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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2023
Интернасьонал Порту Алегре
1:2
Конец матча
Флуминенсе
0'
1:0
10' Гол
Меркадо Габриэль
70' Желтая карточка
Мартинелли Габриэл
77' Желтая карточка
Энрике Бруно
1:1
81' Гол
Джон Кеннеди
1:2
87' Гол
Кано Херман
90'+7
33
Рочет
Серхио
2
Мальо
Уго
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
20
Арангис
Чарлес
30
Джонни
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
13
Валенсия
Эннер
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
33
Нино
III
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
5
Alexsander
Gomes
7
Андре
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 11 побед

35 матчей

40%
25.7%
34.3%
14 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

25.7%
57.1%
17.2%
9 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

КЛ
2:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:3
КСМР
1:0
СA
1:1
СA
2:2
КСМР
2:2
ТМК
0:1
СA
1:1
СA
1:0
БСА
2:1
БСА
1:1
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
0:0
ММ(
2:1
ММ(
0:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:2
СA
0:2
СA
1:2

Голы

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.41
1.22

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.44
0.88

Среднее время на гол

62
102

Всего голов

50
37

Голов в среднем за матч

1.43
1.06

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

63
85

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патрик Алан 5 (1) 0.42
Валенсия Эннер 4 0.33
Адриано Луис 3 0.25
Меркадо Габриэль 3 0.25
Мальо Уго 1 0.08
Де Пена Карлос 1 0.08
Alexandre Zurawski 1 0.08
José Maurisio3 1 0.08
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 12 1
Джон Кеннеди 3 0.25
Samuel VII 2 0.17
Ариас Джон 2 0.17
Андре 1 0.08
Vitor Mendes 1 0.08
Нино III 1 0.08

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Патрик Алан 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Nicolas Hernandez2 1 1
Арангис Чарлес 2 0
Джонни 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Витао 2 0
Lucca 1 0
Энрике Педро 1 0
Энрике Бруно 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Igor Gomes 1 0
Gabriel Baralhas 1 0
José Maurisio3 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel VII 3 1
Мело Фелипе 4 0
Джон Кеннеди 3 0
Нино III 3 0
Марсело Виера 1 1
Андре 2 0
Кано Херман 2 0
Ариас Джон 2 0
Мартинелли Габриэл 2 0
Эскердинья Франсиско 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Фабио Лопес 1 0
Vinicius Lima 1 0
Vitor Mendes 1 0
Alexsander Gomes 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Флуминенсе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
1
Интернасьонал Порту Алегре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Флуминенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
13
Интернасьонал Порту Алегре
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Флуминенсе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
6
67%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
14%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
25%
1
8%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

19
22
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
0 Не забивали 2
4
21%
1
5%
1-15
5
26%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
10
45%
76-90

Пропущено

13
11
2 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
8%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
7
54%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 0:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 2:1
Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Боливар 2:0 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Боливар - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ривер Плейт 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Ривер Плейт - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 1:2 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:2
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Куяба - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Васко да Гама - Флуминенсе 4:2
Флуминенсе - Форталеза Сеара 1:0 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 1:3 Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Флуминенсе - Америка Минейро 3:1 Гремио - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Сантос 1:0 Коритиба Парана - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Спортинг Кристал 1:1 Флуминенсе - Байя 2:1

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
5 раз 42%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
7
5
1
11
2.5
3
9
1/8 финала
1 Архентинос Хуниорс
3 Флуминенсе
2 Фламенго
3 Олимпия Асунсьон
8 Боливар
7 Атлетико Паранаэнсе
11 Ривер Плейт
12 Интернасьонал Порту Алегре
4 Насьональ Монтевидео
6 Бока Хуниорс
4 Атлетико Насьональ II
5 Расинг Авельянеда
2 Депортиво Перейра
1 Индепендьенте дель Валле
0 Атлетико Минейро
1 Палмейрас Сан-Паулу
1/4 финала
5 Флуминенсе
1 Олимпия Асунсьон
0 Боливар
3 Интернасьонал Порту Алегре
4 Бока Хуниорс
1 Расинг Авельянеда
0 Депортиво Перейра
4 Палмейрас Сан-Паулу
1/2 финала
4 Флуминенсе
3 Интернасьонал Порту Алегре
0 Бока Хуниорс
0 Палмейрас Сан-Паулу
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Флуминенсе Кано Херман 12
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Палмейрас Сан-Паулу Гимарайнс Артур 5
Интернасьонал Порту Алегре Патрик Алан 5
Интернасьонал Порту Алегре Валенсия Эннер 4
Весь список

Топ нарушителей
Архентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 5
Альянса Лима Кастильо Хесус 6
Архентинос Хуниорс Santiago Gabriel Montiel 2 2
Боливар Ronnie Fernandez2 5
Боливар Вильямиль Габриэль 5
Весь список
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    • 46'
      Мело Фелипе уходит с поля. Джон Кеннеди выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 10'
      Патрик Алан сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Меркадо Габриэль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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