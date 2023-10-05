вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|1
|Верету Жордан
|1
|0.5
|Клосс Жонатан
|1
|0.5
|Мбемба Шансель
|1
|0.5
|Арит Амин
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|3 (3)
|1.5
|Гросс Паскаль
|1
|0.5
|Митома Каору
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|1
|0
|Клосс Жонатан
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Балерди Леонардо
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Данк Льюис
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Карабах
|Янкович Марко
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3