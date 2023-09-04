Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Dorinel Oancea выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Попа Даньел пробует нанести удар издали, но Ionut Ailenei держит все под контролем

46' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Матч возобновлен

42' Andrei Gheorghita на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Бик Овидиу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

40' Матч возобновлен

36' Кипчу Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Стойка Янис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Robert Ion не смог попасть в створ ударом издали

35' Вэтэжелу Богдан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

33' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Нистор Дан пробует нанести удар издали, но Ionut Ailenei ловит мяч

33' Попа Даньел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Горчеа Андрей взял и забрал мяч на выходе

31' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Luis Phelipe совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Andrei Gheorghita нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

27' Robert Ion из команды Политехника Яссы своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Нистор Дан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

21' Самайоа Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Alin Roman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Нистор Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мартак Мариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Robert Ion из команды Политехника Яссы в офсайде

5' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хорошую попытку сделал Robert Ion. Удар в створ, но вратарь начеку

2' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Julian Marchioni выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.