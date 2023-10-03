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Тур: 2. Стадион: .
Астана
 
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Виктория Пльзень
Прогнозы 51
Астана 37.3% (19)
X 31.4% (16)
Виктория Пльзень 31.4% (16)
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Астана
Ничья
Виктория Пльзень
3.85
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Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томасов Марин 1 0.33
Оганесян Камо 1 0.33
Лончар Стьепан 1 0.33
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуросинми Рафиу 3 0.43
Траоре Ибрагим 2 0.29
Калвач Лукаш 2 0.29
Каду 1 0.14
Шулц Павел 1 0.14
Хори Томаш 1 0.14
Влканова Адам 1 0.14
Копич Ян 1 0.14
Буха Павел 1 0.14
Ирка Эрик 1 (1) 0.14
Москейра Джон 0 0
Климент Ян 0 0
Хранак Робин 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лончар Стьепан 2 0
Аманович Алекса 2 0
Дарбо Дембо 2 0
Ароян Вараздат 1 0
Вороговский Ян 1 0
Урега Фабьен 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калвач Лукаш 4 0
Климент Ян 3 0
Хори Томаш 2 0
Гейда Лукаш 1 0
Траоре Ибрагим 1 0
Штанек Йиндрих 1 0
Шулц Павел 1 0
Дуросинми Рафиу 1 0

Результаты матчей

Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Виктория Пльзень
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
8
Астана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Виктория Пльзень
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
14
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
33%
4
29%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1
Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0 Динамо Тбилиси - Астана 1:2 Астана - Динамо Тбилиси 1:1 Ордабасы - Астана 2:0 Каспий Актау - Астана 1:2 Астана - Ордабасы 1:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 6:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:7
Виктория Пльзень - Богемианс-1905 2:0 Виктория Пльзень - Тобол 3:0 Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень 0:2 Ческе-Будеёвице - Виктория Пльзень 2:5 Виктория Пльзень - Гзира Юнайтед 4:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 3:1 Дрита - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:1 Виктория Пльзень - Дрита 0:0 Теплице - Виктория Пльзень 1:0 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Виктория Пльзень - Гамбург 3:3 Виктория Пльзень - МФК Хрудим 6:0

Результаты матчей

Астана
Виктория Пльзень

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Астана
Виктория Пльзень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Загреб
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Виктория Пльзень
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ФК Балкани
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Астана
 1 0 0 1 1 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Загреб
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Виктория Пльзень
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Астана
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ФК Балкани
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ФК Балкани
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Астана
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 8 (5)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 4
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Во 2-м туре группы С Лиги конференций "Астана" сыграет в Казахстане против "Виктории" Пльзень. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Виктория Пльзень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2023, осталось 2 дня 9 часов 52 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 29.4% пользователей.
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Прогнозы 51
Астана 37.3% (19)
X 31.4% (16)
Виктория Пльзень 31.4% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Виктория Пльзень
3.85
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Прогнозы на матч Астана - Виктория Пльзень

Исход игры
Астана
37.3% (19)
Ничья
31.4% (16)
Виктория Пльзень
31.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (28)
Меньше
42.86% (21)
Обе команды забьют
Да
87.76% (43)
Нет
12.24% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.4% (15)
2:1 Астана
27.5% (14)
1:2 Виктория Пльзень
25.5% (13)
1:0 Астана
3.9% (2)
0:1 Виктория Пльзень
3.9% (2)
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Астана
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