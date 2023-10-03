Тур: 2. Стадион: Астана-Арена.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томасов Марин
|1
|0.33
|Оганесян Камо
|1
|0.33
|Лончар Стьепан
|1
|0.33
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуросинми Рафиу
|3
|0.43
|Траоре Ибрагим
|2
|0.29
|Калвач Лукаш
|2
|0.29
|Каду
|1
|0.14
|Шулц Павел
|1
|0.14
|Хори Томаш
|1
|0.14
|Влканова Адам
|1
|0.14
|Копич Ян
|1
|0.14
|Буха Павел
|1
|0.14
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.14
|Москейра Джон
|0
|0
|Климент Ян
|0
|0
|Хранак Робин
|0
|0
Карточки
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лончар Стьепан
|2
|0
|Аманович Алекса
|2
|0
|Дарбо Дембо
|2
|0
|Ароян Вараздат
|1
|0
|Вороговский Ян
|1
|0
|Урега Фабьен
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|4
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Хори Томаш
|2
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Штанек Йиндрих
|1
|0
|Шулц Павел
|1
|0
|Дуросинми Рафиу
|1
|0
Результаты матчей
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Виктория Пльзень
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
8
Астана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Виктория Пльзень
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
14
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
33%
4
29%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1
Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий Актау - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 6:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:7
Виктория Пльзень - Богемианс-1905 2:0 Виктория Пльзень - Тобол 3:0 Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень 0:2 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 2:5 Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0
Результаты матчей
Астана
Виктория Пльзень
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Астана
Виктория Пльзень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|8 (5)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|6 (1)
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|4
Прогнозы на матч Астана - Виктория Пльзень
Исход игры
Астана
37.3% (19)
Ничья
31.4% (16)
Виктория Пльзень
31.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (28)
Меньше
42.86% (21)
Обе команды забьют
Да
87.76% (43)
Нет
12.24% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (15)
2:1 Астана
27.5% (14)
1:2 Виктория Пльзень
25.5% (13)
1:0 Астана
3.9% (2)
0:1 Виктория Пльзень
3.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!