  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 2191
Клаксвик
0:0
Конец матча
Лилль
0'
54' Желтая карточка
Даниэльсен Йоаннес
83' Желтая карточка
Фредериксберг Арни
90' Желтая карточка
Мирамон Игнасио
90'+5

Ход матча

54'
Даниэльсен Йоаннес
 
61'
Гуссиос Сиверт
Клеттскард Палл
 
62'
Ханссон Халлюр
Кронберг Клаес
 
64'
 
Малуда Аарон
Мессусса Амине
64'
 
Мирамон Игнасио
Андре Бенжамин
77'
Миккельсен Мадс
Даниэльсен Йоаннес
 
78'
 
Жегрова Эдон
Языджи Юсуф
78'
 
Дэвид Джонатан
Виржинюс Алан
83'
Фредериксберг Арни
 
90'
 
Мирамон Игнасио

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 272 Количество передач 653
  • 34 Владение мячом, % 66
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Клаксвик 3.9% (5)
X 7% (9)
Лилль 89.1% (114)
0
выиграет Лилль, со счетом 0:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Йоханссон
Джонатан
17
Даниэльсен
Йоаннес
22
Феро
Одмар
4
Форрен
Вегард
2
Да
Силва
Патрик
8
Андреасен
Якуп
5
Павлович
Дени
14
Йоэнсен
Рене
7
Фредериксберг
Арни
9
Клеттскард
Палл
32
Кронберг
Клаес
1
Манноне
Вито
13
Зедатка
Аким
4
Рибейро
Александро
15
Йоро
Лени
5
Гудмундссон
Габриэль
33
Ayyoub
Bouaddi
21
Андре
Бенжамин
12
Языджи
Юсуф
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
37
Мессусса
Амине
26
Виржинюс
Алан
Клаксвик
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлович Дени 1 0.5
Фредериксберг Арни 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 2 (1) 0.5
Языджи Юсуф 1 0.25
Жегрова Эдон 1 0.25
Йоро Лени 1 0.25
Кавалейру Иван 0 0

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэльсен Йоаннес 2 0
Фредериксберг Арни 1 0
Павлович Дени 1 0
Андреасен Якуп 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Диаките Бафоде 1 0
Мирамон Игнасио 1 0

Результаты матчей

Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
4
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Клаксвик - Фуглафйордур 5:0 Стреймур - Клаксвик 0:2 Творойри - Клаксвик 1:5 Слован Братислава - Клаксвик 2:1
Клаксвик - Б-68 1:1 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Шериф - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Стреймур 3:2 Клаксвик - Шериф 1:1 Клаксвик - Вестур 1:1 Молде - Клаксвик 2:0 Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1 Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2
Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0

Результаты матчей

Клаксвик
Лилль

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Клаксвик
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Лилль
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Клаксвик
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Олимпия Любляна
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Слован Братислава
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Клаксвик
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Лилль
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Клаксвик
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Олимпия Любляна
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 128
    Клаксвик 3.9% (5)
    X 7% (9)
    Лилль 89.1% (114)
    0
    выиграет Лилль, со счетом 0:2
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Клаксвик 0:0 Лилль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клаксвик 0:0 Лилль

    Исход игры
    Клаксвик
    3.9% (5)
    Ничья
    7% (9)
    Лилль
    89.1% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.15% (58)
    Меньше
    52.85% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (63)
    Нет
    48.78% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    33.6% (43)
    0:2 Лилль
    24.2% (31)
    0:1 Лилль
    18.8% (24)
    1:1 Ничья
    6.3% (8)
    1:3 Лилль
    5.5% (7)
    0:3 Лилль
    2.3% (3)
    2:1 Клаксвик
    2.3% (3)
    1:0 Клаксвик
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     