2% (4)
Шавиш 2.4% (3)
0
выиграет Шавиш, со счетом 1:2
да
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
42
Макута
Гайус
24
Перес
Себастьян
21
Мораиш
Тиагу
10
Рейзиньо
Мигель
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
1
Ногейра
Хуго
2
Силла
Хабиб
19
Витория
Стивен
3
Ногейра
5
Ланга
Бруну
20
Рибейру
Рубен
6
Теофилус
Тибанг
21
Гимарайнш
Рикарду
33
Круз
Сандру
23
Эрнандес
Эктор
II
9
Виктор
Пауло
Боавишта
4-2-3-1
Шавиш
4-4-2

История личных встреч

Боавишта
Шавиш

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
К
2:1
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.14

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.71
2

Среднее время на гол

126
45

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.09
1.45

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
61

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 5 1
Мораиш Тиагу 3 0.6
Мальейру Педро 2 0.4
Агра Салвадор 1 0.2
Вукотич Илия 1 0.2
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.2
Рейзиньо Мигель 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 2 0.4
Виктор Пауло 1 0.2
Ланга Бруну 1 0.2
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 2 0
Макута Гайус 2 0
Лоуренсу Бруну II 0 1
Пети Арманду 1 0
Боженик Роберт 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Де Сантис Джериел 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Берна 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 2 1
Виктор Пауло 3 0
Ланга Бруну 1 1
Гимарайнш Рикарду 1 0
Нвакали Келечи 1 0
Родригеш Бруну 1 0
Санка Леандру 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Боавишта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шавиш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1
Боавишта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Шавиш
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
0
Боавишта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шавиш
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
36%
1-15
1
25%
4
36%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

13
4
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
17
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
5
29%
29%
1-15
1
14%
5
29%
29%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
29%
1
6%
61-75
1
14%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2
Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3
Шавиш
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0
Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4 Арока - Шавиш 1:0 Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каса Пия 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0

Результаты матчей

Боавишта
Шавиш

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
3
2
2.5
2
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боавишта
 Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
2.
Спортинг Л
 Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Порту
 Заявка 5 4 1 0 8 - 4 13
4.
Бенфика
 Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 3 0 2 6 - 7 9
6.
Каса Пия
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7.
Фамаликан
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Брага
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
9.
Жил Висенте
 Заявка 5 2 0 3 13 - 9 6
10.
Фаренсе
 Заявка 5 2 0 3 9 - 7 6
11.
Арока
 Заявка 5 1 3 1 8 - 8 6
12.
Риу Аве
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Портимоненсе
 Заявка 5 1 2 2 5 - 12 5
14.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
15.
Эштрела
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
16.
Морейренсе
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
17.
Эшторил
 Заявка 5 1 0 4 10 - 13 3
18.
Шавиш
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Боавишта
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Жил Висенте
 Заявка 3 2 0 1 12 - 6 6
5.
Фаренсе
 Заявка 3 2 0 1 8 - 4 6
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Фамаликан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Порту
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Риу Аве
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Арока
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Визела
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Эшторил
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Эштрела
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Брага
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Каса Пия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Портимоненсе
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
17.
Морейренсе
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Шавиш
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
2.
Каса Пия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Боавишта
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Бенфика
 Заявка 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Брага
 Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
6.
Спортинг Л
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фамаликан
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Морейренсе
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Портимоненсе
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
10.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Арока
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
12.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Риу Аве
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Визела
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Эшторил
 Заявка 3 0 0 3 7 - 11 0
18.
Шавиш
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
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Топ бомбардиров
Боавишта Боженик Роберт 5 (2)
Бенфика Ди Мария Анхель 4 (1)
Спортинг Л Паулинью Жуан 4
Бенфика Силва Рафа 3 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 3 (1)
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Топ нарушителей
Морейренсе Офори Лоуренс 4
Риу Аве Панталон Ренато 4
Шавиш Ногейра 1 2
Брага Моутинью Жоау 1 2
Порту Венделл Боргес 1 2
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    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 126
    Боавишта 94.4% (119)
    X 3.2% (4)
    Шавиш 2.4% (3)
    0
    выиграет Шавиш, со счетом 1:2
    да
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Боавишта 4:1 Шавиш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боавишта 4:1 Шавиш

    Исход игры
    Боавишта
    94.4% (119)
    Ничья
    3.2% (4)
    Шавиш
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (51)
    Меньше
    56.41% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    39.32% (46)
    Нет
    60.68% (71)
    Популярный счёт
    2:1 Боавишта
    27.8% (35)
    2:0 Боавишта
    26.2% (33)
    1:0 Боавишта
    22.2% (28)
    3:0 Боавишта
    4.8% (6)
    3:1 Боавишта
    4% (5)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Шавиш
    1.6% (2)
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