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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Марсель
2:2
Конец матча
Брайтон
0'
1:0
19' Гол
Мбемба Шансель
2:0
20' Гол
Верету Жордан
2:1
54' Гол
Гросс Паскаль
56' Желтая карточка
Гросс Паскаль
84' Желтая карточка
Данк Льюис
84' Желтая карточка
Вельтман Йоел
84' Желтая карточка
Сарр Исмаила
87' Желтая карточка
Клосс Жонатан
2:2
88' Пенальти
Педро Жоао
89' Желтая карточка
Балерди Леонардо
90' Желтая карточка
Фергюсон Эван
90'+8

Ход матча

19'
Мбемба Шансель
(Клосс Жонатан)
1:0
20'
Верету Жордан
(Арит Амин)
2:0
50'
Унаи Аззедин
Верету Жордан
 
54'
2:1
Гросс Паскаль
(Митома Каору)
56'
 
Гросс Паскаль
62'
Сарр Исмаила
Корреа Хоакин
 
62'
Оливейра Витор
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
67'
 
Педро Жоао
Фати Ансу
67'
 
Гилмор Билли
Дауд Махмуд
77'
 
Саймон Адингра
Марч Соломон
77'
 
Фергюсон Эван
Уэлбек Данни
79'
Лоди Ренан
Ндиайе Ильман
 
84'
 
Данк Льюис
84'
 
Вельтман Йоел
84'
Сарр Исмаила
 
87'
Клосс Жонатан
 
88'
2:2
Педро Жоао
89'
Балерди Леонардо
 
90'
 
Фергюсон Эван

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 130
Марсель 67.7% (88)
X 20.8% (27)
Брайтон 11.5% (15)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
62
Мурильо
Микаэль
11
Арит
Амин
21
Ронжье
Валентин
27
Верету
Жордан
29
Ндиайе
Ильман
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
20
Корреа
Хоакин
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
2
Лемпти
Тарик
13
Гросс
Паскаль
8
Дауд
Махмуд
7
Марч
Соломон
31
Фати
Ансу
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Марсель
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 2 1
Верету Жордан 1 0.5
Клосс Жонатан 1 0.5
Мбемба Шансель 1 0.5
Арит Амин 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 3 (3) 1.5
Гросс Паскаль 1 0.5
Митома Каору 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 1 0
Клосс Жонатан 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Балерди Леонардо 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Данк Льюис 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брайтон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0
Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2 Марсель - Панатинаикос 2:1 Марсель - Реймс 2:1 Панатинаикос - Марсель 1:0 Марсель - Байер Л 1:2 Валвейк - Марсель 0:1 Эйпен - Марсель 1:0 Марсель - Ним 2:0 Аяччо - Марсель 1:0 Марсель - Брест 1:2 Лилль - Марсель 2:1 Марсель - Анже 3:1 Ланс - Марсель 2:1 Марсель - Осер 2:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3
Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3 Астон Вилла - Брайтон 2:1 Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Брайтон - Саутгемптон 3:1 Ньюкасл - Брайтон 4:1 Арсенал - Брайтон 0:3 Брайтон - Эвертон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Марсель
Брайтон

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:3
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Марсель
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Аякс
 2 0 2 0 4 - 4 2
3.
Марсель
 2 0 2 0 5 - 5 2
4.
Брайтон
 2 0 1 1 4 - 5 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1 0 1 0 2 - 2 1
2.
Аякс
 1 0 1 0 3 - 3 1
3.
АЕК
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Брайтон
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Брайтон
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Аякс
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Марсель
 1 0 1 0 3 - 3 1
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Карабах Янкович Марко 3
Шериф Кики Габи 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Гросс Паскаль получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Митома Каору сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Гросс Паскаль бьет в цель!
    • 50'
      Верету Жордан уходит с поля. Аззеддин Унахи выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 130
    Марсель 67.7% (88)
    X 20.8% (27)
    Брайтон 11.5% (15)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Марсель 2:2 Брайтон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 2:2 Брайтон

    Исход игры
    Марсель
    67.7% (88)
    Ничья
    20.8% (27)
    Брайтон
    11.5% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.74% (84)
    Меньше
    32.26% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    79.03% (98)
    Нет
    20.97% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    40% (52)
    1:1 Ничья
    12.3% (16)
    1:0 Марсель
    9.2% (12)
    2:0 Марсель
    8.5% (11)
    2:2 Ничья
    8.5% (11)
    1:2 Брайтон
    8.5% (11)
    3:1 Марсель
    3.1% (4)
    3:2 Марсель
    1.5% (2)
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