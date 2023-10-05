Тур: 2. Стадион: Торсволлюр. Зрители: 2191
0'
54' Желтая карточкаДаниэльсен Йоаннес
83' Желтая карточкаФредериксберг Арни
90' Желтая карточкаМирамон Игнасио
90'+5
Ход матча
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
272 Количество передач 653
-
34 Владение мячом, % 66
Прогноз на матч от Liveresult
22
Феро
Одмар
14
Йоэнсен
Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Калсо СимунЗащитник
- Защитник
-
25 Поулсен ОлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гаард СайласПолузащитник
-
10 Касси ЛюкНападающий
- Нападающий
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосет Магне
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Фаис АдамеПолузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Ichem Ferrah
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
Бомбардиры внутри турнира
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлович Дени
|1
|0.5
|Фредериксберг Арни
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|2 (1)
|0.5
|Языджи Юсуф
|1
|0.25
|Жегрова Эдон
|1
|0.25
|Йоро Лени
|1
|0.25
|Кавалейру Иван
|0
|0
Карточки
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэльсен Йоаннес
|2
|0
|Фредериксберг Арни
|1
|0
|Павлович Дени
|1
|0
|Андреасен Якуп
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Диаките Бафоде
|1
|0
|Мирамон Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Клаксвик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
4
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лилль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Клаксвик
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Клаксвик - Фуглафйордур 5:0 Стреймур - Клаксвик 0:2 Творойри - Клаксвик 1:5 Слован Братислава - Клаксвик 2:1
Клаксвик - Б-68 1:1 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Шериф - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Стреймур 3:2 Клаксвик - Шериф 1:1 Клаксвик - Вестур 1:1 Молде - Клаксвик 2:0 Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1 Хеккен - Клаксвик 3:3 Клаксвик - Хеккен 0:0 Ференцварош - Клаксвик 0:3 Клаксвик - Ференцварош 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Б-68 - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Творойри 1:0
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2
Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0
Результаты матчей
Клаксвик
Лилль
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Клаксвик
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клаксвик 0:0 Лилль
Исход игры
Клаксвик
3.9% (5)
Ничья
7% (9)
Лилль
89.1% (114)
Тотал 2.5
Больше
47.15% (58)
Меньше
52.85% (65)
Обе команды забьют
Да
51.22% (63)
Нет
48.78% (60)
Популярный счёт
1:2 Лилль
33.6% (43)
0:2 Лилль
24.2% (31)
0:1 Лилль
18.8% (24)
1:1 Ничья
6.3% (8)
1:3 Лилль
5.5% (7)
0:3 Лилль
2.3% (3)
2:1 Клаксвик
2.3% (3)
1:0 Клаксвик
1.6% (2)
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