Тур: 2. Стадион: Лаугардалсвёллур. Зрители: 1738
0:1
Конец матча
0'
0:1
35' ГолГорбач Игорь
65' Желтая карточкаСнурницын Игорь
65' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
89' Желтая карточкаВантух Роман
90' Желтая карточкаДжордан
90'+5
Ход матча
35'
0:1
65'
65'
89'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
572 Количество передач 331
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
55
Джордан
47
Вантух
Роман
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Вохлэр ЭйпорНападающий
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Вантух РоманПолузащитник
- Нападающий
-
17 Горбач ИгорьНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
Бомбардиры внутри турнира
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Клеминт
|2
|0.5
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1
|0.25
|Эйнарссон Виктор
|1
|0.25
|Сванторссон Джейсон-Дади
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|1
|0.5
|Горбач Игорь
|1
|0.5
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Антюх Денис
|0
|0
Карточки
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|2
|0
|Сванторссон Джейсон-Дади
|2
|0
|Муминович Дамир
|1
|0
|Эйольфссон Гисли
|1
|0
|Хлюнссон Агуст
|1
|0
|Людвикссон Антон
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Заря
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Брейдаблик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Брейдаблик
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брейдаблик
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
КР Рейкьявик - Брейдаблик 4:3 Валюр Рейкьявик - Брейдаблик 4:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 3:1 Маккаби Тель-Авив - Брейдаблик 3:2
Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 0:2 Брейдаблик - Струга Трим-Лум 1:0 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 5:3 Струга Трим-Лум - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2 Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1
Заря
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1
Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1 Заря - Ружомберок 1:2 Мотор Люблин - Заря 3:1 Заря - Михаловце 2:1 Сталь Мелец - Заря 0:1 Р. Жешув - Заря 2:4 Минай - Заря 0:3 Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0
Результаты матчей
Брейдаблик
Заря
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Брейдаблик
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Кейперс Уго
|8 (1)
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Ференцварош
|Траоре Адама VII
|6 (2)
|Омония Никосия
|Безус Роман
|6 (1)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
|Сепси
|Штефэнеску Мариус
|1 3
|Адана Демирспор
|Беланда Юнес
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брейдаблик 0:1 Заря
Исход игры
Брейдаблик
33.3% (42)
Ничья
35.7% (45)
Заря
31% (39)
Тотал 2.5
Больше
34.15% (42)
Меньше
65.85% (81)
Обе команды забьют
Да
67.48% (83)
Нет
32.52% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (41)
1:2 Заря
15.1% (19)
1:0 Брейдаблик
14.3% (18)
2:1 Брейдаблик
13.5% (17)
0:1 Заря
12.7% (16)
2:0 Брейдаблик
4% (5)
2:2 Ничья
3.2% (4)
3:2 Брейдаблик
1.6% (2)
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