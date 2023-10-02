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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 2. Стадион: .
Спортинг Л
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 47
Спортинг Л 63.8% (30)
X 19.1% (9)
Аталанта 17% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Спортинг Л
Ничья
Аталанта
3.10
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3.70
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3.45
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьёкереш Виктор 1 1
Диоманде Усман 1 1
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдерсон Хонорато 1 1
Де Кетеларе Шарль 1 1
Дзаппакоста Давиде 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Спортинг Л
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0
Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0 Спортинг Л - Реал Сосьедад 3:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Спортинг Л - Генк 1:1 Спортинг Л - Маритиму 3:0 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Визела - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Спортинг Л - Маритиму 2:1 Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0
Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Аталанта - Про Сесто 3:0 Борнмут - Аталанта 1:3 Аталанта - Про Верчелли 6:0 Аталанта - Локарно 10:0 Аталанта - Монца 5:2 Интер Милан - Аталанта 3:2 Аталанта - Верона 3:1 Салернитана - Аталанта 1:0 Аталанта - Ювентус 0:2

Результаты матчей

Спортинг Л
Аталанта

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Ракув
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ракув
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спортинг Л - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 47
    Спортинг Л 63.8% (30)
    X 19.1% (9)
    Аталанта 17% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спортинг Л
    Ничья
    Аталанта
    3.10
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    3.70
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    3.45
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    Прогнозы на матч Спортинг Л - Аталанта

    Исход игры
    Спортинг Л
    63.8% (30)
    Ничья
    19.1% (9)
    Аталанта
    17% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (35)
    Меньше
    22.22% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    86.67% (39)
    Нет
    13.33% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Спортинг Л
    46.8% (22)
    1:2 Аталанта
    12.8% (6)
    2:2 Ничья
    10.6% (5)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    1:0 Спортинг Л
    6.4% (3)
    2:0 Спортинг Л
    4.3% (2)
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    Спортинг Л
    Аталанта
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