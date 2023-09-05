История личных встреч
Зенит
Сепахан
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3
Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5
Сепахан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1
Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0 Сепахан - Санат Нафт 1:0 Персеполис - Сепахан 0:1 Сепахан - Сорхпоошан Пакдашт 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Сепахан - Персеполис 2:4 Сепахан - Зенит 2:0 Сепахан - Зоб Ахан 2:1 Фулад Хузестан - Сепахан 0:1 Сепахан - Сирьян 4:1
Прогнозы на матч Зенит - Сепахан
Исход игры
Зенит
93.9% (46)
Ничья
4.1% (2)
Сепахан
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.83% (30)
Меньше
36.17% (17)
Обе команды забьют
Да
48.94% (23)
Нет
51.06% (24)
Популярный счёт
2:0 Зенит
26.5% (13)
2:1 Зенит
24.5% (12)
3:1 Зенит
16.3% (8)
3:0 Зенит
14.3% (7)
1:0 Зенит
6.1% (3)
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