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Зенит
 
Позже
Сепахан
Прогнозы 49
Зенит 93.9% (46)
X 4.1% (2)
Сепахан 2% (1)
Все прогнозы

История личных встреч

Зенит
Сепахан

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3
Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1 Оренбург - Зенит 2:2 Зенит - Краснодар 2:2 Зенит - Спартак Москва 3:2 Крылья Советов - Зенит 1:5
Сепахан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Пайкан - Сепахан 1:3 Сепахан - Эстеглал 1:0 Зоб Ахан - Сепахан 0:2 Сепахан - Тракторсази 3:1
Аль-Кувейт - Сепахан 0:1 Мес Керман - Сепахан 1:2 Сепахан - Пайкан 5:0 Нафт Масджид-Солейман - Сепахан 0:2 Сепахан - Малаван 1:1 Сепахан - Мес Рафсанжан 2:0 Тракторсази - Сепахан 1:0 Сепахан - Санат Нафт 1:0 Персеполис - Сепахан 0:1 Сепахан - Сорхпоошан Пакдашт 3:1 Алюминиум - Сепахан 1:1 Сепахан - Персеполис 2:4 Сепахан - Зенит 2:0 Сепахан - Зоб Ахан 2:1 Фулад Хузестан - Сепахан 0:1 Сепахан - Сирьян 4:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Сепахан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 49
    Зенит 93.9% (46)
    X 4.1% (2)
    Сепахан 2% (1)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Зенит - Сепахан

    Исход игры
    Зенит
    93.9% (46)
    Ничья
    4.1% (2)
    Сепахан
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.83% (30)
    Меньше
    36.17% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    48.94% (23)
    Нет
    51.06% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    26.5% (13)
    2:1 Зенит
    24.5% (12)
    3:1 Зенит
    16.3% (8)
    3:0 Зенит
    14.3% (7)
    1:0 Зенит
    6.1% (3)
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