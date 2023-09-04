  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024

Румыния: Суперлига
2023-2024

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Университатя Клуж
0:2
Конец матча
Политехника Яссы
0'
28' Желтая карточка
Luis Phelipe
41' Желтая карточка
Бик Овидиу
48' Желтая карточка
Мирон Джордже
0:1
55' Гол
Alin Roman II
60' Желтая карточка
Carlos Jatoba
65' Желтая карточка
Ион Роберт
65' Желтая карточка
Нистор Дан
87' Желтая карточка
Julian Marchioni
0:2
90' Гол
Alin Roman II
90'+1338
33
Горчеа
Андрей
26
Dorinel
Oancea
6
Мирон
Джордже
3
Митря
Богдан
5
Вэтэжелу
Богдан
7
Стойка
Янис
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
27
Кипчу
Александру
19
Попа
Даньел
59
Попадюк
Дору
12
Ionut
Ailenei
2
Мартак
Мариус
6
Илие
Флорин
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
23
Ион
Роберт
10
Alin
Roman
II
24
Julian
Marchioni
95
Carlos
Jatoba
80
Andrei
Gheorghita
21
Luis
Phelipe
Университатя Клуж
Политехника Яссы

История личных встреч

Университатя Клуж
Политехника Яссы

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛI
2:0
ДА
3:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
270

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 4 (3) 0.5
Кипчу Александру 3 0.38
Попа Даньел 2 0.25
Стойка Янис 2 0.25
Митря Богдан 1 0.13
Вэтэжелу Богдан 0 0
Dorinel Oancea 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 3 0.43
Luis Phelipe 2 0.29
Carlos Jatoba 1 0.14
Войтуш Якуб 1 0.14
Васвари Габриэл 1 0.14
Мартак Мариус 0 0
Julian Marchioni 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нистор Дан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Бик Овидиу 3 0
Димитров Радослав 2 0
Митря Богдан 2 0
Кипчу Александру 1 0
Пициан Андрей 1 0
Вэтэжелу Богдан 1 0
Попа Даньел 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Горчеа Андрей 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 4 0
Мартак Мариус 3 0
Alin Roman II 1 1
Самайоа Николас 1 1
Ион Роберт 1 1
Carlos Jatoba 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Катанец Матия 1 0
Войтуш Якуб 1 0
Илие Флорин 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Julian Marchioni 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Leontin Grozavu 1 0

Результаты матчей

Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
1
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Политехника Яссы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

8
0
Университатя Клуж
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

13
1

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
4
57%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
5
31%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2
Политехника Яссы
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3
Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2

Результаты матчей

Университатя Клуж
Политехника Яссы

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
3:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Университатя Клуж
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
2
5
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 7 6 0 1 14 - 5 18
2.
ЧФР Клуж
 7 5 1 1 17 - 8 16
3.
Рапид Бухарест
 8 4 2 2 18 - 10 14
4.
Университатя Крайова
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Петролул Плоешти
 8 3 4 1 14 - 12 13
6.
Волунтари
 8 3 1 4 13 - 18 10
7.
Сепси
 5 2 3 0 6 - 2 9
8.
Фарул Констанца
 7 3 0 4 11 - 14 9
9.
У Крайова 1948
 8 3 0 5 18 - 18 9
10.
Германнштадт
 6 2 2 2 8 - 7 8
11.
Динамо Бухарест
 8 2 2 4 7 - 15 8
12.
УТА Арад
 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Университатя Клуж
 8 1 4 3 12 - 17 7
14.
Оцелул Галац
 8 0 7 1 7 - 9 7
15.
Политехника Яссы
 7 2 0 5 8 - 13 6
16.
Ботошани
 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Рапид Бухарест
 5 2 2 1 9 - 5 8
3.
Петролул Плоешти
 5 2 2 1 10 - 10 8
4.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 0 7
5.
ЧФР Клуж
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Фарул Констанца
 3 2 0 1 7 - 4 6
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 4 - 4 6
8.
Волунтари
 4 2 0 2 7 - 9 6
9.
У Крайова 1948
 5 2 0 3 14 - 13 6
10.
Сепси
 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Оцелул Галац
 4 0 3 1 4 - 6 3
14.
Ботошани
 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Университатя Клуж
 4 0 1 3 4 - 10 1
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 4 3 0 1 11 - 6 9
2.
Университатя Крайова
 5 2 1 2 7 - 7 7
3.
Рапид Бухарест
 3 2 0 1 9 - 5 6
4.
ФКСБ
 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Политехника Яссы
 5 2 0 3 6 - 6 6
7.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Сепси
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Германнштадт
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Волунтари
 4 1 1 2 6 - 9 4
11.
Динамо Бухарест
 4 1 1 2 5 - 9 4
12.
Оцелул Галац
 4 0 4 0 3 - 3 4
13.
У Крайова 1948
 3 1 0 2 4 - 5 3
14.
Фарул Констанца
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 6 1
16.
Ботошани
 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Петролул Плоешти Жаир 4 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 4 (2)
ФКСБ Олару Дариус 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
УТА Арад Абейд Али 4
Политехника Яссы Luis Phelipe 4
Оцелул Галац Ariel Lopez1 4
ФКСБ Коман Флоринел 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cluj Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Университатя Клуж 0:2 Политехника Яссы онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     