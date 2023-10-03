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Тур: 2. Стадион: .
Арис Лимассол
 
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Рейнджерс
Прогнозы 49
Арис Лимассол 12.2% (6)
X 10.2% (5)
Рейнджерс 77.6% (38)
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Лучшие коэффициенты
Арис Лимассол
Ничья
Рейнджерс
4.05
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4.15
3.80
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 3 1
Маямбела Михлали 2 0.67
Сёке Юлиус 1 0.33
Браун Морган 1 0.33
Шави Уоррен 1 0.33
Кокорин Александр 1 (1) 0.33
Стемпиньски Мариуш 0 0
Кажу 0 0
Моннор Джейден 0 0
Рейнджерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 1 1

Карточки

Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кокорин Александр 1 0
Яго Стив 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кажу 1 0
Николич Велько 1 0
Сёке Юлиус 1 0
Браун Морган 1 0
Рейнджерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руф Кемар 1 0

Результаты матчей

Арис Лимассол
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Арис Лимассол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
1
Арис Лимассол
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Рейнджерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
100%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Лимассол
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арис Лимассол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимассол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимассол 3:2 Арис Лимассол - Пафос 1:1
Закакиу - Арис Лимассол 0:5 Арис Лимассол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимассол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимассол 2:1 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - Ракув 0:1 Ракув - Арис Лимассол 2:1 БАТЭ - Арис Лимассол 3:5 Арис Лимассол - БАТЭ 6:2 Арис Лимассол - Омония Никосия 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:3 Арис Лимассол - Омония Никосия 1:0 Арис Лимассол - Аполлон 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Пафос 2:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0
Рейнджерс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Рейнджерс - Абердин 1:3 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Мазеруэлл 1:0 Рейнджерс - Бетис 1:0
Сент-Джонстон - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - Селтик 0:1 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Росс Каунти - Рейнджерс 0:2 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Рейнджерс - Гринок Мортон 2:1 Серветт - Рейнджерс 1:1 Рейнджерс - Ливингстон 4:0 Рейнджерс - Серветт 2:1 Килмарнок - Рейнджерс 1:0 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2 Рейнджерс - Олимпиакос 1:3 Рейнджерс - Гамбург 2:1 Рейнджерс - Ньюкасл 1:2 Сент-Миррен - Рейнджерс 0:3 Рейнджерс - Хартс 2:2

Результаты матчей

Арис Лимассол
Рейнджерс

Точный счет

6:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арис Лимассол
Рейнджерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Рейнджерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Арис Лимассол
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рейнджерс
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Спарта Прага
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Бетис
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Арис Лимассол
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рейнджерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спарта Прага
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бетис
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Арис Лимассол
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Хеккен Хрстич Срджан 3 (1)
Арис Лимассол Гомис Янник 3
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Паулу Жоау 1 2
Олимпиакос Кини Марин 3
Лудогорец Гонсалвеш Клод 3
Шериф Кики Габи 3
Карабах Ромао Жулио 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арис Лимассол - Рейнджерс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 октября 2023, осталось 2 дня 12 часов 7 минут.



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    • Прогнозы 49
    Арис Лимассол 12.2% (6)
    X 10.2% (5)
    Рейнджерс 77.6% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арис Лимассол
    Ничья
    Рейнджерс
    4.05
    Реклама, pari.ru
    4.15
    3.80
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    Прогнозы на матч Арис Лимассол - Рейнджерс

    Исход игры
    Арис Лимассол
    12.2% (6)
    Ничья
    10.2% (5)
    Рейнджерс
    77.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Рейнджерс
    49% (24)
    0:1 Рейнджерс
    18.4% (9)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    2:1 Арис Лимассол
    6.1% (3)
    1:0 Арис Лимассол
    4.1% (2)
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    Арис Лимассол
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