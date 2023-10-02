Тур: 2. Стадион: Жозе Алваладе.
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Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьёкереш Виктор
|1
|1
|Диоманде Усман
|1
|1
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдерсон Хонорато
|1
|1
|Де Кетеларе Шарль
|1
|1
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0
Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0
Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2
Результаты матчей
Спортинг Л
Аталанта
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|3 (1)
|Арис Лимассол
|Гомис Янник
|3
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Олимпиакос
|Кини Марин
|3
|Лудогорец
|Гонсалвеш Клод
|3
|Шериф
|Кики Габи
|3
|Карабах
|Ромао Жулио
|3
Прогнозы на матч Спортинг Л - Аталанта
Исход игры
Спортинг Л
63.8% (30)
Ничья
19.1% (9)
Аталанта
17% (8)
Тотал 2.5
Больше
77.78% (35)
Меньше
22.22% (10)
Обе команды забьют
Да
86.67% (39)
Нет
13.33% (6)
Популярный счёт
2:1 Спортинг Л
46.8% (22)
1:2 Аталанта
12.8% (6)
2:2 Ничья
10.6% (5)
1:1 Ничья
8.5% (4)
1:0 Спортинг Л
6.4% (3)
2:0 Спортинг Л
4.3% (2)
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