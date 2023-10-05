  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Бачка-Топола
2:2
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
16' Гол
Масурас Гиоргос
0:2
57' Гол
Поденсе Даниэл
1:2
63' Гол
Джаковац Ифет
71' Красная карточка
Нтои Андреас-Ричардос
85' Желтая карточка
Пасхалакис Александрос
2:2
90' Гол
Пантович Милош
90' Желтая карточка
Петрович Неманья
90'+6

Ход матча

16'
0:1
Масурас Гиоргос
(Поденсе Даниэл)
57'
0:2
Поденсе Даниэл
(Фортунис Костас)
62'
 
Йоветич Стеван
Поденсе Даниэл
63'
 
Сольбаккен Ола
Масурас Гиоргос
63'
Джаковац Ифет
(Йованович Саша II)
1:2
71'
 
Нтои Андреас-Ричардос
74'
 
Поросо Джексон
Эль-Кааби Аюб
74'
 
Александропулос Сотириос
Фортунис Костас
79'
Вулич Милош
Антонич Горан
 
79'
Пантович Милош
Станич Петар
 
85'
 
Пасхалакис Александрос
87'
Мирчевски Мартин
Радин Милан
 
87'
Сос Бенце
Йованович Саша
 
90'
Пантович Милош
(Неманья Стойич)
2:2
90'
Петрович Неманья
 
90'
Влалукин Йован
Раконьяц Марко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 127
Бачка-Топола 3.9% (5)
X 6.3% (8)
Олимпиакос 89.8% (114)
0
выиграет Олимпиакос, со счетом 0:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Илич
Велько
40
Цветинович
Душан
4
Чалушич
Йосип
17
Антонич
Горан
30
Петрович
Неманья
7
Радин
Милан
18
Неманья
Стойич
35
Джаковац
Ифет
14
Станич
Петар
97
Раконьяц
Марко
8
Йованович
Саша
II
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
18
Кини
Марин
32
Эссе
Сантьяго
4
Камара
Мохамед
III
19
Масурас
Гиоргос
7
Фортунис
Костас
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
Бачка-Топола
4-4-2
Олимпиакос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пантович Милош 1 0.5
Джаковац Ифет 1 0.5
Станич Петар 1 0.5
Йованович Саша II 0 0
Неманья Стойич 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 4 0.67
Фортунис Костас 2 0.33
Масурас Гиоргос 2 0.33
Поденсе Даниэл 1 0.17
Биэл Пеп 1 0.17
Рецос Панайотис 1 0.17
Александропулос Сотириос 1 0.17
Марсело Родиней 0 0
Врусаи Мариус 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрович Неманья 1 0
Кувельич Никола 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Марсело Родиней 1 1
Нтои Андреас-Ричардос 0 1
Иборра Висенте 1 0
Фортунис Костас 1 0
Фрейре Николас 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Поденсе Даниэл 1 0
Рецос Панайотис 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Биэл Пеп 1 0
Александропулос Сотириос 1 0

Результаты матчей

Бачка-Топола
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
4
Бачка-Топола
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Олимпиакос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

4
12
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
2
50%
1
8%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Бачка-Топола
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Младост Лучани - Бачка-Топола 1:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Бачка-Топола - Железничар Панчево 6:3 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1
Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Явор Иваньица - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Брага 1:4 Бачка-Топола - Раднички 1923 1:0 Брага - Бачка-Топола 3:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Партизан 3:3 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:1 Нови Пазар - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Црвена Звезда 0:3 Бачка-Топола - Вождовац 2:0 Раднички 1923 - Бачка-Топола 1:4 Бачка-Топола - Нови Пазар 4:0 Бачка-Топола - Партизан 1:3 Бачка-Топола - Чукарички 1:0 Црвена Звезда - Бачка-Топола 4:1
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3
АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Олимпиакос - Сабах Баку 1:1 Норшелланн - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Словацко 2:1 ПАОК - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Панатинаикос 1:0 АЕК - Олимпиакос 0:0

Результаты матчей

Бачка-Топола
Олимпиакос

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Бачка-Топола
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
4
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Фрайбург
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Олимпиакос
 2 0 1 1 4 - 5 1
4.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Бачка-Топола
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Фрайбург
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Олимпиакос
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Вест Хэм
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Олимпиакос
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Бачка-Топола
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Карабах Янкович Марко 3
Шериф Кики Габи 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Поденсе Даниэл сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Масурас Гиоргос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TSC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Бачка-Топола 3.9% (5)
    X 6.3% (8)
    Олимпиакос 89.8% (114)
    0
    выиграет Олимпиакос, со счетом 0:2
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бачка-Топола 2:2 Олимпиакос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бачка-Топола 2:2 Олимпиакос

    Исход игры
    Бачка-Топола
    3.9% (5)
    Ничья
    6.3% (8)
    Олимпиакос
    89.8% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.65% (69)
    Меньше
    44.35% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    57.26% (71)
    Нет
    42.74% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Олимпиакос
    41.7% (53)
    0:1 Олимпиакос
    23.6% (30)
    0:2 Олимпиакос
    11.8% (15)
    1:3 Олимпиакос
    6.3% (8)
    1:1 Ничья
    3.9% (5)
    1:0 Бачка-Топола
    2.4% (3)
    0:3 Олимпиакос
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     