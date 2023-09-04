Тур: 8. Стадион: Клуж Арена. Главный судья: Flueran Nicusor
0:2
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаLuis Phelipe
41' Желтая карточкаБик Овидиу
48' Желтая карточкаМирон Джордже
0:1
55' ГолAlin Roman II
60' Желтая карточкаCarlos Jatoba
65' Желтая карточкаИон Роберт
65' Желтая карточкаНистор Дан
87' Желтая карточкаJulian Marchioni
0:2
90' ГолAlin Roman II
90'+1338
Ход матча
28'
41'
48'
55'
0:1
60'
65'
65'
87'
90'
Владение мячом
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
59
Попадюк
Дору
27
Rares
Ispas
23
Ион
Роберт
21
Luis
Phelipe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
59 Попадюк ДоруНападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Alin Chintes
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
-
23 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Luis PhelipeНападающий
- Запасные игроки
-
29 Янков РистоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Университатя Клуж
Политехника Яссы
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
270
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|4 (3)
|0.5
|Кипчу Александру
|3
|0.38
|Попа Даньел
|2
|0.25
|Стойка Янис
|2
|0.25
|Митря Богдан
|1
|0.13
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Dorinel Oancea
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|3
|0.43
|Luis Phelipe
|2
|0.29
|Carlos Jatoba
|1
|0.14
|Войтуш Якуб
|1
|0.14
|Васвари Габриэл
|1
|0.14
|Мартак Мариус
|0
|0
|Julian Marchioni
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нистор Дан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Бик Овидиу
|3
|0
|Димитров Радослав
|2
|0
|Митря Богдан
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Пициан Андрей
|1
|0
|Вэтэжелу Богдан
|1
|0
|Попа Даньел
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Горчеа Андрей
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|4
|0
|Мартак Мариус
|3
|0
|Alin Roman II
|1
|1
|Самайоа Николас
|1
|1
|Ион Роберт
|1
|1
|Carlos Jatoba
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Катанец Матия
|1
|0
|Войтуш Якуб
|1
|0
|Илие Флорин
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Julian Marchioni
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Leontin Grozavu
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Клуж
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
1
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Политехника Яссы
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
8
0
Университатя Клуж
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Политехника Яссы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
13
1
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
4
57%
76-90
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
15%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
25%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
4
31%
2
25%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
6%
3
23%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
5
31%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Клуж
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Германнштадт - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 3:4 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:1
У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:4 Университатя Клуж - Рапид Бухарест 0:3 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 1:1 Ракув - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Слован Братислава - Университатя Клуж 3:0 Целе - Университатя Клуж 1:1 Сепси - Университатя Клуж 0:0 Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Университатя Клуж - Киндия Тырговиште 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Университатя Клуж - УТА Арад 1:0 Университатя Клуж - Миовени 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:2
Политехника Яссы
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3
Политехника Яссы - Германнштадт 1:3 ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 4:1 Униря Деж - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - Стяуа Бухарест 5:1 Глория Бузау - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Оцелул Галац 2:0 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Униря Деж 0:0 Стяуа Бухарест - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Прогресул Спартак 3:1 АСУ Политехнича - Политехника Яссы 1:3 Политехника Яссы - Виторул Селимбар 4:1 Униря Констанца - Политехника Яссы 1:2
Результаты матчей
Университатя Клуж
Политехника Яссы
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
3:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Университатя Клуж
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
35
25
26
16
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Петролул Плоешти
|Жаир
|4 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|4 (2)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4
|УТА Арад
|Абейд Али
|4
|Политехника Яссы
|Luis Phelipe
|4
|Оцелул Галац
|Ariel Lopez1
|4
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|1 2