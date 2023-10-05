вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пантович Милош
|1
|0.5
|Джаковац Ифет
|1
|0.5
|Станич Петар
|1
|0.5
|Йованович Саша II
|0
|0
|Неманья Стойич
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|4
|0.67
|Фортунис Костас
|2
|0.33
|Масурас Гиоргос
|2
|0.33
|Поденсе Даниэл
|1
|0.17
|Биэл Пеп
|1
|0.17
|Рецос Панайотис
|1
|0.17
|Александропулос Сотириос
|1
|0.17
|Марсело Родиней
|0
|0
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрович Неманья
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|3
|0
|Марсело Родиней
|1
|1
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|1
|Иборра Висенте
|1
|0
|Фортунис Костас
|1
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Поденсе Даниэл
|1
|0
|Рецос Панайотис
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Карабах
|Янкович Марко
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3