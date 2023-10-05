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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 1738
Брейдаблик
0:1
Конец матча
Заря
0'
0:1
35' Гол
Горбач Игорь
65' Желтая карточка
Снурницын Игорь
65' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
89' Желтая карточка
Вантух Роман
90' Желтая карточка
Джордан
90'+5

Ход матча

35'
0:1
Горбач Игорь
(Антюх Денис)
65'
 
Снурницын Игорь
65'
 
Мишнёв Дмитрий
77'
 
Данченко Олег
Антюх Денис
77'
Сигурьонссон Оливер
Сигурдарсон Александер
 
83'
 
Мичин Петар
Мишнёв Дмитрий
89'
 
Вантух Роман
90'
 
Джордан

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 572 Количество передач 331
  • 61 Владение мячом, % 39
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Брейдаблик 33.3% (42)
X 35.7% (45)
Заря 31% (39)
0
выиграет Заря, со счетом 0:1
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
13
Людвикссон
Антон
8
Эйнарссон
Виктор
6
Сигурдарсон
Александер
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
20
Ольсен
Клеминт
30
Турбаевский
Никита
55
Джордан
5
Яцык
Александр
74
Снурницын
Игорь
70
Кирюханцев
Игорь
7
Антюх
Денис
9
Мишнёв
Дмитрий
10
Нагнойный
Денис
47
Вантух
Роман
39
Герреро
Эдуардо
17
Горбач
Игорь
Брейдаблик
4-3-3
Заря
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Клеминт 2 0.5
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0.25
Эйнарссон Виктор 1 0.25
Сванторссон Джейсон-Дади 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 1 0.5
Горбач Игорь 1 0.5
Кирюханцев Игорь 0 0
Антюх Денис 0 0

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюннлёйхссон Хёскульдур 2 0
Сванторссон Джейсон-Дади 2 0
Муминович Дамир 1 0
Эйольфссон Гисли 1 0
Хлюнссон Агуст 1 0
Людвикссон Антон 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Вантух Роман 1 0
Снурницын Игорь 1 0

Результаты матчей

Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1
Брейдаблик
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
КР Рейкьявик - Брейдаблик 4:3 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 4:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 3:1 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2
Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Струга Трим-Лум 1:0 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 5:3 Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1
Заря
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1
Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0

Результаты матчей

Брейдаблик
Заря

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Брейдаблик
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Заря
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Маккаби Тель-Авив
 2 1 0 1 3 - 4 3
4.
Брейдаблик
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Маккаби Тель-Авив
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Заря
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Брейдаблик
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Гент
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Брейдаблик
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Маккаби Тель-Авив
 1 0 0 1 0 - 2 0
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Топ бомбардиров
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Кейперс Уго 8 (1)
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Ференцварош Траоре Адама VII 6 (2)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Сепси Штефэнеску Мариус 1 3
Адана Демирспор Беланда Юнес 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 65'
    Снурницын Игорь получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Denys Antyukh сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Горбач Игорь бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Laugardalsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
Брейдаблик 33.3% (42)
X 35.7% (45)
Заря 31% (39)
0
выиграет Заря, со счетом 0:1
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Брейдаблик 0:1 Заря онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брейдаблик 0:1 Заря

Исход игры
Брейдаблик
33.3% (42)
Ничья
35.7% (45)
Заря
31% (39)
Тотал 2.5
Больше
34.15% (42)
Меньше
65.85% (81)
Обе команды забьют
Да
67.48% (83)
Нет
32.52% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (41)
1:2 Заря
15.1% (19)
1:0 Брейдаблик
14.3% (18)
2:1 Брейдаблик
13.5% (17)
0:1 Заря
12.7% (16)
2:0 Брейдаблик
4% (5)
2:2 Ничья
3.2% (4)
3:2 Брейдаблик
1.6% (2)
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