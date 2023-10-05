1:0
Первый тайм: 30'
Ход матча
10'
1:0
33
Рочет
Серхио
44
Витао
30
Джонни
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
23
Guga3
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
33 Рочет СерхиоВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Igor Gomes
-
24 Anthoni
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
33 НиноЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
4 МарлонЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
99 LeleНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Pedro Rangel
-
40 Diogo VII
-
-
20 Daniel XII
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед
35 матчей
40%
25.7%
34.3%
14 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
25.7%
57.1%
17.2%
9 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.41
1.22
Среднее время на гол
63
73
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.44
0.88
Среднее время на гол
62
102
Всего голов
50
37
Голов в среднем за матч
1.43
1.06
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
63
85
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патрик Алан
|5 (1)
|0.42
|Валенсия Эннер
|4
|0.33
|Адриано Луис
|3
|0.25
|Меркадо Габриэль
|3
|0.25
|Мальо Уго
|1
|0.08
|Де Пена Карлос
|1
|0.08
|Alexandre Zurawski
|1
|0.08
|José Maurisio3
|1
|0.08
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|11
|0.92
|Джон Кеннеди
|2
|0.17
|Samuel VII
|2
|0.17
|Ариас Джон
|2
|0.17
|Андре
|1
|0.08
|Vitor Mendes
|1
|0.08
|Нино III
|1
|0.08
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Патрик Алан
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|1
|1
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Джонни
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Витао
|2
|0
|Lucca
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Gabriel Baralhas
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel VII
|3
|1
|Мело Фелипе
|4
|0
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Нино III
|3
|0
|Марсело Виера
|1
|1
|Андре
|2
|0
|Кано Херман
|2
|0
|Ариас Джон
|2
|0
|Эскердинья Франсиско
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|Alexsander Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Флуминенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
1
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Флуминенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
13
Интернасьонал Порту Алегре
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Флуминенсе
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
57%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
18
20
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
3
17%
1
5%
1-15
5
28%
3
15%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
4
22%
8
40%
76-90
Пропущено
11
10
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
3
27%
1
10%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
5
45%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1
Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2
Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
5 раз 45%
3
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
110
38
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Флуминенсе
|Кано Херман
|11
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Патрик Алан
|5
|Интернасьонал Порту Алегре
|Валенсия Эннер
|4
|Архентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 5
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|6
|Архентинос Хуниорс
|Santiago Gabriel Montiel
|2 2
|Боливар
|Ronnie Fernandez2
|5
|Боливар
|Вильямиль Габриэль
|5